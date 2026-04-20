‘बाबा वाचवा…’, भुताटकी रेस्टॉरंटमध्ये मुलाला घेऊन गेले आई-वडील, रडून रडून हाल; डोळ्यात मृत्यूची भीती अन्…

हा व्हिडिओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओनंतर पालकांनाही लोकांनी धारेवर धरले आहे. मुलांच्या मनावर नेमका काय परिणाम होत असेल याचा तरी किमान विचार करायला हवा असंच सांगण्यात येत आहे.
एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! हायवेवर स्टंटबाजी जीवावर बेतली; ओव्हरटेक करायला गेले अन्…, थरारक Video Viral
नेमके प्रकरण काय आहे?
View this post on Instagram
वाराणसीच्या चेतगंज भागातील ‘स्केलेटन हॉरर रेस्टॉरंट’मध्ये वेटर भूत आणि सांगाड्यांचा वेष धारण करून जेवण वाढतात. अलीकडेच, रेस्टॉरंटच्या इंस्टाग्राम हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये एक भीतीदायक वेटर एका लहान मुलाजवळ जाऊन त्याला घाबरवतो. ते मूल इतके घाबरते की हात जोडून ‘नाही, बाबा, बाबा, मला वाचवा!’ असे ओरडते. मुलाच्या डोळ्यात भीती स्पष्ट दिसत आहे, पण वेटर त्याला घाबरवणे थांबवत नाही. एकदा मूल घाबरल्यानंतर त्या वेटरने लांब जाणे अपेक्षित आहे. पण हा वेटर त्याला सतत त्रास देताना दिसून येत आहे.
सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक
हा व्हिडिओ इंटरनेटवर येताच वाऱ्यासारखा पसरला. आतापर्यंत ६ कोटींहून अधिक लोकांनी तो पाहिला आहे. या व्हिडिओला अनेक व्ह्यूज मिळाले असले तरी, कमेंट्समधून लोकांचा संताप दिसून आला. मनोरंजनाच्या नावाखाली लहान मुलाचा मानसिक छळ करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे लोकांनी म्हटले. वापरकर्त्यांनी केवळ रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर मुलाच्या पालकांवरही टीका केली.
एका वापरकर्त्याने लिहिले, “ते मूल खूप घाबरले आहे, तो कोणत्या परिस्थितीतून जात असेल हे कोणालाच माहीत नाही.” दुसऱ्याने म्हटले, “हे अजिबात गंमतीचे नाही; त्या मुलाला आयुष्यभर मानसिक आघात होऊ शकतो.” लहान मुलांना अशा ठिकाणी नेण्याची परवानगी का दिली जाते, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.
अजब गजब : स्वर्गात आता मर्सिडीजची सफर! वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांनी दीड कोटींच्या गाडीलाही केले दफन
रेस्टॉरंटचे वातावरण कसे आहे?
हे वाराणसीमधील पहिले हॉरर-थीम असलेले रेस्टॉरंट आहे. भिंतींवर सांगाडे टांगलेले आहेत आणि मंद प्रकाशात भीतीदायक संगीत वाजत असते. ग्राहकांना घाबरवण्यासाठी वेटर अचानक समोर येतात आणि त्यांना धक्का देतात. हे ठिकाण तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे, परंतु मुलांशी संबंधित अशा घटनांमुळे त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. व्हायरल होण्यासाठी आणि जास्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी, रेस्टॉरंट्स काहीही करायला तयार असतात.