‘बाबा वाचवा…’, भुताटकी रेस्टॉरंटमध्ये मुलाला घेऊन गेले आई-वडील, रडून रडून हाल; डोळ्यात मृत्यूची भीती अन्…

वाराणसीमधील 'स्केलेटन हॉरर रेस्टॉरंट'मधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक 'भूत' एका लहान मुलाला किंचाळण्याइतके घाबरवत आहे. इंटरनेटवर लोक रेस्टॉरंट आणि पालक दोघांवरही टीका करत आहेत.

Updated On: Apr 20, 2026 | 11:53 AM
वाराणसीचे भयानक रेस्टॉरंट व्हायरल (फोटो सौजन्य - Instagram)

वाराणसीचे भयानक रेस्टॉरंट व्हायरल (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • आई-वडिलांनी मुलाला नेले भुताच्या रेस्टॉरंटमध्ये 
  • मुलगा भीतीने झाला शॉक 
  • व्हायरल व्हिडिओने खळबळ 
वाराणसी तिच्या संस्कृतीसाठी ओळखली जाते, पण येथील एक ‘भुताटकीचे’ रेस्टॉरंट सध्या व्हायरल होत आहे. धर्माच्या या शहरात असलेले ‘स्केलेटन हॉरर रेस्टॉरंट’ आधीच त्याच्या अनोख्या थीममुळे चर्चेत होते, पण आता एका व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर वादाला तोंड फुटले आहे. एका निरागस मुलाचे भीतीने रडणे आणि वेटरचे भीतीदायक वागणे आता रेस्टॉरंटला महागात पडत आहे.

हा व्हिडिओ प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओनंतर पालकांनाही लोकांनी धारेवर धरले आहे. मुलांच्या मनावर नेमका काय परिणाम होत असेल याचा तरी किमान विचार करायला हवा असंच सांगण्यात येत आहे. 

नेमके प्रकरण काय आहे?

वाराणसीच्या चेतगंज भागातील ‘स्केलेटन हॉरर रेस्टॉरंट’मध्ये वेटर भूत आणि सांगाड्यांचा वेष धारण करून जेवण वाढतात. अलीकडेच, रेस्टॉरंटच्या इंस्टाग्राम हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये एक भीतीदायक वेटर एका लहान मुलाजवळ जाऊन त्याला घाबरवतो. ते मूल इतके घाबरते की हात जोडून ‘नाही, बाबा, बाबा, मला वाचवा!’ असे ओरडते. मुलाच्या डोळ्यात भीती स्पष्ट दिसत आहे, पण वेटर त्याला घाबरवणे थांबवत नाही. एकदा मूल घाबरल्यानंतर त्या वेटरने लांब जाणे अपेक्षित आहे. पण हा वेटर त्याला सतत त्रास देताना दिसून येत आहे. 

सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक

हा व्हिडिओ इंटरनेटवर येताच वाऱ्यासारखा पसरला. आतापर्यंत ६ कोटींहून अधिक लोकांनी तो पाहिला आहे. या व्हिडिओला अनेक व्ह्यूज मिळाले असले तरी, कमेंट्समधून लोकांचा संताप दिसून आला. मनोरंजनाच्या नावाखाली लहान मुलाचा मानसिक छळ करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे लोकांनी म्हटले. वापरकर्त्यांनी केवळ रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर मुलाच्या पालकांवरही टीका केली.

एका वापरकर्त्याने लिहिले, “ते मूल खूप घाबरले आहे, तो कोणत्या परिस्थितीतून जात असेल हे कोणालाच माहीत नाही.” दुसऱ्याने म्हटले, “हे अजिबात गंमतीचे नाही; त्या मुलाला आयुष्यभर मानसिक आघात होऊ शकतो.” लहान मुलांना अशा ठिकाणी नेण्याची परवानगी का दिली जाते, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत.

रेस्टॉरंटचे वातावरण कसे आहे?

हे वाराणसीमधील पहिले हॉरर-थीम असलेले रेस्टॉरंट आहे. भिंतींवर सांगाडे टांगलेले आहेत आणि मंद प्रकाशात भीतीदायक संगीत वाजत असते. ग्राहकांना घाबरवण्यासाठी वेटर अचानक समोर येतात आणि त्यांना धक्का देतात. हे ठिकाण तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे, परंतु मुलांशी संबंधित अशा घटनांमुळे त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. व्हायरल होण्यासाठी आणि जास्त व्ह्यूज मिळवण्यासाठी, रेस्टॉरंट्स काहीही करायला तयार असतात.

