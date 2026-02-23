Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, म्हणाले; पुढील तीन ते चार महिन्यात…

महाराष्ट्र शासन पुढील तीन ते चार महिन्यांत देशातील पहिले 'एआय धोरण' जाहीर करणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पिंपरी-चिंचवड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:33 AM
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, म्हणाले; पुढील तीन ते चार महिन्यात...

संग्रहित फोटो

  • महाराष्ट्रात देशातील पहिले ‘एआय’ धोरण लवकरच
  • उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची घोषणा
  • स्थानिक प्रश्नांवरही सामंत यांच्याकडून सविस्तर भाष्य
पिंपरी : आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) मुळे औद्योगिक क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्र शासन पुढील तीन ते चार महिन्यांत देशातील पहिले ‘एआय धोरण’ जाहीर करणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पिंपरी-चिंचवड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक प्रश्नांवर सविस्तर भाष्य केले. दरम्यान, सामंत यांच्या हस्ते बिजलीनगर येथील एमआयडीसीच्या श्री साईदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे उद्घाटन झाले. १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर २४ महिन्यांत २६५ घरांचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

 

सामंत म्हणाले, “एआय विकसित करताना मानवी मेंदूची आणि उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी माणसांची गरज कायम राहणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा रोजगारावर काय परिणाम होईल आणि त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय काय असावेत, याचा शासन अभ्यास करत आहे. तसेच, एआयवर आधारित विशेष शैक्षणिक अभ्यासक्रमही तयार केले जातील.”

नदी सुधार आणि सांडपाणी प्रक्रिया

पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि पर्यावरण विभागाने एकत्रितपणे २,५०० कोटी रुपयांचा नदी सुधार आराखडा तयार केला असून, हे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

प्रदूषण नियंत्रण : इंद्रायणी आणि पवना नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, असंही सामंत यांनी सांगितलं.

सीईटीपी प्रकल्प

भोसरी एमआयडीसीतील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी (CETP) नागरिकांच्या तक्रारींनंतर आता नवीन जागेचा शोध सुरू असून, महिनाभरात हा प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले.

पायाभूत सुविधा आणि अतिक्रमण निर्मूलन

हिंजवडी उड्डाणपूल

या पुलासाठी ६५० कोटी रुपये मंजूर झाले असून, टीआरडीच्या माध्यमातून जागेचा प्रश्न सुटला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असं सामंत यांनी सांगितलं.

हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय; भव्य ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

अतिक्रमणांवर हातोडा

आचारसंहिता संपल्याने एमआयडीसी क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सहा महिन्यांत सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवून वाहतूक कोंडी फोडण्यावर भर दिला जाईल. चाकण परिसरातील रस्ते आणि पुलांची कामे पूर्ण झाल्यावर तेथील वाहतूक समस्याही सुटेल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.

