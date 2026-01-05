Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: पूजेत दही वापरताना या गोष्टी टाळा, नाहीतर येऊ शकतात अडचणी

भारतीय संस्कृतीमध्ये दही हे शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. श्रीकृष्णांना दही खूप प्रिय आहे. परंतु दही सांडणे किंवा ते ताटात न खाता तसेच ठेवणे हे अशुभ आणि नकारात्मक उर्जेचे लक्षण मानले जाते.

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:20 AM
  • दही शुभ की अशुभ
  • पूजेत दही वापरताना या गोष्टी टाळा
  • अडचणी येेणे
 

 

भारतीय संस्कृती आणि धार्मिक परंपरांमध्ये, दही हे शुभ, पवित्र आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. धार्मिक विधी, उपवास, समारंभ आणि शुभ प्रसंगी दह्याला विशेष स्थान आहे. देवाला अन्न अर्पण करण्यापासून ते हवन आणि धार्मिक विधींपर्यंत, दह्याचा वापर शुभ परिणाम करणारा असतो. श्रीकृष्णाला दही खूप आवडते. वैष्णव परंपरेत त्याला खूप महत्त्व आहे. पंचामृत करण्यासाठी त्यातील प्रमुख घटक म्हणजे दही. दूध, दही, तूप, मध आणि साखरेपासून बनवलेले पंचामृत देवतांना अर्पण केले जाते. असे मानले जाते की, यामुळे सकारात्मक ऊर्जा येते आणि घरात शांती आणि आनंद टिकून राहते. धार्मिक ग्रंथ आणि लोकांच्या श्रद्धेनुसार दहीला सात्विक अन्न मानतात, जे मन शुद्ध करते आणि शांत करते.

भारतीय ज्योतिषशास्त्रात दह्याला विशेष महत्त्व आहे. लोक सामान्यतः दह्याला शुभ मानतात. कोणत्याही शुभ कार्यासाठी, प्रवासासाठी, परीक्षा किंवा मुलाखतीसाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी दही आणि साखर खाणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे यश मिळते आणि अडथळे दूर होतात. दही शुभ की अशुभ जाणून घ्या

दह्यातील नकारात्मक ऊर्जा

ज्योतिषशास्त्रानुसार, दह्याशी संबंधित काही वाईट संकेत आहेत जे फारसे ज्ञात नाहीत. जर घरात अचानक दह्याची वाटी पडली तर ते अशुभ मानले जाते. यामुळे घराची समृद्धी कमी होऊ शकते, आर्थिक नुकसान होऊ शकते किंवा कौटुंबिक कलह होऊ शकतो.

Zodiac Sign: या राशीच्या लोकांना जुन्या गुंतवणुकीतून होईल अपेक्षित फायदा, कामात मिळेल यश

मोठ्या समस्या उद्भवणे

दही हे चंद्राचे प्रतीक मानले जाते. चंद्र हा मन, भावना आणि शांतीसाठी जबाबदार ग्रह आहे. जेव्हा दही पडते तेव्हा ते चंद्राच्या अशुभ प्रभावाशी संबंधित असते. जर एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडताना दही हातातून पडले तर ते अत्यंत अशुभ मानले जाते. याशिवाय, जर घरात वारंवार दही पडण्याच्या घटना घडत असतील तर ते मोठ्या संकटाचे लक्षण मानले जाते. तसेच, ताटामधील दही नेहमी संपवावे तसेच ठेवून देऊ नये. धार्मिक मान्यतेनुसार, हे देखील एक वाईट लक्षण मानले जाते यामुळे नकारात्मक उर्जेचा प्रभाव वाढवू शकते.

दही वापरताना काय करावे?

नेहमी ताजे, गोडसर दही वापरावे

दह्यासोबत साखर किंवा मध मिसळणे फायदेशीर मानले जाते.

Astro Tips: शनिच्या साडेसातीपासून बचावासाठी या फुलांचा करा उपयोग, जाणून घ्या उपाय

पूजेनंतर दही प्रसाद स्वरूपात वाटावे.

दही वापरण्यापूर्वी देवाचे स्मरण करून मन शांत ठेवा

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पूजेत दही वापरणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: होय, हिंदू धर्मात दही शुभ आणि सात्त्विक मानले जाते. समृद्धी, यश आणि शुभारंभाचे प्रतीक म्हणून पूजेत दह्याचा वापर केला जातो.

  • Que: ग्रहदोष असलेल्या व्यक्तींनी दही वापरताना काळजी घ्यावी का?

    Ans: होय, शनी, राहू किंवा केतू दोष असलेल्या व्यक्तींनी विशिष्ट दिवशी पूजेत दही वापरण्यापूर्वी जाणकारांचा सल्ला घ्यावा.

  • Que: दह्यासोबत काय मिसळल्यास शुभ फल मिळते?

    Ans: दह्यासोबत साखर किंवा मध मिसळल्यास शुभता वाढते आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते.

Published On: Jan 05, 2026 | 09:20 AM

