Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या

यावर्षी माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे. हा दिवस धार्मिक, आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी पूजा केल्याने देव-देवता आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात. या दिवशी केलेल्या उपासनेमुळे कुंडलीतील ग्रह आणि ताऱ्यांची स्थिती देखील सुधारते. या दिवशी योग आणि ध्यान केल्याने देखील सकारात्मक परिणाम मिळतात. अशा वेळी माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या
माघ अमावस्येच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून ध्यान करावे आणि देव-देवतांसह पूर्वजांची पूजा करावी.
पूर्वजांना काळे तीळ, कुश इत्यादी मिसळलेले पाणी अर्पण करावे.
या दिवशी ब्लँकेट, कपडे, अन्न, पैसे इत्यादी दान केल्यानेही शुभ फळे मिळतात.
पूर्वजांच्या शापापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी या दिवशी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करावी.
या दिवशी, तुम्ही एका निर्जन ठिकाणी ध्यानाचा सराव करावा. असे केल्याने तुम्हाला मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक ज्ञान मिळेल.
अमावस्येच्या दिवशी धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करणे देखील शुभ मानले जाते.
या दिवशी भगवान शिव, विष्णू, सूर्य देव, देवी लक्ष्मी आणि देवी सरस्वती यांना समर्पित मंत्रांचा जप करणे देखील फायदेशीर मानले जाते.
अमावस्येच्या दिवशी चुकूनही तामसिक पदार्थ खाणे टाळा. या दिवशी मांस, मद्य, लसूण आणि कांदे खाणे टाळावे.
या दिवशी नखे किंवा केस कापणे टाळा.
या दिवशी घरात भांडणे टाळा आणि वादविवाद टाळा.
फाल्गुन अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण असल्याने या दिवशी प्रवास करणे टाळावे.
या दिवशी तुळशी, बैल इत्यादींची पाने तोडणे अशुभ मानले जाते.
अमावस्येच्या दिवशी दिवसा झोपणे देखील टाळावे.
या दिवशी तुमच्या वडिलांचा अनादर करू नका, अन्यथा तुम्हाला पूर्वजांच्या शापांचा सामना करावा लागू शकतो.
नकारात्मक शक्ती टाळण्यासाठी या दिवशी निर्जन ठिकाणी जाणे टाळा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: माघ अमावस्या पितृपूजा, दानधर्म आणि पवित्र स्नानासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी केलेले जप-तप आणि दान अनेक पटींनी फळ देते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: मनशांती, पितृकृपा आणि घरातील सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे. संयम, श्रद्धा आणि सत्कर्म यांना या दिवशी विशेष महत्त्व दिले जाते.