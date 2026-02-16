Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या

माघ महिन्यातील अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून हा दिवस खूप खास मानला जातो. या दिवशी काही कामे करणे अयोग्य मानली जातात. माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • माघ अमावस्या कधी आहे
  • माघ अमावस्येला काय करावे
  • माघ अमावस्येला काय करू नये
 

यावर्षी माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे. हा दिवस धार्मिक, आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी पूजा केल्याने देव-देवता आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात. या दिवशी केलेल्या उपासनेमुळे कुंडलीतील ग्रह आणि ताऱ्यांची स्थिती देखील सुधारते. या दिवशी योग आणि ध्यान केल्याने देखील सकारात्मक परिणाम मिळतात. अशा वेळी माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या

माघ अमावस्येला काय करावे

देव देवतांची पूजा

माघ अमावस्येच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून ध्यान करावे आणि देव-देवतांसह पूर्वजांची पूजा करावी.

पाणी अर्पण करणे

पूर्वजांना काळे तीळ, कुश इत्यादी मिसळलेले पाणी अर्पण करावे.

Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

दान करणे

या दिवशी ब्लँकेट, कपडे, अन्न, पैसे इत्यादी दान केल्यानेही शुभ फळे मिळतात.

पिंपळाच्या झाडाची पूजा

पूर्वजांच्या शापापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी या दिवशी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करावी.

मानसिक शांती

या दिवशी, तुम्ही एका निर्जन ठिकाणी ध्यानाचा सराव करावा. असे केल्याने तुम्हाला मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक ज्ञान मिळेल.

धार्मिक ग्रंथ

अमावस्येच्या दिवशी धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करणे देखील शुभ मानले जाते.

मंत्रांचा जप

या दिवशी भगवान शिव, विष्णू, सूर्य देव, देवी लक्ष्मी आणि देवी सरस्वती यांना समर्पित मंत्रांचा जप करणे देखील फायदेशीर मानले जाते.

काय करू नये

तामसिक पदार्थ खाणे टाळा

अमावस्येच्या दिवशी चुकूनही तामसिक पदार्थ खाणे टाळा. या दिवशी मांस, मद्य, लसूण आणि कांदे खाणे टाळावे.

Astro Tips: भाड्याच्या घरातही होईल पैशांची भरभराट; ‘ही’ झाडे लावल्याने पैशांची तंगी होईल दूर

 केस कापणे टाळा

या दिवशी नखे किंवा केस कापणे टाळा.

वादविवाद टाळा

या दिवशी घरात भांडणे टाळा आणि वादविवाद टाळा.

प्रवास करणे टाळावे

फाल्गुन अमावस्येच्या दिवशी सूर्यग्रहण असल्याने या दिवशी प्रवास करणे टाळावे.

पाने तोडणे

या दिवशी तुळशी, बैल इत्यादींची पाने तोडणे अशुभ मानले जाते.

झोप टाळणे

अमावस्येच्या दिवशी दिवसा झोपणे देखील टाळावे.

अनादर करू नका

या दिवशी तुमच्या वडिलांचा अनादर करू नका, अन्यथा तुम्हाला पूर्वजांच्या शापांचा सामना करावा लागू शकतो.

नकारात्मक शक्ती टाळण्यासाठी

नकारात्मक शक्ती टाळण्यासाठी या दिवशी निर्जन ठिकाणी जाणे टाळा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: माघ अमावस्या कधी आहे

    Ans: माघ अमावस्या मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: माघ अमावस्येचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: माघ अमावस्या पितृपूजा, दानधर्म आणि पवित्र स्नानासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी केलेले जप-तप आणि दान अनेक पटींनी फळ देते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: माघ अमावस्येचे आध्यात्मिक लाभ काय?

    Ans: मनशांती, पितृकृपा आणि घरातील सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे. संयम, श्रद्धा आणि सत्कर्म यांना या दिवशी विशेष महत्त्व दिले जाते.

Published On: Feb 16, 2026 | 11:00 AM

