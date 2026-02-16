Astro Tips: तुमच्या राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार नवग्रहांचा आपल्या जीवनावर विविध प्रकारे प्रभाव पडतो. प्रत्येक ग्रहाशी एक विशिष्ट धातूशी जोडलेली असते. जर कुंडलीत एखादा ग्रह अशुभ स्थितीत असेल, तर त्या ग्रहाशी संबंधित धातू परिधान करणे किंवा जवळ ठेवणे हा एक पारंपरिक उपाय मानला जातो. तसेच आपल्या राशीचा स्वामी ग्रह आणि त्याचे मित्र ग्रह यांच्याशी संबंधित धातू वापरल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, अशी श्रद्धा आहे. जर कुंडलीत एखादा ग्रह अशुभ स्थितीत असेल, तर त्या ग्रहाशी संबंधित धातू धारण करणे किंवा जवळ ठेवणे हा एक पारंपरिक उपाय मानला जातो.
ज्योतिष्यात नव ग्रहांशी निगडित वेगवेगळे धातू सांगण्यात आले आहेत. पत्रिकेत जर एखादा ग्रह अशुभ असेल तर त्याच्याशी निगडित उपाय केल्याने दोषांपासून मुक्ती मिळू शकते. ग्रह दोष दूर करण्याचा एक उपाय असा देखील आहे की आमच्या राशीचे स्वामी ग्रह आणि मित्र ग्रहांशी निगडित धातू आपल्याजवळ ठेवायला पाहिजे.
गुरु सोन्याचा कारक ग्रह आहे. सोने हे गुरु ग्रहाशी संबंधित आहे. गुरु हा ज्ञान, समृद्धी आणि सौभाग्याचा कारक ग्रह मानला जातो. हा धातू मेष, कर्क, सिंह, धनू आणि मीन राशीच्या लोकांनी परिधान करणे शुभ असते.
या धातूचा कारक ग्रह सूर्य आहे. तांबे हे सूर्य ग्रहाशी निगडित आहे. सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि यशाचे प्रतीक आहे. ज्या लोकांची रास मेष, सिंह किंवा वृश्चिक आहे, त्यांच्यासाठी हा धातू फायदेशीर आहे.
ग्रहांचा न्यायाधीश शनिदेव लोखंडाचे कारक ग्रह आहे. लोखंड हे शनि ग्रहाशी संबंधित आहे. शनि हा कर्म, न्याय आणि शिस्त यांचा कारक ग्रह मानला जातो. हा धातू मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी श्रेष्ठ फळ देणारी असते.
या धातूचा स्वामी चंद्र आहे. चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थैर्याशी संबंधित आहे. हा धातू वृषभ, कर्क, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी फायदेशीर असते.
या धातूचा संबंध गुरु ग्रहाशी असतो. ज्या लोकांची राशी मेष, कर्क, सिंह, धनू आणि मीन असते त्यांच्यासाठी लाभदायक होऊ शकते.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीचा स्वामी ग्रह असतो. त्या ग्रहाशी संबंधित धातू धारण केल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि ग्रहदोष कमी होण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: परिणाम व्यक्तीच्या कुंडली, श्रद्धा आणि कृतीवर अवलंबून असतात. सातत्य आणि संयम आवश्यक आहे.
Ans: धातू अंगठी, कडा किंवा लॉकेट स्वरूपात धारण केली जाते. काहीजण ती घरात पूजास्थानी ठेवतात.