Astro Tips: तुमच्या राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व

प्रत्येक राशीचा एक स्वामी ग्रह असतो आणि त्या ग्रहाशी विशिष्ट धातूंचा संबंध आहे. मात्र कुंडलीमध्ये ग्रहदोष असल्यास अडथळे जाणवू शकतात. राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • राशीनुसार कोणता धातू आहे फायदेशीर
  • ज्योतिषशास्त्रातील धातूचे महत्त्व
  • कोणते धातू आहेत फायदेशीर
ज्योतिषशास्त्रानुसार नवग्रहांचा आपल्या जीवनावर सूक्ष्म प्रभाव पडतो. प्रत्येक ग्रहाशी एक विशिष्ट धातूचा संबंध जोडलेला असतो. राशीनुसार कोणता धातू परिधान करणे फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रानुसार नवग्रहांचा आपल्या जीवनावर विविध प्रकारे प्रभाव पडतो. प्रत्येक ग्रहाशी एक विशिष्ट धातूशी जोडलेली असते. जर कुंडलीत एखादा ग्रह अशुभ स्थितीत असेल, तर त्या ग्रहाशी संबंधित धातू परिधान करणे किंवा जवळ ठेवणे हा एक पारंपरिक उपाय मानला जातो. तसेच आपल्या राशीचा स्वामी ग्रह आणि त्याचे मित्र ग्रह यांच्याशी संबंधित धातू वापरल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात, अशी श्रद्धा आहे. जर कुंडलीत एखादा ग्रह अशुभ स्थितीत असेल, तर त्या ग्रहाशी संबंधित धातू धारण करणे किंवा जवळ ठेवणे हा एक पारंपरिक उपाय मानला जातो.

ज्योतिष्यात नव ग्रहांशी निगडित वेगवेगळे धातू सांगण्यात आले आहेत. पत्रिकेत जर एखादा ग्रह अशुभ असेल तर त्याच्याशी निगडित उपाय केल्याने दोषांपासून मुक्ती मिळू शकते. ग्रह दोष दूर करण्याचा एक उपाय असा देखील आहे की आमच्या राशीचे स्वामी ग्रह आणि मित्र ग्रहांशी निगडित धातू आपल्याजवळ ठेवायला पाहिजे.

Amavasya 2026: माघ अमावस्येला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या

राशीनुसार कोणते फायदेशीर धातू आहेत

सोन

गुरु सोन्याचा कारक ग्रह आहे. सोने हे गुरु ग्रहाशी संबंधित आहे. गुरु हा ज्ञान, समृद्धी आणि सौभाग्याचा कारक ग्रह मानला जातो. हा धातू मेष, कर्क, सिंह, धनू आणि मीन राशीच्या लोकांनी परिधान करणे शुभ असते.

तांबा

या धातूचा कारक ग्रह सूर्य आहे. तांबे हे सूर्य ग्रहाशी निगडित आहे. सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि यशाचे प्रतीक आहे. ज्या लोकांची रास मेष, सिंह किंवा वृश्चिक आहे, त्यांच्यासाठी हा धातू फायदेशीर आहे.

लोह

ग्रहांचा न्यायाधीश शनिदेव लोखंडाचे कारक ग्रह आहे. लोखंड हे शनि ग्रहाशी संबंधित आहे. शनि हा कर्म, न्याय आणि शिस्त यांचा कारक ग्रह मानला जातो. हा धातू मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी श्रेष्ठ फळ देणारी असते.

Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि महत्त्व

चांदी

या धातूचा स्वामी चंद्र आहे. चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थैर्याशी संबंधित आहे. हा धातू वृषभ, कर्क, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी फायदेशीर असते.

पितळ

या धातूचा संबंध गुरु ग्रहाशी असतो. ज्या लोकांची राशी मेष, कर्क, सिंह, धनू आणि मीन असते त्यांच्यासाठी लाभदायक होऊ शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राशीनुसार धातू का महत्त्वाची मानली जाते?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीचा स्वामी ग्रह असतो. त्या ग्रहाशी संबंधित धातू धारण केल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि ग्रहदोष कमी होण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: धातू धारण केल्याने लगेच परिणाम दिसतात का?

    Ans: परिणाम व्यक्तीच्या कुंडली, श्रद्धा आणि कृतीवर अवलंबून असतात. सातत्य आणि संयम आवश्यक आहे.

  • Que: धातू कसा धारण करावा?

    Ans: धातू अंगठी, कडा किंवा लॉकेट स्वरूपात धारण केली जाते. काहीजण ती घरात पूजास्थानी ठेवतात.

Astro Tips: तुमच्या राशीनुसार कोणता धातू ठरेल फायदेशीर, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व

