Shravan 2026 : श्रावणाचा पहिला दिवस कधी? पहिल्या दिवशी जलाभिषेकासाठी ‘हा’ शुभ मुहूर्त चुकवू नका

श्रावण, आषाढ पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी सुरू होतो. श्रावण महिन्याला श्रावण नक्षत्र याच महिन्याच्या पौर्णिमेला येत असल्यामुळे या महिन्याला श्रावण महिना असेही म्हटले जाते. म्हणूनच या महिन्याला श्रावण असे नाव दिले आहे. श्रावण महिन्यात देवांचे देव असलेल्या भगवान शिवाची पूजा करतात आणि जलाभिषेक करतात. असे म्हटले जाते की, श्रावण महिन्यात दररोज शिवलिंगाला एक कलश पाणी अर्पण केल्यास भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि तुमच्या इच्छा पूर्ण करतात. चला तर मग जाणून घेऊया की श्रावण महिन्याचा पहिला दिवस कधी असतो. त्या दिवशी जलाभिषेक करण्याची योग्य वेळ कोणती आहे?
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हिंदू पंचांगानुसार, श्रावण महिन्याचा पहिला दिवस प्रतिपदा तिथीला येतो. या वर्षी, श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची प्रतिपदा तिथी २९ जुलै रोजी रात्री ८:०५ वाजता सुरू होते आणि ३० जुलै रोजी रात्री ९:३० वाजता संपते. या परिस्थितीनुसार, श्रावण महिन्याचा पहिला सूर्योदय ३० जुलै रोजी सकाळी ५:४१ वाजता होईल. यानुसार, श्रावण महिन्याचा पहिला दिवस गुरुवार, ३० जुलै रोजी येतो.
श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आयुष्मान योग आणि श्रावण नक्षत्र आहे. ब्रह्म मुहूर्त पहाटे ४:१८ ते पहाटे ४:५९ पर्यंत आहे. या मुहूर्तामध्ये तुम्ही स्नान आणि पूजा करू शकता. ब्रह्म मुहूर्त हा स्नानासाठी सर्वोत्तम काळ आहे. श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसासाठी शुभ वेळ, म्हणजेच अभिजीत मुहूर्त, दुपारी १२:०० ते १२:५४ पर्यंत आहे. निशित मुहूर्त मध्यरात्री १२:०७ ते मध्यरात्री १२:४९ पर्यंत आहे. श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसाचा अमृतकाळ सकाळी ६:२४ ते सकाळी ८:०९ पर्यंत आहे. विजय मुहूर्त दुपारी २:४३ ते ३:३७ पर्यंत असेल.
जर तुम्हाला श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवशी शिवलिंगाचा जलाभिषेक करायचा असेल, तर तुम्ही तो ब्रह्म मुहूर्तावर करू शकता. याशिवाय, शुभ-उत्तम मुहूर्त सकाळी ५:४१ ते ७:२३ पर्यंत आहे. लाभ-उन्नती मुहूर्त दुपारी १२:२७ ते २:०९ पर्यंत आहे आणि अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त दुपारी २:०९ ते ३:५० पर्यंत आहे. या सर्व वेळा योग्य आहेत.
पण आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, शिव पूजेसाठी कोणतीही निश्चित वेळ नाही. भगवान शिव काळाच्या आणि वेळेच्या पलीकडे आहेत, म्हणूनच त्यांना महाकाळ म्हणून ओळखले जाते. ते एक असे दैवत आहेत ज्यांची पूजा राहूकाळातही केली जाते. राहुकालात शिवलिंगावर अभिषेक केल्याने कालसर्प दोषापासून मुक्ती मिळते.
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