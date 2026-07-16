धक्कादायक ! गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी व्यापाऱ्याचा नरबळी; आरोपीच्या मुलानेही दिली साथ

रायसेन : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी एका व्यापाऱ्याचा नरबळी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रल्हाद साहू नावाच्या कथित तांत्रिकाने त्याचा मुलगा टीकम साहू आणि साथीदार करीम खान यांच्यासोबत मिळून व्यापारी विजय जैन यांची हत्या केली.
विजय जैन यांच्या हत्येनंतर आरोपींनी मृतदेह नदीच्या काठावर पुरला. मात्र, कुत्र्यांनी पुरलेला मृतदेह उकरला. कावळेही मृतदेहाचे लचके तोडत होते. ते एका गुरे चारणाऱ्याला दिसले आणि त्याने ही माहिती पोलिसांना दिली. हत्या करून मृतदेह पुरल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आणि तीन जणांना बेड्या ठोकल्या.
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तांत्रिकाच्या चौकशीत समोर आले की, पूजेदरम्यान प्रल्हाद म्हणाला, धरती गरम होत आहे, तिला शांत करावे लागेल. यानंतर त्याने विजयचे दोन्ही हात पकडले, मुलगा टीकमने पाय दाबले आणि करीम खानने पाठीमागून कुऱ्हाडीने विजयच्या मानेवर वार केला. विजयचा जागीच मृत्यू झाला.
कुटुंबाला धक्का
42 वर्षीय विजय जैन अविवाहित होते. त्यांचे आई-वडील आणि दोन्ही भावांचे आधीच निधन झाले होते. कुटुंबात ते एकमेव उरले होते आणि वडिलांचा सावकारीचा व्यवसाय सांभाळत होते. त्यांची बहीण विदिशा येथे तर काका भोपाळमध्ये राहतात. या हत्याकांडामुळे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
कासव आणि दुतोंडी सापही घेतला विकत
प्रल्हाद साहू हा कथित तांत्रिक आहे. विजय जैन देखील गुप्तधन काढण्यासाठी त्याच्या संपर्कात होते आणि तांत्रिक पूजेचे साहित्य गोळा करण्यात मदत करत असे. त्यांनी तांत्रिक क्रियेसाठी कासव आणि दुतोंडी सापही विकत घेतला होता.
कॉल डिटेलमुळे आरोपींचा सुगावा
तपासादरम्यान पोलिसांनी विजयच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स काढले. त्यावरून समोर आले की, ७ जुलै रोजी त्याचे प्रल्हाद साहू याच्याशी १५ वेळा बोलणे झाले आणि शेवटचा फोनही त्यालाच आला होता. या संशयावरून पोलिसांनी प्रल्हादला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्या माहितीवरून टीकम साहू आणि करीम खान यांनाही अटक करण्यात आली.