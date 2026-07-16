Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी करा या देवीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत

गुप्त नवरात्रीमध्ये देवीच्या नऊ रुपांची पूजा केली जाते. आषाढ महिन्यातील गुप्त नवरात्रीची सुरुवात बुधवार, 15 जुलैपासून झाली आहे. नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 16 जुलै रोजी देवी दुर्गाच्या ब्रह्मचारिणी रूपाची पूजा केली जाणार आहे. नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी देवी ब्रह्मचारिणीची कथा म्हणणे देखील शुभ मानले जाते. ‘ब्रह्म’ म्हणजे तपश्चर्या आणि ‘चारिणी’ म्हणजे तपश्चर्या करणारी. म्हणून, देवी ब्रह्मचारिणी ही तपश्चर्या करणारी देवी आहे. तिची पूजा केल्याने मनुष्य यम आणि नियमांच्या बंधनातून मुक्त होतो. तिची उपासना आणि प्रार्थना केल्याने सर्व प्रकारचे सुख प्राप्त होते, आजार बरे होतात आणि शांती मिळते. माता ब्रह्मचारिणीची उपासना केल्याने प्रत्येक क्षेत्रात यश आणि समृद्धी मिळते. ती ज्ञान आणि तपश्चर्येची देवी म्हणून ओळखली जाते.
देवी पार्वतीने भगवान शिवाला पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली. पांढरी साडी नेसलेल्या माता ब्रह्मचारिणीच्या उजव्या हातात जपमाळ आणि डाव्या हातात कमंडलू आहे. तिची पूजा केल्याने भगवान शिवदेखील प्रसन्न होतात. आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी ब्रम्हचारिणी देवीची पूजा करण्याची काय आहे पद्धत जाणून घ्या
सकाळी उठून आपली दैनंदिन कामे आवरून झाल्यानंतर स्नान करा. त्यानंतर, देवघराजवळ गंगाजल ओतून ते पवित्र करा. दिवा लावा आणि देवी दुर्गेच्या मूर्तीला किंवा फोटोला गंगाजलाने अभिषेक करून तिचे आवाहन करा. त्यानंतर, प्रसाद म्हणून तांदळाचे दाणे, कुंकू, लाल फुले, फळे आणि मिठाई अर्पण करा.
यानंतर ब्रह्मचारिणी देवीला प्रसन्न करण्यासाठी तिच्या बीज मंत्राचा १०८ वेळा जप करा. याशिवाय ‘या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था । ‘नमस्तस्यै नमस्तेयै नमस्तेयै नमो नमः’ या मंत्राचा जप करणेही खूप शुभ मानले जाते.
शेवटी, देवी भगवतीला प्रसन्न करण्यासाठी आरती करा आणि दुर्गा चालिसा किंवा दुर्गा सप्तशतीचे पठण करा. भक्त आपल्या श्रद्धेनुसार हवन (अग्निहोत्र) देखील करू शकतात. असे केल्याने देवीच्या कृपेने त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: दुसऱ्या दिवशी माता ब्रह्मचारिणीची पूजा केली जाते. त्या तप, संयम, ज्ञान आणि साधनेचे प्रतीक मानल्या जातात.
Ans: या देवीची उपासना केल्याने मनःशांती, आत्मविश्वास, संयम आणि आध्यात्मिक प्रगती मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
Ans: उपवास करणे बंधनकारक नाही. श्रद्धेनुसार उपवास, सात्त्विक आहार आणि देवीची भक्तिभावाने पूजा करता येते.