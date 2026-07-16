गुरुवार, 16 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुख्यमंत्र्यांचा मजीप्रा अधिकाऱ्यांना थेट दम! छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी योजनेत दिरंगाई खपवून घेणार नाही; फडणवीसांचा कडक इशारा

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्यावर आढावा बैठक घेतली. दिरंगाई करणाऱ्या मजीप्रा अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा देत कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी योजनेत दिरंगाई खपवून घेणार नाही; फडणवीसांचा कडक इशारा (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी योजनेत दिरंगाई खपवून घेणार नाही; फडणवीसांचा कडक इशारा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुख्यमंत्र्यांचा मजीप्रा अधिकाऱ्यांना थेट दम!
  • छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी योजनेत दिरंगाई खपवून घेणार नाही
  • फडणवीसांचा कडक इशारा
छत्रपती संभाजीनगर: प्रश्न संभाजीनगर शहराचा पाणीपुरवठा मुख्यमंत्र्यांच्या अजंड्यावर आहे. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून दोन महिन्यात पाणी देण्याचा शब्द दिला होता. तो शब्द पूर्ण करण्यात अधिकारी खोडा घालत असल्याने जलवाहिनीचा मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पोहोचला होता. मुंबईत झालेल्या बुधवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मजीप्रा अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावत आताही वेळेत काम पूर्ण केले नाही तर कारवाईचा वडगा तुमच्यावर खूप आला जाऊ शकतो. म्हणून काम वेळेतच पूर्ण करा अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी दम भरला.

मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी १५ जुलै रोजी झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट,
खासदार संदिपान भुमरे, आमदार सतीश चव्हाण, माजी खासदार डॉ. भागवत कराड उपस्थित होते. तर इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शहरातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत नियमित व शुद्ध पाणी पोहोचविणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि पाणीपुरवठा विभागाने परस्पर समन्वयातून काम करत योजना वेळेत पूर्ण करावी.


कामातील कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेअंतर्गत अपूर्ण राहिलेली सर्व कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जलकुंभांचे बांधकाम, शहरातील पाणी वितरण यंत्रणेचे काम आणि इतर प्रलंबित कामे पूर्ण न झाल्याने शहराला पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा होत नसल्याची नोंद त्यांनी घेतली. संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कंत्राटदारासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

छ. संभाजीनगरमधील २.८५ लाख गुंठेवारी धारकांना मोठा दिलासा! ७/१२ रद्द करून मिळणार ‘पीआर कार्ड’; मनपा सभेत ठरावाला मंजुरी

हायड्रोलिक टेस्टिंगसह वितरण व्यवस्था कार्यान्वित करा

यावेळी महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अनिल मकरिये, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) के. गोविंदराज, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव नायक, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त जी. श्रीकांत आदी उपस्थित होते.

मनुष्यबळ वाढवा; टप्पानिहाय आराखडा सादर करा

योजनेची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. उर्वरित कामांचा टप्पानिहाय कृती आराखडा तयार करून पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीचे हायड्रोलिक टेस्टिंग कंत्राटदारामार्फत पूर्ण करून संपूर्ण यंत्रणा कार्यक्षम असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नळजोडण्यांचे प्रमाण वाढविण्यासह कंत्राटदाराच्या कामाचे नियमित मूल्यांकन करून आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या.
जुन्या पाणीपुरवठा वितरण यंत्रणेव्या कामामुळे खोदलेले रस्ते आणि खड्डे तातडीने दुरुस्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने रिस्टोरेशनची कामे गतीने पूर्ण करून पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे अपघात होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून नागरिकांना त्याचा नाहक आस होणार नाही.

‘बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण द्या, अन्यथा…’, गोर सेनेचे प्रा. संदेश चव्हाण यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा

Web Title: Delays in the chhatrapati sambhajinagar water supply scheme will not be tolerated fadnavis issues a stern warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 16, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CSMC Property Survey: मालमत्तांचे सर्वेक्षण आता खासगी एजन्सी करणार! मनपाचा हिरवा कंदील; पण ‘या’ नगरसेवकांचा तीव्र विरोध
1

CSMC Property Survey: मालमत्तांचे सर्वेक्षण आता खासगी एजन्सी करणार! मनपाचा हिरवा कंदील; पण ‘या’ नगरसेवकांचा तीव्र विरोध

Navi Mumbai : नवी मुंबईत ‘सांडपाणी प्रक्रिया’ धोरणाला हरताळ; पालिकेचा पुन्हा बोरवेलवरच भर?
2

Navi Mumbai : नवी मुंबईत ‘सांडपाणी प्रक्रिया’ धोरणाला हरताळ; पालिकेचा पुन्हा बोरवेलवरच भर?

Navi Mumbai: प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि सिडको घरे फ्री होल्ड करावीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मंदा म्हात्रेंची मागणी
3

Navi Mumbai: प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि सिडको घरे फ्री होल्ड करावीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे मंदा म्हात्रेंची मागणी

Ghansoli News: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा होणार क्लस्टर विकास, नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना-हरकती मागविणार
4

Ghansoli News: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा होणार क्लस्टर विकास, नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना-हरकती मागविणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अपना भाई, नुसती तबाही! Kieron Pollard ने लगावले तब्बल 1000 सिक्स; ‘युनिव्हर्स बॉस’चा मोडला रेकॉर्ड

अपना भाई, नुसती तबाही! Kieron Pollard ने लगावले तब्बल 1000 सिक्स; ‘युनिव्हर्स बॉस’चा मोडला रेकॉर्ड

Jul 16, 2026 | 03:06 PM
Russia-UkraineWar: 2,000 किमी लांब पळाले रशियन आरमार; नौदलाची समुद्रातून मानहानीकारक पळापळ, युक्रेनसमोर महासत्तेची मोठी घसरण

Russia-UkraineWar: 2,000 किमी लांब पळाले रशियन आरमार; नौदलाची समुद्रातून मानहानीकारक पळापळ, युक्रेनसमोर महासत्तेची मोठी घसरण

Jul 16, 2026 | 03:01 PM
Shravan 2026 : श्रावणाचा पहिला दिवस कधी? पहिल्या दिवशी जलाभिषेकासाठी ‘हा’ शुभ मुहूर्त चुकवू नका

Shravan 2026 : श्रावणाचा पहिला दिवस कधी? पहिल्या दिवशी जलाभिषेकासाठी ‘हा’ शुभ मुहूर्त चुकवू नका

Jul 16, 2026 | 02:53 PM
धक्कादायक ! गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी व्यापाऱ्याचा नरबळी; आरोपीच्या मुलानेही दिली साथ

धक्कादायक ! गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी व्यापाऱ्याचा नरबळी; आरोपीच्या मुलानेही दिली साथ

Jul 16, 2026 | 02:49 PM
Student Motivation: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना मन खचतंय? मग या कठीण काळात ‘हे’ विचार नक्की वाचा

Student Motivation: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना मन खचतंय? मग या कठीण काळात ‘हे’ विचार नक्की वाचा

Jul 16, 2026 | 02:46 PM
Karnatak Crime: डॉक्टर रक्ताच्या थारोळ्यात, मुलगा गंभीर जखमी; पत्नी चौकशीच्या फेऱ्यात, धारवाड हत्याकांडाच्या व्हिडिओने खळबळ

Karnatak Crime: डॉक्टर रक्ताच्या थारोळ्यात, मुलगा गंभीर जखमी; पत्नी चौकशीच्या फेऱ्यात, धारवाड हत्याकांडाच्या व्हिडिओने खळबळ

Jul 16, 2026 | 02:44 PM
The India Story हे असंच सुरू राहिलं तर आपल्याला कोणीही वाचवू शकत नाही -श्रेयस तळपदे

The India Story हे असंच सुरू राहिलं तर आपल्याला कोणीही वाचवू शकत नाही -श्रेयस तळपदे

Jul 16, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा