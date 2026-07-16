Canada Wildfire : कॅनडात वणव्याचा भीषण कहर! आगीच्या विळख्यात ट्रेन सापडली अन्…, थरारक दृश्यांचे VIDEO समोर

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कॅनडाच्या पर्यावरणीय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, धुरामुळे टोरंटो, ओटावातील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर आली आहे. यामुळे अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. वातावरणातील आर्द्रतेमुळे धुराचे स्मूक्ष कण जमिनीच्या जवळच अडकून राहिले आहेत. अनेक भागांत आकाश पिवळसर रंगात दिसत आहे. याचा महिला, लहान मुले आणि जेष्ठ नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे.
An aerial view of the large wildfires burning in Ontario Canada this afternoon. 📹: Bush Piloting pic.twitter.com/tugDRXmGAe — StormHQ ☈ (@StormHQwx) July 15, 2026
ओंटारियोतील आर्मस्ट्रॉंग परिसरातील एक थरारक व्हिडिओही सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. यामध्ये एक ट्रेन आगीच्या विळख्यात सापडली आहे. ही मालगाडी असून तिला चारी बाजूंनी आगीने लपटेलेले आहे. रेल्व चालकाने याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन शेअर केला आहे. आग प्रचंड तीव्र असल्याचे व्हिडिओत स्पष्टपण दिसत आहे. कर्मचारी रेल्वेच्या डब्यात असून आतून लालसर पिवळ्या रंगाची आग दिसत आहे. हा व्हिडिओ खरा असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. सुदैवाने कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे.
अनेक भागांमध्ये वणव्यांची तीव्रता वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागारिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. तसेच आग विझवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरु आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, कॅनडात हवामानाशी संबंधित अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, वणव्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा कॅनडा अधिक वेगाने तापत आहे. आर्क्टिक प्रदेशात तापमानवाढीचा वेग जास्त झाल्याने ही परिस्थिती उद्धभवली आहे. यामुळे भीषण नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🚨 CANADA BATTLES MASSIVE WILDFIRES Massive wildfires continue to spread across parts of Canada, with northwestern Ontario, including Thunder Bay, among the hardest-hit regions. Thick smoke has blanketed communities, and evacuations are underway in some areas as crews battle… pic.twitter.com/aKpjfIymOY — Rosa News Official (@Mirha1206) July 15, 2026
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