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Canada Wildfire : कॅनडात वणव्याचा भीषण कहर! आगीच्या विळख्यात ट्रेन सापडली अन्…, थरारक दृश्यांचे VIDEO समोर

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

Canada Wildfire Update : कॅनडाच्या ओंटारियो येथील जंगलांमध्ये भीषण आग लागली आहे. अनेक भागांमध्ये जंगलांनी पेट घेतला असून परिस्थिती भंयकर आहे. एक मालवाहू ट्रेनही या आगच्या विळख्यात सापडली होती. याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.

Canada Wildfire

Canada Wildfire : कॅनडात वणव्याचा भीषण कहर! आगीच्या विळख्यात ट्रेन सापडली अन्..., थरारक दृश्यांचे VIDEO समोर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कॅनडात वणव्याचा भीषण कहर
  • आगीच्या विळक्यात ट्रेन सापडली अन्…,
  • थरारक दृश्यांचे VIDEO समोर
Canada Wildfire News in Marathi : ओटावा : कॅनडाच्या ओंटारियो प्रदेशात भीषण वणव्याने कहर केला आहे. यामुळे मोठे पर्यावरणीय संकट निर्माण झाले असून १०० हून अधिक ठिकाणी जंगलांना आग लागली आहे. या आगीमुळे हवेत धुराचे ढग पसरले असून ओटावा आणि देशाच्या अनेक भागांतील हवा दूषित झाली आहे. यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या आगाची घटनांचे थरारक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हा.रल होत आहेत.

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हवेची गुणवत्ती धोकादायक पातळीवर

कॅनडाच्या पर्यावरणीय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, धुरामुळे टोरंटो, ओटावातील हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर आली आहे. यामुळे अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. वातावरणातील आर्द्रतेमुळे धुराचे स्मूक्ष कण जमिनीच्या जवळच अडकून राहिले आहेत. अनेक भागांत आकाश पिवळसर रंगात दिसत आहे. याचा महिला, लहान मुले आणि जेष्ठ नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे.

आगीच्या विळख्यात सापडली ट्रेन

ओंटारियोतील आर्मस्ट्रॉंग परिसरातील एक थरारक व्हिडिओही सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. यामध्ये एक ट्रेन आगीच्या विळख्यात सापडली आहे. ही मालगाडी असून तिला चारी बाजूंनी आगीने लपटेलेले आहे. रेल्व चालकाने याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन शेअर केला आहे. आग प्रचंड तीव्र असल्याचे व्हिडिओत स्पष्टपण दिसत आहे. कर्मचारी रेल्वेच्या डब्यात असून आतून लालसर पिवळ्या रंगाची आग दिसत आहे. हा व्हिडिओ खरा असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. सुदैवाने कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे.

अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा अन्…

अनेक भागांमध्ये वणव्यांची तीव्रता वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागारिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.  तसेच आग विझवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सुरु आहेत. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, कॅनडात हवामानाशी संबंधित अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, वणव्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा कॅनडा अधिक वेगाने तापत आहे. आर्क्टिक प्रदेशात तापमानवाढीचा वेग जास्त झाल्याने ही परिस्थिती उद्धभवली आहे. यामुळे भीषण नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


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Web Title: Canada wildfire train caught in raging forest fire video

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:35 PM

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