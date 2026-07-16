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  • Karnataka Crime Doctor Found In A Pool Of Blood Son Critically Injured Wife Under Questioning Video Of Dharwad Murder Case Sparks A Sensation

Karnatak Crime: डॉक्टर रक्ताच्या थारोळ्यात, मुलगा गंभीर जखमी; पत्नी चौकशीच्या फेऱ्यात, धारवाड हत्याकांडाच्या व्हिडिओने खळबळ

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:44 PM IST
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सारांश

कर्नाटकातील धारवाड येथे ४५ वर्षीय भूलतज्ञ डॉ. किरण होन्नावर यांची त्यांच्या फ्लॅटमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली, तर त्यांच्या ८ वर्षीय मुलावर चाकूने हल्ला झाला. समोर आलेल्या व्हिडिओनंतर पत्नीच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत असून पोलिसांकडून तिची चौकशी सुरू आहे. हत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • धारवाडमध्ये भूलतज्ञ डॉ. किरण होन्नावर यांची फ्लॅटमध्ये हत्या, ८ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी.
  • व्हिडिओमध्ये डॉक्टर आणि मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात, तर पत्नी मोबाईल वापरताना दिसल्याने संशय वाढला.
  • पत्नीची चौकशी सुरू असून सीसीटीव्ही, फॉरेन्सिक पुरावे आणि इतर बाबींचा पोलिसांकडून तपास सुरू.
कर्नाटक: कर्नाटक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ४५ वर्षीय भूलतज्ञ डॉ. किरण होन्नावर यांची त्यांच्या फ्लॅटमध्ये हत्या करण्यात आली. त्यांच्या ८ वर्षांच्या मुलांवरही चाकूने हल्ला करण्यात आला. मुलावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या घटनेचे व्हिडीओ समोर आले आहेत. यात डॉ आणि त्यांचा मुलगा रक्ताने माखलेल्या अवस्थते जमिनीवर पडलेले दिसत आहेत. डॉ. होन्नावर यांच्या पत्नी, डॉ. प्रियांका या बेडवर मोबाईल फोन वापरताना दिसत आहे. या व्हिडिओनंतर पोलिसांनी प्रियांकाची चौकशी केली. ही घटना कधी घडली आणि त्यामागील हेतू काय होता, हे शोधण्याचा ते आता प्रयत्न करत आहेत.

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काय घडलं नेमकं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. किरण होन्नावर यांच्या कुटुंबीयांनी दिवसभर त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार फोन करूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सुरुवातीला पत्नी डॉ. प्रियांका यांनी सासरच्या मंडळींना डॉ. किरण आराम करत असल्याचे सांगितले, तर काही वेळाने ते बाहेर गेल्याचे वेगळेच सांगितले. त्यामुळे कुटुंबीयांचा संशय बळावला. संध्याकाळी नातेवाईक फ्लॅटवर पोहोचले असता, एका खोलीत डॉ. किरण होन्नावर रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत पडलेले आढळले. तर दुसऱ्या खोलीत त्यांचा ८ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी अवस्थेत होता. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

व्हिडिओत काय?

या घटनेनंतर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये डॉ. किरण आणि त्यांचा मुलगा रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत, तर पत्नी डॉ. प्रियांका बेडवर शांतपणे मोबाईल वापरत असल्याचे दिसून आले. या व्हिडिओनंतर पोलिसांनी त्यांची कसून चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीदरम्यान त्या वारंवार वेगवेगळी विधाने करत असल्याचेही समोर आले आहे. सध्या पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक पुरावे आणि दोन्ही कुटुंबीयांची चौकशी सुरू असून, हत्येमागील नेमके कारण आणि आरोपीची भूमिका उघड करण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या घटनेत मृत्यू कोणाचा झाला?

    Ans: ४५ वर्षीय भूलतज्ञ डॉ. किरण होन्नावर यांचा.

  • Que: डॉक्टरांच्या मुलाची प्रकृती कशी आहे?

    Ans: ८ वर्षीय मुलावर चाकूने हल्ला झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

  • Que: पोलिसांचा संशय कोणावर आहे?

    Ans: समोर आलेल्या व्हिडिओनंतर पत्नी डॉ. प्रियांकाची चौकशी सुरू असून तिच्या भूमिकेचा तपास केला जात आहे.

Web Title: Karnataka crime doctor found in a pool of blood son critically injured wife under questioning video of dharwad murder case sparks a sensation

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:44 PM

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