Karnatak Crime: डॉक्टर रक्ताच्या थारोळ्यात, मुलगा गंभीर जखमी; पत्नी चौकशीच्या फेऱ्यात, धारवाड हत्याकांडाच्या व्हिडिओने खळबळ

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काय घडलं नेमकं?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. किरण होन्नावर यांच्या कुटुंबीयांनी दिवसभर त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार फोन करूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. सुरुवातीला पत्नी डॉ. प्रियांका यांनी सासरच्या मंडळींना डॉ. किरण आराम करत असल्याचे सांगितले, तर काही वेळाने ते बाहेर गेल्याचे वेगळेच सांगितले. त्यामुळे कुटुंबीयांचा संशय बळावला. संध्याकाळी नातेवाईक फ्लॅटवर पोहोचले असता, एका खोलीत डॉ. किरण होन्नावर रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत पडलेले आढळले. तर दुसऱ्या खोलीत त्यांचा ८ वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी अवस्थेत होता. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
व्हिडिओत काय?
या घटनेनंतर समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये डॉ. किरण आणि त्यांचा मुलगा रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत दिसत आहेत, तर पत्नी डॉ. प्रियांका बेडवर शांतपणे मोबाईल वापरत असल्याचे दिसून आले. या व्हिडिओनंतर पोलिसांनी त्यांची कसून चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीदरम्यान त्या वारंवार वेगवेगळी विधाने करत असल्याचेही समोर आले आहे. सध्या पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक पुरावे आणि दोन्ही कुटुंबीयांची चौकशी सुरू असून, हत्येमागील नेमके कारण आणि आरोपीची भूमिका उघड करण्यासाठी तपास वेगाने सुरू आहे.
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Ans: ४५ वर्षीय भूलतज्ञ डॉ. किरण होन्नावर यांचा.
Ans: ८ वर्षीय मुलावर चाकूने हल्ला झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Ans: समोर आलेल्या व्हिडिओनंतर पत्नी डॉ. प्रियांकाची चौकशी सुरू असून तिच्या भूमिकेचा तपास केला जात आहे.