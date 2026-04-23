  • Shukra Gochar 2026 Venus Will Enter Rohini Nakshatra People Of These Zodiac Signs Will Benefit

Shukra Gochar 2026: 27 एप्रिलपासून या राशींच्या लोकांना मिळणार करिअरची नवीन संधी आणि पदोन्नतीचे संकेत

२७ एप्रिल रोजी शुक्र ग्रह रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. चंद्र हा रोहिणी नक्षत्राचा स्वामी ग्रह आहे. अशी मान्यता आहे. त्यामुळे, शुक्र आणि चंद्राच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शुक्र ग्रह करणार रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश
  • या राशींच्या लोकांना मिळेल करिअरमध्ये नवीन संधी
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

सध्या, शुक्र ग्रह स्वतःच्या राशीत, म्हणजेच वृषभ राशीत आहे. स्वतःच्या राशीत असल्यामुळे त्याचा प्रभाव अधिक असतो, असे मानले जाते. वृषभ राशीत असताना, शुक्र ग्रह नक्षत्र बदलणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोमवार २७ एप्रिल रोजी शुक्र रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करेल. रोहिणी नक्षत्र प्रामुख्याने प्रेम, सौंदर्य आणि सर्जनशीलतेचे प्रतीक असून, त्याचा स्वामी चंद्र आहे. शुक्र हा प्रेम, ऐश्वर्य, आनंद आणि सुदैवाचा घटक देखील आहे. त्यामुळे, या नक्षत्र बदलाचा शुभ प्रभाव काही राशींसाठी अत्यंत भाग्यवान ठरू शकतो. त्यांच्या कलात्मक क्षमतेत सुधारणा, आकर्षणात वाढ आणि धनप्राप्ती होऊ शकते. शुक्राचा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेशामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार ते जाणून घ्या

शुक्राचा रोहिणी नक्षत्रात प्रवेशाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना शुक्र नक्षत्राच्या स्थित्यंतरामुळे मोठा फायदा होऊ शकतो. हा काळ तुमच्या करिअरमध्ये काही सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो. जे नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय, तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मिळेल. तुम्हाला नेतृत्वाची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी सर्व कामांमध्ये तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. तसेच व्यवसायांना विस्तार आणि नफ्याच्या संधी मिळतील.

Ganga Saptami 2026: यंदा कधी आहे गंगा सप्तमी, जाणून शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण खूप खास असेल. तुम्ही नवीन लोकांना भेटू शकता आणि नवीन व्यवसाय सुरू करू शकता. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे आता पूर्ण होऊ लागतील. यावेळी, आरोग्याच्या चालू असलेल्या समस्यांचे निराकरण होईल आणि तुम्हाला अडचणींपासून दिलासा मिळेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, ज्यामुळे तुम्ही तुमची ध्येय साध्य करण्यासाठी अधिक प्रेरित व्हाल. वृषभ राशीच्या व्यक्तींच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल. तुमच्या कामाला नवीन ओळख मिळण्याची शक्यता आहे.

Mrityu Shadashtak Yog: मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय? या योगाचा मृत्यूशी आहे का संबंध जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर राहणार आहे. शासन आणि सत्तेशी संबंधित बाबींमधील निर्णय तुमच्या बाजूने लागतील. शुक्राच्या प्रभावामुळे तुमचा प्रभाव वाढेल. तुमच्या नात्यांमध्ये जिव्हाळा आणि गोडवा टिकून राहील. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परीक्षेत चांगले यश मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात कर्क राशीच्या लोकांचा सामाजिक प्रभाव वाढेल. लोक तुमच्या बोलण्याकडे लक्ष देतील. तुमच्या मुलांच्या यशामुळे तुमच्या मनाला आनंद होईल.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र गोचर म्हणजे काय

    Ans: शुक्र गोचर म्हणजे शुक्र ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जाण्याची प्रक्रिया होय. याचा प्रभाव प्रेम, करिअर, पैसा आणि सुखसोयींवर पडतो.

  • Que: कोणत्या राशींना या गोचराचा जास्त फायदा होईल?

    Ans: सामान्यतः वृषभ, मिथुन, कन्या आणि मकर राशीच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक बाबतीत चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता असते

  • Que: शुक्र नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शुक्र नक्षत्र संक्रमणाचा मेष, वृषभ आणि कर्क राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM

