Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ganga Saptami 2026: यंदा कधी आहे गंगा सप्तमी, जाणून शुभ मुहूर्त आणि महत्त्व

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सातव्या दिवशी गंगा सप्तमी साजरी केली जाते, कारण याच दिवशी पवित्र गंगा नदीचा उगम झाला होता. या दिवशी गंगेत स्नान केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि मोक्ष मिळतो, अशी श्रद्धा आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • गंगा सप्तमी कधी आहे
  • गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त
  • गंगा सप्तमी महत्त्व
 

गंगा सप्तमी (वैशाख शुक्ल सप्तमी) हा पवित्र दिवस गंगा नदीचे पृथ्वीवर पुनरागमन किंवा प्रकट दिन म्हणून साजरा केला जातो. पौराणिक कथेनुसार, या दिवशी गंगा नदी ऋषी जाह्नू यांच्या जटांमधून बाहेर पडून पुन्हा प्रवाही झाली होती, म्हणून याला ‘जाह्नवी सप्तमी’ असेही म्हणतात. हा सण पापांचे क्षालन, आध्यात्मिक शुद्धता आणि पूर्वजांना मुक्ती मिळवून देणारा मानला जातो.

कधी आहे गंगा सप्तमी

सप्तमी तिथीची सुरुवात २२ एप्रिल रोजी रात्री १०:४९ वाजता झाली आहे. या सप्तमी तिथीची समाप्ती २३ एप्रिल रोजी रात्री ०८:४९ वाजता होणार आहे. उदय तिथीनुसार, गंगा सप्तमीचा उत्सव २३ एप्रिल रोजी साजरा केला जाईल.

Ganga Saptami 2026 Daan: नशिब फळफळणार; गंगा सप्तमीला राशीनुसार असं करा दान, जाणून घ्या काय सांगतं शास्त्र?

गंगा सप्तमी शुभ मुहूर्त

गंगा सप्तमीच्या दिवशी स्नान करण्यासाठी मुहूर्त (पहाटे): सकाळी ०५:४८ ते सकाळी ०७:२६ पर्यंत राहील.
गंगा पूजन (मध्यान्ह मुहूर्त): सकाळी ११:०१ ते दुपारी ०१:३८ पर्यंत.

गंगा सप्तमीचे महत्त्व

गंगा सप्तमीला गंगा नदीत स्नान केल्याने पाप नाहीसे होतात आणि मोक्षाची प्राप्ती होते असे मानले गेले आहे. गंगा स्नानाचे आपले महत्त्व आहेच तरी या दिवशी गंगा स्नान केल्याने सर्व दु:खापासून मुक्ती मिळते. या दिवशी गंगा मंदिरांसह इतर मंदिरात देखील या निमित्ताने पूजा केली जाते. गंगा नदीत स्नान केल्याने मोक्ष प्राप्ती होते. तसेच या दिवशी दान-पुण्याचं विशेष महत्त्व असल्याचे सांगितले गेले आहे.

पापनाशिनी: असे मानले जाते की या दिवशी गंगेत स्नान केल्याने मनुष्याचे सर्व पाप धुतले जातात आणि त्याला मानसिक शांती मिळते.

मोक्ष प्राप्ती: राजा भगीरथाने आपल्या पूर्वजांच्या उद्धारासाठी गंगेला पृथ्वीवर आणले होते. त्यामुळे पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी या दिवशी गंगेचे पूजन करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते.

Mrityu Shadashtak Yog: मृत्यूषडाष्टक योग म्हणजे काय? या योगाचा मृत्यूशी आहे का संबंध जाणून घ्या

पुनर्जन्म: पौराणिक कथेनुसार, जेंव्हा गंगा नदी जह्नु ऋषींच्या आश्रमातून वाहत असताना त्यांच्या पूजेत व्यत्यय आला, तेव्हा संतापलेल्या ऋषींनी गंगेला पिऊन टाकले. त्यानंतर देवांच्या विनंतीवरून त्यांनी सप्तमीच्या दिवशी गंगेला आपल्या कानातून पुन्हा मुक्त केले, म्हणून या दिवसाला गंगेचा ‘पुनर्जन्म’ मानले जाते.

गंगा सप्तमीच्या दिवशी काय करावे?

शक्य असल्यास पवित्र गंगा नदीत स्नान करावे. शक्य नसल्यास घरीच अंघोळीच्या पाण्यात थोडे गंगाजल टाकून स्नान करावे.
गंगेची आरती करावी आणि दीपदान करावे.

आंघोळ झाल्यावर आपण गंगा मैयाच्या मूर्तीची पूजा करू शकता.

या दिवशी भगवान शिव यांची पूजा करणे देखील शुभ मानले जाते.

त्याशिवाय गंगेला आपल्या तपामुळे पृथ्वीवर आणणार्‍या भगीरथाची पूजादेखील करावी.

गंगा पूजनासह दान-पुण्य केल्याने देखील फळ प्राप्ती होते.

तसे, अनेक पौराणिक कथा गंगा नदीशी संबंधित आहेत, जी गंगेचं संपूर्ण अर्थ परिभाषित करते. गंगा नदी हिंदूंच्या श्रद्धेचे स्थान आहे आणि अनेक धर्म ग्रंथांमध्ये गंगेचं महत्त्व बघायला मिळतं.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गंगा सप्तमी म्हणजे काय?

    Ans: गंगा सप्तमी हा पवित्र सण देवी गंगा यांच्या पृथ्वीवरील पुनःप्रकट दिनानिमित्त साजरा केला जातो. याला “गंगा जयंती” असेही म्हणतात.

  • Que: गंगा स्नानाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी गंगा स्नान केल्याने पाप नष्ट होतात आणि आध्यात्मिक शुद्धी मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: गंगा सप्तमी का महत्त्वाची मानली जाते?

    Ans: हा दिवस अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. या दिवशी केलेले दान, जप आणि पूजा अनेक पटींनी फळ देते.

Web Title: Ganga saptami 2026 when is ganga saptami auspicious time importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व
2

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल
3

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व
4

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

May 17, 2026 | 04:32 PM
मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

May 17, 2026 | 04:26 PM
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM