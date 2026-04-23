West Bengal Election 2026: “…नाही तर सनातन धर्मच संपुष्टात येईल”, मतदानादरम्यान शुभेंदु अधिकारी यांचा हिंदू कार्ड वापर

भाजपाचे नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान हिंदू कार्ड खेळले आहे. त्यांनी म्हटले की, राज्यात सत्तांतर झाले नाही तर सनातन धर्मच संपुष्टात येईल, असं यावेळी म्हटलं आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:48 AM
"...नाही तर सनातन धर्मच संपुष्टात येईल", मतदानादरम्यान शुभेंदु अधिकारी यांचा हिंदू कार्ड वापर

  • मतदानादरम्यान शुभेंदु अधिकारी यांचा हिंदू कार्ड वापर
  • अन्यथा सनातन धर्मच संपुष्टात येईल
  • पश्चिम बंगालमधील १५२ विधानसभा जागांसाठी आज मतदान
West Bengal Election 2026 News Marathi: पश्चिम बंगालमधील १५२ विधानसभा जागांसाठी आज (23 एप्रिल 2026) मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. मतदान दोन टप्प्यांत होणार असून, पुढील टप्पा २९ एप्रिल रोजी होणार आहे. राज्यातील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांनीही मतदान केले आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हिंदू कार्ड खेळले. यावेळी बदल होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. इतकेच नाही तर, यावेळी बंगालमध्ये बदल झाला नाही तर बंगालमधील सनातन नष्ट होईल, असेही त्यांनी म्हटलं आहे. निवडणूक आयोग चांगले काम करत आहे, तरीही काही गुंड अजूनही मोकाट फिरत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भाजपाचे नेते शुभेंदु अधिकारी यांनी दिली.

यावेळी सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, त्यांच्या पोलिंग एजंटला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अधिकारी यांनी नंदिग्राममध्ये मतदान करताना निवडणूक आयोगाने केलेल्या व्यवस्थेचे कौतुक केले. त्यांनी जनतेला मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले. ” शांततेत निवडणूक पार पडावी यासाठी मी प्रार्थना करतो. मला आशा आहे की यावेळी टीएमसी जास्त गोंधळ घालणार नाही. निवडणुकीच्या आदल्या रात्री खूप महत्त्वाची असते.” सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिलेल्या प्रचंड सहकार्याबद्दल आम्ही निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे आभार मानतो.

नंदिग्राम हा तोच विधानसभा मतदारसंघ आहे, जिथे २०२१ मध्ये सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूरमधून निवडणूक लढवली असून, सुवेंदू अधिकारी हेदेखील तिथूनच निवडणूक लढवत आहेत. आपण ममता बॅनर्जी यांना आव्हान देऊ शकतो किंवा त्यांचा पराभवही करू शकतो, असा संदेश देण्याचा त्यांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आहे. नंदिग्राममध्ये पहिल्या टप्प्यात मतदान होत असून, भवानीपूर जागेसाठी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.

ममता बॅनर्जी यांचे बंगाली कार्ड विरुद्ध भाजपचे हिंदू कार्ड

यावेळी सत्ता मिळवण्याची भाजपला आशा आहे. ममता बॅनर्जी सातत्याने बंगाली कार्ड खेळत आहेत, तर भाजपला हिंदू कार्डच्या जोरावर निवडणुकीचे पारडे पलटायचे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही बंगाली कार्ड खेळले आहे. यावेळी तिने असा आरोप केला आहे की, भाजप सत्तेवर आल्यास बंगाली लोकांना अंडी आणि मासे खाणे कठीण होईल. यानंतर परिस्थिती अशी झाली आहे की, भाजप नेते अनेक ठिकाणी मासे खात आहेत आणि त्याचे फोटो प्रसिद्ध करत आहेत.

Published On: Apr 23, 2026 | 11:25 AM

