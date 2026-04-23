West Bengal Election 2026: “…नाही तर सनातन धर्मच संपुष्टात येईल”, मतदानादरम्यान शुभेंदु अधिकारी यांचा हिंदू कार्ड वापर

West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबादमध्ये; हुमायूँ कबीर – TMC कार्यकर्ता भिडले, देशी बॉम्बचा वापर; तणावाचे वातावरण
यावेळी सुवेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, त्यांच्या पोलिंग एजंटला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अधिकारी यांनी नंदिग्राममध्ये मतदान करताना निवडणूक आयोगाने केलेल्या व्यवस्थेचे कौतुक केले. त्यांनी जनतेला मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले. ” शांततेत निवडणूक पार पडावी यासाठी मी प्रार्थना करतो. मला आशा आहे की यावेळी टीएमसी जास्त गोंधळ घालणार नाही. निवडणुकीच्या आदल्या रात्री खूप महत्त्वाची असते.” सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिलेल्या प्रचंड सहकार्याबद्दल आम्ही निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे आभार मानतो.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | State LoP & BJP Candidate from Nandigram & Bhabanipur, Suvendu Adhikari says, “Parivartan hoga. If a change does not take place this time, Sanatana in Bengal will be finished. The Election Commission is doing good work, but there are some… pic.twitter.com/8KwKCCkjNM — ANI (@ANI) April 23, 2026
नंदिग्राम हा तोच विधानसभा मतदारसंघ आहे, जिथे २०२१ मध्ये सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूरमधून निवडणूक लढवली असून, सुवेंदू अधिकारी हेदेखील तिथूनच निवडणूक लढवत आहेत. आपण ममता बॅनर्जी यांना आव्हान देऊ शकतो किंवा त्यांचा पराभवही करू शकतो, असा संदेश देण्याचा त्यांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला आहे. नंदिग्राममध्ये पहिल्या टप्प्यात मतदान होत असून, भवानीपूर जागेसाठी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.
यावेळी सत्ता मिळवण्याची भाजपला आशा आहे. ममता बॅनर्जी सातत्याने बंगाली कार्ड खेळत आहेत, तर भाजपला हिंदू कार्डच्या जोरावर निवडणुकीचे पारडे पलटायचे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही बंगाली कार्ड खेळले आहे. यावेळी तिने असा आरोप केला आहे की, भाजप सत्तेवर आल्यास बंगाली लोकांना अंडी आणि मासे खाणे कठीण होईल. यानंतर परिस्थिती अशी झाली आहे की, भाजप नेते अनेक ठिकाणी मासे खात आहेत आणि त्याचे फोटो प्रसिद्ध करत आहेत.
