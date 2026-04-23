Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंगसाठी सरकारचे जारी केले नवे नियम, या तारखेपासून होणार लागू

ऑनलाइन गेमिंग आजच्या डिजिटल युगात झपाट्याने लोकप्रिय होत असून तरुणांसाठी ते मनोरंजनासोबत कमाईचे साधनही बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन नियम लागू करण्याची तयारी केली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • ऑनलाईन गेमिंग प्रभाव तरुणांमध्ये वाढत आहे.
  • सरकारने आता ऑनलाइन गेमिंगच्या नियमात काही बदल केले आहेत.
  • यात यूजर्सच्या सुरक्षिततेला महत्त्व दिले जाईल.
ऑनलाइन गेमिंग म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून खेळले जाणारे गेम्स. आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन गेमिंग खूप लोकप्रिय झाले आहे, विशेषतः तरुणांमध्ये. घराबाहेर न जाता फोन किंवा लॅपटाॅपवर खेळले जाणारे हे खेळ साहसाने भरलेले असतात आणि फार सहजतेने ते खेळता येतात. हेच कारण आहे की नव्या जनरेशनमध्ये या गेम्सची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. इतकेच काय तर तरुण आता गेमिंगच्या मदतीने पैसेही कमवू लागले आहेत ज्यामुळे उदरनिर्वाहासाठीही या गेम्सचा चांगलाच वापर करता येतो.

तुम्ही जर एक गेमर्स असाल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी महत्त्वाची ठरणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बहुप्रतिक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियम जारी केले आहेत. हे नियम ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन कायदा’ कार्यान्वित करण्यासाठी एक प्रकियात्मक चाैकट तयार करेल. एस. कृष्णन (आयटी सचिव) यांनी सांगितले की, बहुतेक ऑनलाईन गेम्स ज्यात पैशांचे व्यवहार होत नाहीत अशा गेम्ससाठी नोंदणीची गरज भासणार नाही. केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच देखरेख सुरू केली जाईल. मात्र, ई-स्पोर्ट्ससाठी नोंदणी अनिवार्य केली जाईल.

एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, “आम्हाला नियामक हस्तक्षेपासह ही संपूर्ण प्रक्रिया शक्य तितकी कमीत कमी ठेवायची होती. जे खेळ पैशांचे नाहीत, ते बहुतेक अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येतील, त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया ऐच्छिक आहे.” त्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम किंवा ई-स्पोर्ट्स आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आम्ही कुणालाही सक्ती करत नाही. तथापि तीन परिस्थितीमध्ये याचे निर्धारण केले जाईल. पहिली परिस्थिती म्हणजे जेव्हा ऑथोरिटी स्वत: प्रकरणाची दखल घेईल. दुसरी परिस्थिती म्हणजे, जेव्हा ई-स्पोर्ट्स गेम्स समाविष्ट असतील आणि तीसरी परिस्थिती म्हणजे केंद्र सरकार कोणत्याही विशिष्ट कॅटेगिरीला अधिसूचित करु शकते, जी सध्या अधिसूचित केलेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, या नियमांमध्ये वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेची वैशिष्ट्येही स्पष्टपणे परिभाषित केली आहेत. हा कायदा भारतात ऑनलाइन खऱ्या पैशांच्या गेमिंगवर बंदी घालतो, तर ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देतो. मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत.

Published On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM
Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

May 18, 2026 | 04:30 PM
Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

May 18, 2026 | 04:30 PM
CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

May 18, 2026 | 04:21 PM
IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 04:07 PM
Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

May 18, 2026 | 03:58 PM
Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

May 18, 2026 | 03:57 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM