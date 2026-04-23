पोटावरील चरबी आणि सतत गोड खाण्याची इच्छा कमी करण्यासाठी ‘या’ पेयांचा आहारात करा समावेश, इन्फ्युज्ड वॉटर ठरेल उत्तम

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. महागडे डाएट, तासनतास व्यायाम तर काहीवेळा सप्लिमेंट्स आणि गोळ्या सुद्धा खाल्ल्या जातात. पण चरबी कमी करण्यासाठी खाल्लेल्या गोळ्यांचे परिणाम उतार वयात दिसू लागते. यामुळे किडनी आणि शरीरातील इतर अवयव निकामी होतात, ज्याचा संपूर्ण आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसू लागतो. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी योग्य पद्धत फॉलो करावी. नैसर्गिक घटकांनी समृद्ध असलेल्या इन्फ्युज्ड वॉटरचे सेवन उपाशी पोटी नियमित केल्यास महिनाभरात फरक दिसून येतील. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)