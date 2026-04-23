  • Incorporate These Drinks Into Your Diet To Reduce Belly Fat And Constant Sweet Cravings Infused Water Is Ideal

पोटावरील चरबी आणि सतत गोड खाण्याची इच्छा कमी करण्यासाठी ‘या’ पेयांचा आहारात करा समावेश, इन्फ्युज्ड वॉटर ठरेल उत्तम

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचा आहारात समावेश केला जातो. महागडे डाएट, तासनतास व्यायाम तर काहीवेळा सप्लिमेंट्स आणि गोळ्या सुद्धा खाल्ल्या जातात. पण चरबी कमी करण्यासाठी खाल्लेल्या गोळ्यांचे परिणाम उतार वयात दिसू लागते. यामुळे किडनी आणि शरीरातील इतर अवयव निकामी होतात, ज्याचा संपूर्ण आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसू लागतो. त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी योग्य पद्धत फॉलो करावी. नैसर्गिक घटकांनी समृद्ध असलेल्या इन्फ्युज्ड वॉटरचे सेवन उपाशी पोटी नियमित केल्यास महिनाभरात फरक दिसून येतील. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM
1 / 5 लिंबाच्या रसात भरपूर प्रमाणात विटामिन सी आणि इतर गुणकारी घटक असतात. यामुळे पोटावरील चरबी जळून जाण्यास मदत होते. सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लासभर कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिक्स करून प्यायल्यास चरबी कमी होण्यास मदत होईल.

2 / 5 काकडीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात जमा झालेली विषारी घाण आणि चरबी जळून जाण्यास मदत होते.

3 / 5 सफरचंद आणि दालचिनीचे मिश्रण रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासोबतच गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी करते. बॉटलमध्ये पाणी घेऊन त्यात सफरचंदाचे तुकडे आणि एक तुकडा दालचिनी घालून रात्रभर ठेवा आणि सकाळी उठल्यानंतर पाण्याचे सेवन करावे.

4 / 5 संत्र्यामध्ये विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. तसेच संत्र्याच्या पाण्यात पुदिन्याची पाने सुद्धा टाकावीत. यामुळे पोटात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते.

5 / 5 स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी किंवा रास्पबेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. यामुळे शरीरातील फ्री रॅडिकल्स बाहेर पडून जातात आणि त्वचा चमकदार होण्यास मदत होते.

Published On: Apr 23, 2026 | 11:30 AM

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM