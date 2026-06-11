Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shukra Pushya Nakshatra Gochar 2026 Venus Transit In Pushya Nakshatra Good Effect On 6 Zodiac Signs

Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

संपत्ती देणारा शुक्र ग्रह पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण काही राशींसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. आता नक्की याचा परिणाम कोणत्या राशीवर होणार आणि कोणाला धनलाभ होणार जाणून घ्या

शुक्र पुष्य नक्षत्र गोचर परिणाम (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

शुक्र पुष्य नक्षत्र गोचर परिणाम (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शुक्र करणार पुष्य नक्षत्रात प्रवेश 
  • ६ राशींना होणार दणदणीत लाभ 
  • करिअर आणि संपत्तीच्या दृष्टीने ठरणार चांगला काळ 
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला भौतिक सुख, समृद्धी, प्रेम, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य आणि संपत्ती यांचा घटक मानले जाते. जेव्हा शुक्र एखादी राशी किंवा नक्षत्र बदलतो, तेव्हा त्याचे परिणाम सर्व १२ राशींवर जाणवतात. ११ जून २०२६ रोजी, दुपारी २:११ वाजता, राक्षस गुरू शुक्र, पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करेल. शनी हा पुष्य नक्षत्राचा स्वामी आहे, तर शुक्र आणि शनी हे मित्र ग्रह मानले जातात. हा नक्षत्र बदल अनेक राशींसाठी आर्थिक समृद्धी, करिअरमधील प्रगती आणि वाढलेल्या सुखसोयी दर्शवतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पुष्य नक्षत्र हे २७ नक्षत्रांपैकी सर्वात शुभ आणि पोषक नक्षत्रांपैकी एक मानले जाते. ते वाढ, स्थिरता, समृद्धी आणि संरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, शुक्राचा या नक्षत्रातील प्रवेश काही विशिष्ट राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकतो. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. 

वृषभ

शुक्र स्वतः वृषभ राशीचा स्वामी आहे. त्यामुळे, शुक्राचा पुष्य नक्षत्रातील प्रवेश या राशीच्या लोकांसाठी शुभ संकेत आणू शकतो. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक आणि नवीन प्रकल्पांमुळे फायदा होऊ शकतो. कुटुंबात सुखद वातावरण राहील आणि एका महत्त्वाच्या प्रकल्पावर काम सुरू होऊ शकते. या काळात वाहन किंवा मालमत्तेशी संबंधित निर्णय देखील तुमच्या बाजूने लागू शकतो.

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

मिथुन

मिथुन राशीसाठी, हे शुक्राचे संक्रमण करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम आणू शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नती, पगारवाढ किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याचे संकेत आहेत. मीडिया, लेखन, विपणन, कला किंवा संवाद क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष लाभ मिळू शकतो. गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्येही सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढू शकते.

सिंह

सिंह राशीसाठी, शुक्राचा पुष्य नक्षत्रातील प्रवेश भाग्य आणू शकतो. काही काळापासून थांबलेले काम यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा होईल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीला भेटल्याने भविष्यात फायदा होऊ शकतो. व्यावसायिकांना नवीन कंत्राटे मिळवण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक निर्णयांमध्ये विवेकबुद्धी दाखवल्यास फायदा होऊ शकतो.

तूळ

तूळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. त्यामुळे, या नक्षत्र बदलाचा तूळ राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. करिअरमध्ये प्रगती, सामाजिक मान्यता आणि आर्थिक लाभाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्ही नवीन प्रकल्प, व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीची योजना आखत असाल, तर हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. प्रेमसंबंध अधिक गोड होतील आणि वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहील. सृजनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठे यश मिळू शकते.

Shukra Gochar 2026: कर्क राशीत शुक्र गोचर, गजलक्ष्मी महासंयोग; कोणत्या राशींना होणार धनलाभ

मकर

पुष्य नक्षत्राचा स्वामी शनी आहे आणि मकर राशीचा स्वामी शनी आहे. त्यामुळे, या नक्षत्रात शुक्राचा प्रवेश मकर राशीच्या लोकांसाठी एक शुभ चिन्ह मानले जाऊ शकते. नोकरी आणि व्यवसाय या दोन्हीमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते आणि दीर्घकाळापासून अडकलेला निधी परत मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन स्थिर होईल. जमीन, इमारती किंवा वाहनांशी संबंधित बाबींमध्ये नफा होण्याचीही शक्यता आहे.

कुंभ

कुंभ राशीसाठी, हे संक्रमण कार्यस्थळी सकारात्मक परिणाम आणू शकते. दीर्घकाळ केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. नवीन संपर्क आणि नेटवर्किंगमुळे भविष्यात आर्थिक लाभ होऊ शकतो. व्यवसायाच्या विस्ताराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांनाही चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक योजना यशस्वी होऊ शकतात आणि बचत वाढू शकते.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Shukra pushya nakshatra gochar 2026 venus transit in pushya nakshatra good effect on 6 zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vish Yog 2026: शनि – चंद्र युतीमुळे 4 राशीच्या व्यक्तींनी रहावे सावध! दुर्घटना योगाची शक्यता, तयार होतोय विष योग
1

Vish Yog 2026: शनि – चंद्र युतीमुळे 4 राशीच्या व्यक्तींनी रहावे सावध! दुर्घटना योगाची शक्यता, तयार होतोय विष योग

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल
2

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’
3

Budh Nakshatra Gochar 2026: राहूची साथ सोडून गुरूच्या नक्षत्रात प्रवेश करणार बुध, पुढील 2 महिने 4 राशींसाठी ‘सुवर्णकाळ’

Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’
4

Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

Jun 11, 2026 | 10:29 AM
Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

Jun 11, 2026 | 10:23 AM
IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

Jun 11, 2026 | 10:08 AM
Marathi TV Serial: पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगला होती धाकधूक; ‘कृष्णाईच्या लेकी’तील भूमिकेबद्दल एकता लब्देने शेअर केला अनुभव

Marathi TV Serial: पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगला होती धाकधूक; ‘कृष्णाईच्या लेकी’तील भूमिकेबद्दल एकता लब्देने शेअर केला अनुभव

Jun 11, 2026 | 10:02 AM
टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिला फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

टेकप्रेमींसाठी गुड न्यूज! जगातील पहिला फोल्डेबल माउस लाँच, 32 दिवसांची बॅटरी लाईफ; 15 वर्षांपर्यंत खराब होणार नाही

Jun 11, 2026 | 10:01 AM
UPSC Preparation: विकास दिव्यकीर्ती सरांच्या मते IAS होण्यासाठी ‘या’ ३ सवयी आहेत सर्वात महत्त्वाच्या; तुम्ही त्या फॉलो करता का?

UPSC Preparation: विकास दिव्यकीर्ती सरांच्या मते IAS होण्यासाठी ‘या’ ३ सवयी आहेत सर्वात महत्त्वाच्या; तुम्ही त्या फॉलो करता का?

Jun 11, 2026 | 09:58 AM
Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

Pune Crime: सहकारनगरात थरार! मेडिकलसमोर गोळीबार; तरुण जखमी, परिसरात भीतीचं वातावरण

Jun 11, 2026 | 09:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें