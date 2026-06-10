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Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

सूर्याचा मिथुन राशीत प्रवेश 3 राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक बदल घडवून आणेल. जे लोक बऱ्याच काळापासून विरोधकांशी किंवा प्रतिस्पर्धकांशी संघर्ष करत आहेत, त्यांना दिलासा मिळेल

मिथुन राशीत सूर्य गोचर (फोटो सौजन्य - iStock)

मिथुन राशीत सूर्य गोचर (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • मिथुन राशीत सूर्य होणार गोचर 
  • ३ राशींच्या व्यक्तींचं नशीब फळफळणार 
  • नक्की काय होणार फायदा 
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह, नक्षत्र आणि राशींना अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचप्रमाणे, धर्मग्रंथांमध्ये सूर्याला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण सूर्य आणि चंद्र हेच एकमेव दृश्यमान देव आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य दर महिन्याला आपली राशी बदलतो. या बदलाचे सर्व राशींवर वेगवेगळे परिणाम होतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा सूर्य शुभ असतो, तेव्हा व्यक्तीचे सुप्त भाग्य जागृत होते. १६ जून रोजी सूर्य आपली राशी बदलणार आहे. या दिवशी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करेल.

उज्जैनचे प्रसिद्ध ज्योतिषी, आनंद भारद्वाज यांच्या मते, हा बदल तीन राशींसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. हे रखडलेल्या कामांमध्ये यश, चांगले भाग्य आणि नवीन संधी दर्शवते. चला त्या तीन राशींबद्दल जाणून घेऊया.

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मिथुन राशीच्या व्यक्तींना मिळणार लाभ 

सूर्याचे मिथुन राशीतील संक्रमण मिथुन राशीच्या लोकांसाठी शुभ संकेत घेऊन येत आहे. करिअर आणि व्यवसायात प्रगतीसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळेल आणि यशाची शक्यता वाढेल. परदेश प्रवास, उच्च शिक्षण किंवा व्हिसा संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मेहनतीचे फळ मिळेल आणि आदर व आत्मविश्वासही वाढेल.

कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठीही सूर्य गोचर ठरणार फायदेशीर 

हे ग्रह संक्रमण या राशीच्या व्यक्तींसाठी अत्यंत शुभ संकेत घेऊन येत आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि नोकरदार व्यक्तींना पदोन्नती व वाढीव उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. जे लोक बऱ्याच काळापासून नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात. त्यांना कामाच्या ठिकाणी यश आणि आदर मिळेल. तसेच, त्यांच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळाल्याने कुटुंबात आनंद पसरेल.

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सिंह राशीच्या व्यक्तींची होणार भरभराट  

सूर्याचा मिथुन राशीतील प्रवेश सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी सकारात्मक बदल घडवून आणेल. जे लोक जुन्या प्रतिस्पर्धकांशी संघर्ष करत आहेत, त्यांना दिलासा मिळेल आणि परिस्थिती त्यांच्या बाजूने वळताना दिसेल. कुटुंबातील जुने मालमत्तेचे वाद मिटू शकतात, ज्यामुळे घरात एक सुखद वातावरण निर्माण होईल. कुटुंबात एखादी शुभ किंवा मंगल घटना घडण्याची शक्यता देखील आहे. त्याचबरोबर, ज्या जोडप्यांना अपत्यप्राप्तीची इच्छा आहे, त्यांना चांगली बातमी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Surya gochar 2026 sun transit date 3 zodiac signs will be beneficial

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Published On: Jun 10, 2026 | 10:04 AM

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