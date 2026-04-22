DSLR विसरा… 200MP च्या दोन कॅमेऱ्यांसह Oppo स्मार्टफोनची एंट्री, केवळ इतक्या रुपयांत यूजर्सना मिळणार प्रिमियम अनुभव

Oppo Find X9 Ultra Launched: ओप्पोने एका मोठा धमाका करत नवीन स्मार्टफोन लाँत केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या स्मार्टफोनची चर्चा सुरु होती, तो स्मार्चफोन अखेर आता ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:06 AM
  • ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रामध्ये 200MP चे दोन कॅमेरे देण्यात आले असून DSLR सारखा फोटो अनुभव मिळतो.
  • स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर आणि 120Hz अमोलेड डिस्प्लेमुळे फोनची परफॉर्मन्स आणि व्हिज्युअल्स जबरदस्त आहेत.
  • 7050mAh बॅटरीसह 100W फास्ट आणि 50W वायरलेस चार्जिंगमुळे फोन जलद चार्ज होतो आणि जास्त वेळ टिकतो.
Oppo Smartphone Launched: टेक कंपनी ओप्पोने सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांची झोप उडवली आहे. फोटोग्राफीचा अनुभव अधिक प्रिमियम व्हावा आणि डीएसएलआर कॅमेऱ्यांना टक्कर देता यावी यासाठी कंपनीने चीनमध्ये Oppo Find X9 Ultra लाँच केला आहे. फ्लॅगशिप फाइंड एक्स 9 लाइनअपअंतर्गत हा नवा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये कंपनीने पावरफुल फीचर्स दिले आहेत. या स्मार्टफोनचे विशेष आकर्षण म्हणजेच त्याचा कॅमेरा. कंपनीने डिव्हाईसमध्ये 200MP चे दोन कॅमेरे दिले आहेत.

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्राची किंमत आणि उपलब्धता

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा 12GB रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, 16GB + 1TB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 7,499 म्हणजेच सुमारे 1,03,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 7,999 म्हणजेच सुमारे 1,10,000 रुपये, 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 8,499 म्हणजेच सुमारे 1,17,000 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – Oppo)

हाय-एंड कॉन्फिगरेशन 16GB + 1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 9,299 म्हणजेच सुमारे 1,27,000 रुपये आणि CNY 9,499 म्हणजेच सुमारे 1,30,000 रुपयांच्या किंमतीत एक स्पेशल एडिशन व्हेरिअंट सादर करण्यात आला आहे. पोलर ग्लेशियर्स, रोंगशा कॅनियन आणि टुंड्रा (चीनी भाषेतून अनुवादित) या रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसची विक्री 24 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. हा स्मार्टफोन भारतात मे महिन्यात लाँच केला जाणार आहे.

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्राचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डुअल-सिम (नॅनो + नॅनो/ईसिम) फोन अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड कलरओएस 16 वर चालतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.82-इंच QHD+ (1,440 x 3,168 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल अमोलेड स्क्रीन आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे, पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्सपर्यंत आहे आणि कलर डेप्थ 10-बिट आहे. या हँडसेटमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट दिला आहे, ज्यासोबत एड्रेनो 840 जीपीयू, 16 जीबीपर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिले आहे.

कॅमेरा सेटअप

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रामध्ये मागील बाजूला 4 कॅमेऱ्यांचा सेटअप दिला आहे. यामध्ये मुख्य कॅमेरा 200-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेंसर आहे आणि यामध्ये ओआयएस देखील आहे. यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, 200-मेगापिक्सलचा टेलीफोटो लेंस आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. जो 10x पर्यंत ऑप्टिकल जूम आणि 120x पर्यंत डिजिटल झूमची सुविधा ऑफर करतो. यामध्ये एक डेडिकेटेड कलर रिप्रोडक्शन लेंस देखील समाविष्ट आहे.

स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. हे हँडसेट 30fps वर 8K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, 120fps पर्यंत 4K रेकॉर्डिंग आणि डॉल्बी व्हिजन व्हिडीओ कॅप्चरला सपोर्ट करते. यामध्ये हॅसलब्लॅड इमेजिंग, एक्सपॅन मोड, आणि प्रोफेशनल व्हिडीओ टूल्स सारखे अनेक अ‍ॅडवांस्ड शूटिंग मोड्स देण्यात आले आहेत.

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

वाय-फाय 7, ब्लूटूथ, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, बेईडू, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि यूएसबी टाइप-सी सारखे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स स्मार्टफोनमध्ये समाविष्ट आहेत. या हँडसेटचे काही खास व्हेरिअंट तियानटोंग (चीनी भाषेतून अनुवादित) सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आणि बेईडू सॅटेलाइट मेसेजिंगला देखील सपोर्ट करते. सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखील देण्यात आला आहे.

बॅटरी

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रामध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7,050mAh बॅटरी दिली आहे.

