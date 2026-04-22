DSLR विसरा... 200MP च्या दोन कॅमेऱ्यांसह Oppo स्मार्टफोनची एंट्री, केवळ इतक्या रुपयांत यूजर्सना मिळणार प्रिमियम अनुभव

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा 12GB रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, 16GB + 1TB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 7,499 म्हणजेच सुमारे 1,03,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 7,999 म्हणजेच सुमारे 1,10,000 रुपये, 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 8,499 म्हणजेच सुमारे 1,17,000 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Oppo)
हाय-एंड कॉन्फिगरेशन 16GB + 1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 9,299 म्हणजेच सुमारे 1,27,000 रुपये आणि CNY 9,499 म्हणजेच सुमारे 1,30,000 रुपयांच्या किंमतीत एक स्पेशल एडिशन व्हेरिअंट सादर करण्यात आला आहे. पोलर ग्लेशियर्स, रोंगशा कॅनियन आणि टुंड्रा (चीनी भाषेतून अनुवादित) या रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसची विक्री 24 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. हा स्मार्टफोन भारतात मे महिन्यात लाँच केला जाणार आहे.
डुअल-सिम (नॅनो + नॅनो/ईसिम) फोन अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड कलरओएस 16 वर चालतो. या डिव्हाईसमध्ये 6.82-इंच QHD+ (1,440 x 3,168 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल अमोलेड स्क्रीन आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे, पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्सपर्यंत आहे आणि कलर डेप्थ 10-बिट आहे. या हँडसेटमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट दिला आहे, ज्यासोबत एड्रेनो 840 जीपीयू, 16 जीबीपर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिले आहे.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रामध्ये मागील बाजूला 4 कॅमेऱ्यांचा सेटअप दिला आहे. यामध्ये मुख्य कॅमेरा 200-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेंसर आहे आणि यामध्ये ओआयएस देखील आहे. यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, 200-मेगापिक्सलचा टेलीफोटो लेंस आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. जो 10x पर्यंत ऑप्टिकल जूम आणि 120x पर्यंत डिजिटल झूमची सुविधा ऑफर करतो. यामध्ये एक डेडिकेटेड कलर रिप्रोडक्शन लेंस देखील समाविष्ट आहे.
स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. हे हँडसेट 30fps वर 8K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, 120fps पर्यंत 4K रेकॉर्डिंग आणि डॉल्बी व्हिजन व्हिडीओ कॅप्चरला सपोर्ट करते. यामध्ये हॅसलब्लॅड इमेजिंग, एक्सपॅन मोड, आणि प्रोफेशनल व्हिडीओ टूल्स सारखे अनेक अॅडवांस्ड शूटिंग मोड्स देण्यात आले आहेत.
वाय-फाय 7, ब्लूटूथ, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, बेईडू, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि यूएसबी टाइप-सी सारखे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स स्मार्टफोनमध्ये समाविष्ट आहेत. या हँडसेटचे काही खास व्हेरिअंट तियानटोंग (चीनी भाषेतून अनुवादित) सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आणि बेईडू सॅटेलाइट मेसेजिंगला देखील सपोर्ट करते. सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखील देण्यात आला आहे.
ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रामध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 7,050mAh बॅटरी दिली आहे.