Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Mp Sanjay Raump Sanjay Raut Live Marathi On Bjp Protest In Worli Dome On Women Reservation Bill

BJP Protest : “भाड्याची माणसं आणून रस्ते जाम…हा जगातील निर्लज्जपणा: MP संजय राऊतांचे टीकास्त्र

Political News : वरळी डोममध्ये भाजपच्या मोर्चाविरोधात एका महिलेने आक्रमक भूमिका घेतली. यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:29 AM
MP Sanjay RauMP Sanjay Raut live marathi on bjp protest in worli dome on women reservation billt press conference on ashok kharat case in nashik political news

खासदार संजय राऊत यांनी वरळी डोम मधील भाजप आंदोलनावरुन टीका केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वरळी डोममध्ये गिरीश महाजन यांच्याविरोधात महिलेची आक्रमक भूमिका
  • खासदार संजय राऊतांनी दिली खास प्रतिक्रिया
  • भाड्याने माणसं आणून रस्ता जाम केल्याची टीका
 

Maharashtra Politics : मुंबई : लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे सत्ताधारी भाजप आक्रमक झाले आहे. विरोधकांविरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली असून देशव्यापी आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपकडून (BJP Politics) रस्त्यावर ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु आहेत. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील वरळी डोम येथे भाजपच्या आंदोलनामुळे एका महिलेने मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. रस्त्यावर एक तास थांबावं लागल्यामुळे महिलेचा संताप झाला होता. यावरुन आता विरोधकांनी निशाणा साधला.

खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधून भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजपच्या या आंदोलनांवर त्यांनी सडकून टीका केली आहे. गिरीश महाजनांविरोधात महिलेने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर राऊत म्हणाले की, हा महिलांचा विद्रोह आहे . खोटे बोलताय. भाड्याची माणसे आणून रस्ते जाम करताय. भाजपने ढिसाळघाईने मोर्चा काढला त्याविरोधात हा आक्रोश आहे. भाजपच्या या मोर्चामध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांचीच संख्या जास्त होती, अशी घणाघाती टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : ‘काँग्रेस फक्त प्रियांका गांधीच चालवू शकतात, त्या इंदिरा गांधींसारख्या’; बिहारच्या माजी मंत्र्याचं मोठं विधान

पुढे ते म्हणाले की, “सर्वत्र सत्ता तुमची आहे तरी आंदोलन करत आहेत . सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाविरुद्ध काढलेला हा पहिला मोर्चा. त्यांचा जांभोरीवर सत्कार करायला हवा. हा जगातील पहिला निर्लज्जपणा. असा मोर्चा काढणाऱ्यांचा सत्कार केला पाहिजे,” असा टोला खासदार राऊतांनी लगावला.

८५० हा आकडा खरात बाबाने दिला आहे का?

पुढे खासदार राऊत आरक्षण लागू करणे हे तुमच्या हातात असल्याचे भाजपला सुनावले. “३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. यासाठी तुम्हाला ट्रम्पला विचारायचे आहे की पुतीनला. महिला आरक्षणाला यांचाच विरोध आहे. ८५० जागा झाल्याशिवाय महिला आरक्षण लागू करणार नाही ही अट कशासाठी. हे कुठल्या संविधानात आहे. ८५० हा आकडा खरात बाबाने दिला आहे का?. त्यामुळे ते या आकड्यावर चिकटून बसले आहेत. ५४३ वर करा ना. त्यांची ठासलीय लोकांनी. १५०० रूपये बंद होईल तेव्हा नारीशक्ती कुठल्या बाजूने आहे ते समजेल,” अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : बारामतीत पवार कुटुंबाची प्रतिष्ठा पणाला! प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शरद पवारांचा रुग्णालयातून ‘मास्टरस्ट्रोक’

त्या प्रचाराला गेल्या आमच्याशी सगळ्यांशी बोलून गेल्या

बारामती पोटनिवडणुकीच्या सांगता सभेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे देखील सहभागी झाल्या. सुनेत्रा पवार यांना विक्रमी मताधिक्याने निवडणून देण्याचे आवाहन सुप्रिया सुळेंनी केले. याबाबत खासदार राऊत म्हणाले की, “सुप्रिया सुळे या कौटुंबिक कारणास्तव सभेमध्ये सहभागी झाल्या. सुनेत्रा पवार या अजित पवारांच्या पत्नी आहेत. अजित पवार त्यांचे भाऊ आहेत त्या प्रचाराला गेल्या आमच्याशी सगळ्यांशी बोलून गेल्या. इतर सर्व कशाला निमंत्रण दिलं होतं पण, आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सुप्रियाताई गेल्या. दुसरा प्रश्न माननीय शरद पवार साहेब एखाद्याची प्रकृती बरी नसेल काही उपचार सुरू असतील काही शस्त्रक्रिया झाल्या असतील अशा वेळेला तुमचा प्रश्न कसा करता यावा ते का जात नाहीत त्याने स्वतः एक निवेदन केला आहे त्या संदर्भात त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे,” असे मत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

Web Title: Mp sanjay raump sanjay raut live marathi on bjp protest in worli dome on women reservation bill

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 11:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र
1

Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान
2

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार
3

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल
4

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM