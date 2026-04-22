BJP Protest : “भाड्याची माणसं आणून रस्ते जाम…हा जगातील निर्लज्जपणा: MP संजय राऊतांचे टीकास्त्र

Maharashtra Politics : मुंबई : लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे सत्ताधारी भाजप आक्रमक झाले आहे. विरोधकांविरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली असून देशव्यापी आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपकडून (BJP Politics) रस्त्यावर ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु आहेत. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील वरळी डोम येथे भाजपच्या आंदोलनामुळे एका महिलेने मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. रस्त्यावर एक तास थांबावं लागल्यामुळे महिलेचा संताप झाला होता. यावरुन आता विरोधकांनी निशाणा साधला.
खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधून भाजपवर निशाणा साधला आहे. भाजपच्या या आंदोलनांवर त्यांनी सडकून टीका केली आहे. गिरीश महाजनांविरोधात महिलेने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर राऊत म्हणाले की, हा महिलांचा विद्रोह आहे . खोटे बोलताय. भाड्याची माणसे आणून रस्ते जाम करताय. भाजपने ढिसाळघाईने मोर्चा काढला त्याविरोधात हा आक्रोश आहे. भाजपच्या या मोर्चामध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांचीच संख्या जास्त होती, अशी घणाघाती टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
हे देखील वाचा : ‘काँग्रेस फक्त प्रियांका गांधीच चालवू शकतात, त्या इंदिरा गांधींसारख्या’; बिहारच्या माजी मंत्र्याचं मोठं विधान
पुढे ते म्हणाले की, “सर्वत्र सत्ता तुमची आहे तरी आंदोलन करत आहेत . सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाविरुद्ध काढलेला हा पहिला मोर्चा. त्यांचा जांभोरीवर सत्कार करायला हवा. हा जगातील पहिला निर्लज्जपणा. असा मोर्चा काढणाऱ्यांचा सत्कार केला पाहिजे,” असा टोला खासदार राऊतांनी लगावला.
८५० हा आकडा खरात बाबाने दिला आहे का?
पुढे खासदार राऊत आरक्षण लागू करणे हे तुमच्या हातात असल्याचे भाजपला सुनावले. “३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. यासाठी तुम्हाला ट्रम्पला विचारायचे आहे की पुतीनला. महिला आरक्षणाला यांचाच विरोध आहे. ८५० जागा झाल्याशिवाय महिला आरक्षण लागू करणार नाही ही अट कशासाठी. हे कुठल्या संविधानात आहे. ८५० हा आकडा खरात बाबाने दिला आहे का?. त्यामुळे ते या आकड्यावर चिकटून बसले आहेत. ५४३ वर करा ना. त्यांची ठासलीय लोकांनी. १५०० रूपये बंद होईल तेव्हा नारीशक्ती कुठल्या बाजूने आहे ते समजेल,” अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
हे देखील वाचा : बारामतीत पवार कुटुंबाची प्रतिष्ठा पणाला! प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शरद पवारांचा रुग्णालयातून ‘मास्टरस्ट्रोक’
त्या प्रचाराला गेल्या आमच्याशी सगळ्यांशी बोलून गेल्या
बारामती पोटनिवडणुकीच्या सांगता सभेमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे देखील सहभागी झाल्या. सुनेत्रा पवार यांना विक्रमी मताधिक्याने निवडणून देण्याचे आवाहन सुप्रिया सुळेंनी केले. याबाबत खासदार राऊत म्हणाले की, “सुप्रिया सुळे या कौटुंबिक कारणास्तव सभेमध्ये सहभागी झाल्या. सुनेत्रा पवार या अजित पवारांच्या पत्नी आहेत. अजित पवार त्यांचे भाऊ आहेत त्या प्रचाराला गेल्या आमच्याशी सगळ्यांशी बोलून गेल्या. इतर सर्व कशाला निमंत्रण दिलं होतं पण, आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सुप्रियाताई गेल्या. दुसरा प्रश्न माननीय शरद पवार साहेब एखाद्याची प्रकृती बरी नसेल काही उपचार सुरू असतील काही शस्त्रक्रिया झाल्या असतील अशा वेळेला तुमचा प्रश्न कसा करता यावा ते का जात नाहीत त्याने स्वतः एक निवेदन केला आहे त्या संदर्भात त्याच्यावरती विश्वास ठेवला पाहिजे,” असे मत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.