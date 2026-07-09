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Swami Samarth Tarak Mantra: संकटाच्या काळात धैर्य देणारा स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र; जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व

Updated On: Jul 09, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र हा केवळ शब्दांचा समूह नसून, तो श्रद्धा, धैर्य, आत्मविश्वास आणि ईश्वरभक्तीचा संदेश देणारा आध्यात्मिक आधार आहे. जीवनात कितीही मोठे संकट आले तरी "स्वामी माझ्या पाठीशी आहेत" ही भावना भक्ताला उभारी देते. या मंत्राबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र कोणता
  • तारक मंत्र म्हणजे काय
  • मंत्रांतील प्रत्येक ओळीचा अर्थ काय आहे
भारतीय संतपरंपरेत अनेक मंत्र, स्तोत्रे आणि नामस्मरणाची परंपरा आढळते. त्यामध्ये अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा तारक मंत्र हा अत्यंत प्रभावी, श्रद्धेचा आणि आत्मविश्वास देणारा मंत्र मानला जातो. हा मंत्र केवळ संकटातून मुक्ती मिळवण्यासाठी नसून, मनाला धैर्य, स्थैर्य, सकारात्मकता आणि ईश्वरावरील अढळ विश्वास देणारा आहे. लाखो स्वामीभक्त दररोज या मंत्राचे पठण करून मानसिक शांतता आणि आध्यात्मिक समाधान अनुभवतात.

स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र

निःशंक हो, निर्भय हो मना रे।
प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे॥
अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी।
अशक्यही शक्य करतील स्वामी॥

जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय।
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय॥
आज्ञेविण काळ ना नेई त्याला।
परलोकीही ना भीती तयाला॥

उगाची भितोसी भय हे पळू दे।
जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे॥
जगी जन्ममृत्यू असे खेळ ज्यांचा।
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा॥

खरा होई जागा श्रद्धेसहीत।
कसा होशी त्याविण तू स्वामीभक्त॥
कितीदा दिला बोल त्यांनीच हात।
नको डगमगू स्वामी देतील साथ॥

विभूती, नमन, नाम, ध्यानादी तीर्थ।
स्वामीच या पंचप्राणामृतात॥
हे तीर्थ घे, आठवी रे प्रचिती।
न सोडी कदा स्वामी ज्या घेई हाती॥

तारक मंत्र म्हणजे काय?

‘तारक’ म्हणजे तारणारा, संकटातून मुक्त करणारा, जीवनाला योग्य दिशा देणारा. हिंदू अध्यात्मात तारक मंत्र म्हणजे असा मंत्र, जो भक्ताला भीती, दुःख, नैराश्य, मोह आणि अज्ञानातून बाहेर काढून ईश्वराशी जोडतो.

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स्वामी समर्थांचा हा मंत्र भक्ताला सांगतो की, स्वामींची कृपा आणि संरक्षण सदैव आपल्या पाठीशी आहे. त्यामुळे कोणत्याही संकटात घाबरण्याऐवजी श्रद्धा आणि धैर्य ठेवावे.

मंत्रातील प्रत्येक ओळीचा अर्थ

“निःशंक हो, निर्भय हो मना रे…”

जीवनात संकटे, अपयश किंवा अडचणी आल्या तरी मनात भीती न ठेवता स्वामी समर्थांच्या कृपेवर विश्वास ठेवावा. ज्याच्या पाठीशी स्वामींचे बळ आहे, त्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते.

“अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी…”

स्वामी समर्थ हे अवधूत स्वरूपातील महायोगी मानले जातात. भक्ताने त्यांचे स्मरण केले की ते त्याच्या मदतीला धावून येतात, असा भक्तांचा दृढ विश्वास आहे.

“अशक्यही शक्य करतील स्वामी…”

मानवी बुद्धीला जे अशक्य वाटते, तेही ईश्वरकृपेने शक्य होऊ शकते. हा संदेश भक्तामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करतो.

“जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय…”

ज्या घरात, मनात आणि जीवनात स्वामींचे स्मरण आहे, तेथे अभाव राहत नाही. खरी समृद्धी म्हणजे मनःशांती आणि श्रद्धा.

“आज्ञेविण काळ ना नेई त्याला…”

ही ओळ भक्ताच्या मनात ईश्वरावरील संपूर्ण विश्वास दृढ करते. जीवन-मृत्यूही ईश्वराच्या इच्छेनुसारच घडतात, अशी श्रद्धा यात व्यक्त होते.

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“उगाची भितोसी भय हे पळू दे…”

अनेकदा भीती ही वास्तवापेक्षा मनाची निर्मिती असते. स्वामींचे स्मरण मनातील नकारात्मक विचार कमी करण्यास मदत करते.

“जगी जन्ममृत्यू असे खेळ ज्यांचा…”

ईश्वरासाठी जन्म आणि मृत्यू हे विश्वनियमानुसार घडणारे टप्पे आहेत. त्यामुळे भक्ताने भीतीऐवजी श्रद्धा जोपासावी.

“नको डगमगू स्वामी देतील साथ…”

संकटाच्या काळात मन खचू नये. धैर्याने पुढे जात राहावे. श्रद्धा ठेवणाऱ्याला स्वामी योग्य मार्ग दाखवतात, असा संदेश या ओळीत आहे.

तारक मंत्र जपण्याचे महत्त्व

मनातील भीती आणि अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होते. सकारात्मक विचार वाढतात. आत्मविश्वास आणि धैर्य वृद्धिंगत होते. स्वामी समर्थांवरील श्रद्धा अधिक दृढ होते. मानसिक स्थैर्य आणि एकाग्रता वाढण्यास सहाय्य होते. संकटांचा सामना करण्याची अंतर्गत शक्ती मिळते. दैनंदिन जीवनात संयम आणि आशावाद निर्माण होतो.

तारक मंत्र म्हणण्याची योग्य पद्धत

सकाळी स्नान करून स्वामी समर्थांच्या प्रतिमेसमोर बसावे.

दिवा आणि उदबत्ती लावून मन शांत करावे.

“श्री स्वामी समर्थ” या नामाचा काही वेळ जप करावा.

त्यानंतर श्रद्धेने तारक मंत्राचे पठण करावे.

शक्य असल्यास ११, २१ किंवा १०८ वेळा मंत्र म्हणावा.

संध्याकाळीही या मंत्राचे पठण करता येते.

अनेक भक्तांच्या मते, नियमित तारक मंत्र पठणामुळे त्यांना मानसिक धैर्य, संकटांना सामोरे जाण्याची शक्ती, निर्णयक्षमता आणि अंतर्मनातील शांतता लाभली. हे अनुभव वैयक्तिक श्रद्धा आणि अध्यात्माशी निगडित असून, व्यक्तीनुसार बदलू शकतात.

श्रद्धा आणि विवेक यांचा समतोल

तारक मंत्र हा श्रद्धा, आत्मविश्वास आणि मानसिक बळ देणारा आध्यात्मिक मार्ग आहे. मात्र जीवनातील आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक किंवा इतर व्यावहारिक समस्यांसाठी आवश्यक ते वैद्यकीय, कायदेशीर किंवा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. श्रद्धा आणि योग्य कृती यांचा समतोल साधल्यास जीवन अधिक सक्षमपणे जगता येते.

स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र हा केवळ शब्दांचा समूह नसून, तो श्रद्धा, धैर्य, आत्मविश्वास आणि ईश्वरभक्तीचा संदेश देणारा आध्यात्मिक आधार आहे. जीवनात कितीही मोठे संकट आले तरी “स्वामी माझ्या पाठीशी आहेत” ही भावना भक्ताला उभारी देते. म्हणूनच आजही लाखो भक्त हा मंत्र नित्यनेमाने म्हणतात आणि आपल्या जीवनात सकारात्मकता, शांती आणि आध्यात्मिक समाधान अनुभवण्याचा प्रयत्न करतात.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र म्हणजे काय?

    Ans: स्वामी समर्थांवरील श्रद्धा दृढ करणारा, मनाला धैर्य, आत्मविश्वास आणि मानसिक स्थैर्य देणारा हा एक प्रसिद्ध भक्तिमय मंत्र मानला जातो.

  • Que: तारक मंत्राचा जप का करावा?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, या मंत्राच्या जपामुळे मनातील भीती कमी होण्यास, सकारात्मक विचार वाढण्यास आणि संकटांना धैर्याने सामोरे जाण्याची प्रेरणा मिळते.

  • Que: स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र कधी म्हणावा?

    Ans: सकाळी स्नानानंतर किंवा संध्याकाळी शांत वातावरणात श्रद्धेने या मंत्राचे पठण करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Spiritual significance of swami samarth tarak mantra

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Published On: Jul 09, 2026 | 10:10 AM

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