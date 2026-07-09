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हनिमून साजरा करण्यासाठी ट्रेनच्या बर्थवर केली रोमँटिक सजावट; Video Viral होताच रेल्वेने केली कडक कारवाई

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

Honeymoon In Railway : हाॅटेलच्या खोलीत नव्हे तर रेल्वेच्या बर्थमध्ये कपलने साजरा करु पाहिला फर्स्ट हनीमून. याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच रेल्वे प्रशासनाने घटनेची दखल घेत असून संबंधितांवर कठोर कारवाई आली आहे.

हनिमून साजरा करण्यासाठी ट्रेनच्या बर्थवर केली रोमँटिक सजावट; Video Viral होताच रेल्वेने केली कडक कारवाई

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • नंदिग्राम एक्सप्रेसच्या फर्स्ट एसी कोचमधील बर्थ हनिमून सूटप्रमाणे सजवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
  • कपलने ऑनलाइन डेकोरेटरची सेवा घेतली होती, मात्र त्यासाठी रेल्वेची परवानगी घेतली नव्हती.
  • प्रकरण समोर आल्यानंतर रेल्वेने संबंधित टीटीईला निलंबित करत विभागीय चौकशीचे आदेश दिले.
हनिमून साजरा करण्यासाठी जोडपे अनेक वेगवेगळी रोमँटिक ठिकाणांची निवड करतात. पण रेल्वेच्या बर्थमध्ये हनिमून साजरा केल्याचे तुम्ही कधी ऐकलेबहे का? ही घटना महाराष्ट्रातील बल्लारशाह आणि दादर (मुंबई) दरम्यान धावणाऱ्या नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेनच्या फर्स्ट एसी कोचमध्ये घडली असून याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मुख्य म्हणजे व्हिडिओ व्हायरल होताच रेल्वे प्रशासनानेही यावर थेट कारवाई केली आहे. यावेळी तिथे उपस्थित असणाऱ्या टीटीईला सस्पेंड करण्यात आलं आहे. चला सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत? 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत आलेल्या या व्हिडिओत कॅमेरामॅन रेल्वेच्या आत घुसून एक बर्थमध्ये एन्ट्री करताना दिसतो. यावेळी बर्थ च्या सुरुवातीलाच गुलाबी माळा लावल्याचे दिसते. याच्या आत जाताच हॉटेलमध्ये हनिमूनसाठी रूम सजवावी अगदी तसेच डेकरेशन रेल्वेच्या बर्थमध्ये केलेले असते. बेडवर पांढरी चादर आणि त्यावर गुलाबाच्या पाकळ्यांनी हार्ट तयार केलेला असतो. भिंतीवरही गुलाब, सुंदर माळा आणि काही इलेक्ट्रिक दिवे देखील पेटवलेले असतात. व्हिडिओतील ही दृष्ये पाहून युजर्सचे डोळे विस्फारले असून हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आहे.

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व्हिडिओ व्हायरल होताच रेल्वे प्रशासनाने यावर गंभीर कारवाई केली आहे. निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली रेल्वे तिकीट निरीक्षकाला सस्पेंड करण्यात आलं असून सखोल विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रेल्वेने बुधवारी सांगितले की, मंगळवारी नंदिग्राम एक्सप्रेसच्या ( 11002 डाउन ट्रेन) फर्स्ट एसी कोच मध्ये यात्रा करणाऱ्या एका विवाहित कपलने केबिन बर्थला हनिमून सूटप्रमाणे सजवले. यासाठी त्यांनी ऑनलाइन बुकिंगच्या माध्यमाने डेकोरेटर सेवा घेतली. असे करण्यासाठी डेकोरेटरच्या प्रवेशासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ही एक गंभीर चूक असल्याचे सांगून, रेल्वेने संबंधित टीटीईला निलंबित केले आहे आणि विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @DrNimoYadav नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Couple decorates first ac berth like honeymoon suite in nandigram express tte suspended after video goes viral

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:49 AM

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