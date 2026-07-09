हनिमून साजरा करण्यासाठी ट्रेनच्या बर्थवर केली रोमँटिक सजावट; Video Viral होताच रेल्वेने केली कडक कारवाई

आधी थप्पड मारली, मग केस उपटले अन्…; कोल्ड ड्रिंकसाठी महिला आणि माकडात तुंबळ हाणामारी, VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही
काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मीडियावर व्हायरल होत आलेल्या या व्हिडिओत कॅमेरामॅन रेल्वेच्या आत घुसून एक बर्थमध्ये एन्ट्री करताना दिसतो. यावेळी बर्थ च्या सुरुवातीलाच गुलाबी माळा लावल्याचे दिसते. याच्या आत जाताच हॉटेलमध्ये हनिमूनसाठी रूम सजवावी अगदी तसेच डेकरेशन रेल्वेच्या बर्थमध्ये केलेले असते. बेडवर पांढरी चादर आणि त्यावर गुलाबाच्या पाकळ्यांनी हार्ट तयार केलेला असतो. भिंतीवरही गुलाब, सुंदर माळा आणि काही इलेक्ट्रिक दिवे देखील पेटवलेले असतात. व्हिडिओतील ही दृष्ये पाहून युजर्सचे डोळे विस्फारले असून हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आहे.
Hello @AshwiniVaishnaw, does Indian Railways permit passengers to use a First AC coach for a suhagraat? pic.twitter.com/nDUQMkxEyt — Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) July 8, 2026
नादच केला पठ्ठ्यानं! विराट कोहलीचा गेटअप करुन मॉलमध्ये घुसला; सेल्फी घेण्यासाठी सुरक्षा कर्मीसह शेकडोंची धावपळ, VIDEO VIRAL
व्हिडिओ व्हायरल होताच रेल्वे प्रशासनाने यावर गंभीर कारवाई केली आहे. निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली रेल्वे तिकीट निरीक्षकाला सस्पेंड करण्यात आलं असून सखोल विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रेल्वेने बुधवारी सांगितले की, मंगळवारी नंदिग्राम एक्सप्रेसच्या ( 11002 डाउन ट्रेन) फर्स्ट एसी कोच मध्ये यात्रा करणाऱ्या एका विवाहित कपलने केबिन बर्थला हनिमून सूटप्रमाणे सजवले. यासाठी त्यांनी ऑनलाइन बुकिंगच्या माध्यमाने डेकोरेटर सेवा घेतली. असे करण्यासाठी डेकोरेटरच्या प्रवेशासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. ही एक गंभीर चूक असल्याचे सांगून, रेल्वेने संबंधित टीटीईला निलंबित केले आहे आणि विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @DrNimoYadav नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.