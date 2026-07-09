गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sai Baba Story: आयुष्य घडवणाऱ्या साईबांबाची प्रमुख तत्व कोणती? जाणून घ्या

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

साईबाबांच्या भक्तांमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्म समाविष्ट आहेत. त्यांची शिकवण लिखित स्वरुपात आहे त्यांची कथा मौखिक परंपरेने त्यांच्या भक्तांना शिकवत राहतात. त्यांचे शब्द लोकांना जीवनात सतत मार्गदर्शन करतात. चार महत्त्वाच्या शिकवणीने तुमचं आयुष्य नक्कीच घडतं.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • साईबाबांची प्रमुख तत्व कोणती
  • साईबाबांनी कोणती शिकवण दिली
  • गरजू आणि दुःखी लोकांची निःस्वार्थ सेवा करण्यावर भर दिला
 

शिर्डीचे साईबाबा हे भारतातील सर्वाधिक पूजनीय संतांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार न करता मानवता, प्रेम, सेवा आणि ईश्वरभक्तीचा मार्ग दाखवला. आजही लाखो भाविक साईबाबांच्या शिकवणुकीतून जीवन जगण्याची प्रेरणा घेतात. साईबाबांचे विचार हे केवळ धार्मिक उपदेश नसून, प्रत्येकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणारी जीवनमूल्ये आहेत. साईबाबांची प्रमुख तत्वे कोणती ते जाणून घ्या

साईबाबांची पहिली शिकवण धर्मांच्या धर्मांच्या पलीकडे जाऊन सर्वांवर प्रेम करणे

सर्वांत पहिली शिकवण सर्वांवर समान प्रेम करा. धर्मांच्या पलीकडे जाऊन साईबाबांनी सर्वांवर प्रेम केले. यात प्राणीही होते. कबीर दासांपासून ते साईबाबांपर्यंत प्रत्येकाने प्रेमाला जीवनात सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. जर एखादी व्यक्ती जीवनात कोणावरही प्रेम करू शकत नसेल तर त्या शहरांतील जीवन नक्कीच नरक बनेल. देवाने आपल्या सर्वांना निर्माण केलंय. मग देवानेच निर्माण केलेल्या गोष्टींचा द्वेष का करावा हीच त्यांची शिकवण होती.

Sai Baba Story: साईबाबा, कॉलरा आणि गव्हाच्या पिठाचा उपाय, काय आहे यामागील कथा

दुसरी शिकवण म्हणजे क्षमा करणे

दुसरी शिकवण म्हणजे क्षमा. साईबाबांनी केव्हाही कोणाबद्दल वैर बाळगलं नाही. शिर्डीतील काही पंडितांनी त्यांना विरोध केला होता तरीही त्यांनी त्यांना क्षमा केली. कोणाशीही त्यांनी कधीही वाद घातला नाही. एखाद्याच्या चुका माफ करणं हे मोठेपणाचं लक्षण मानलं जातं. लहान चुकांकडे दुर्लक्ष केल्याने आपण वादात वाया जाणारा वेळ वाचवतो. हा वेळ आपण स्वतःच्या आणि जगाच्या विकासासाठी वापरू शकतो हेच त्यांनी शिकवलं.

तिसरी शिकवण म्हणजे मदत

तिसरी महत्त्वाची शिकवण म्हणजे मदत. असे म्हटले जाते, साईबाबांना त्यांच्या गुरूंनी एक पाकिट दिलं होतं. ज्याद्वारे ते लोकांना मदत करत असतं. त्या पाकिटातून ते सोन्याची नाणी काढून त्यांच्या दरबारात येणाऱ्या प्रत्येकाला देत होते हे नाणं कधीही रिकामं नसायचं आणि कोणताही तक्रारदार त्यांच्या दरबारातून रिकाम्या हाताने परत जात नसे. एका इंग्रजाने तर आपलं पाकिट तपासा असे आदेश दिला होता. इतरांना मदत करणं हीच जगाची गुरूकिल्ली आहे अशी साईबाबांची शिकवण होती.

Saibaba story: शामाला डसलेल्या सर्पाचे विष साईंनी कसे काढले, काय आहे कथा जाणून घ्या

चौथी शिकवण म्हणजे सेवाधर्म

चौथी शिकवण म्हणजे सेवाधर्म. साईबाबांबद्दल असं म्हटलं जातं की ते सेवेपासून कधीही दूर पळाले नाहीत त्यांनी शक्य तितकी सेवा केली आणि आपल्या भक्तांना पण सेवा करण्यास प्रेरित केलं. त्या काळात साईबाबांनी आपल्या भक्तांसोबत विविध संकटांच्या वेळी लोकांच्या सेवेसाठी स्वयंसेवा केली. त्यांनी केवळ आपल्या भक्तांना सेवेचा उद्देश केला नाही तर स्वतः सेवाकरून एक आदर्शही घालून दिला.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: साईबाबांच्या मते खरी पूजा कोणती?

    Ans: गरजूंची मदत करणे, भुकेल्याला अन्न देणे, दुःखी व्यक्तीला आधार देणे आणि निःस्वार्थ सेवा करणे हीच खरी पूजा आहे.

  • Que: साईबाबांनी अहंकाराबद्दल काय सांगितले?

    Ans: अहंकाराचा त्याग करून नम्रता, साधेपणा आणि प्रेमाने वागावे, असे साईबाबांनी सांगितले.

  • Que: साईबाबांच्या शिकवणीत कर्माला किती महत्त्व आहे?

    Ans: साईबाबांच्या मते, प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडणे आणि सत्कर्म करणे हेच सुखी जीवनाचे रहस्य आहे.

Web Title: Sai baba story what is the main principle of sai baba

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल
1

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल

Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 
2

Numberlogy: मूलांक ८ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या 

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम
3

Navagraha Puja: नवग्रह पूजा करण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि नियम

Guru Aditya Rajyog: गुरु-आदित्य राजयोगामुळे ‘या’ तीन मूलांकांच्या लोकांचे उजळणार नशीब; करिअर आणि आर्थिक प्रगतीची मिळणार संधी
4

Guru Aditya Rajyog: गुरु-आदित्य राजयोगामुळे ‘या’ तीन मूलांकांच्या लोकांचे उजळणार नशीब; करिअर आणि आर्थिक प्रगतीची मिळणार संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sai Baba Story: आयुष्य घडवणाऱ्या साईबांबाची प्रमुख तत्व कोणती? जाणून घ्या

Sai Baba Story: आयुष्य घडवणाऱ्या साईबांबाची प्रमुख तत्व कोणती? जाणून घ्या

Jul 09, 2026 | 09:30 AM
Skin Care Tips: चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

Skin Care Tips: चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

Jul 09, 2026 | 09:28 AM
काम नाही, EMI कसे भरायचे? अभिनेत्री अक्षया नाईकने कलाकारांच्या संघर्षावर व्यक्त केल्या भावना

काम नाही, EMI कसे भरायचे? अभिनेत्री अक्षया नाईकने कलाकारांच्या संघर्षावर व्यक्त केल्या भावना

Jul 09, 2026 | 09:27 AM
Recipe: उरलेल्या शिळ्या भाताला फेकताय? ही चूक करू नका, यापासून झटपट बनवा कुरकुरीत ‘राईस पकोडे’

Recipe: उरलेल्या शिळ्या भाताला फेकताय? ही चूक करू नका, यापासून झटपट बनवा कुरकुरीत ‘राईस पकोडे’

Jul 09, 2026 | 09:20 AM
Kolhapur Crime: आठ वर्षांच्या प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी अंत; एसटी स्टँडवरच भरदिवसा कोयत्याने सपासप वार करून हत्या

Kolhapur Crime: आठ वर्षांच्या प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी अंत; एसटी स्टँडवरच भरदिवसा कोयत्याने सपासप वार करून हत्या

Jul 09, 2026 | 09:12 AM
Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Jul 09, 2026 | 09:01 AM
Sony Bravia 9 II ची दमदार एंट्री! AI फीचर्ससह मिळणार जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Sony Bravia 9 II ची दमदार एंट्री! AI फीचर्ससह मिळणार जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jul 09, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा