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Nanded Crime: पहिली पत्नी जिवंत असताना पोलीस कर्मचाऱ्याचा दुसरा विवाह; लग्नमंडपातच पत्नीला बेदम मारहाण

Updated On: Jul 09, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

नांदेडमध्ये पहिली पत्नी जिवंत असताना आणि कायदेशीर घटस्फोट न घेताच दुसरा विवाह करत असल्याचा आरोप एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर झाला आहे. लग्न थांबवण्यासाठी आलेल्या पत्नीला लग्नमंडपातच कथित मारहाण करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यासह 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करत असल्याचा पोलीस कर्मचाऱ्यावर आरोप.
  • लग्नमंडपात पत्नीला कथित मारहाण; घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यासह 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; पुढील तपास सुरू.
नांदेड: कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याबाबत धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पहिली पत्नी जिवंत असताना आणि कायदेशीर घटस्फोट न घेताच दुसरा विवाह करत असल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे, हे लग्न थांबवण्यासाठी आलेल्या पहिल्या पत्नीला लग्नमंडपातच नवरदेवाच्या वेशात असलेल्या पतीने कथितरित्या मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यासह 12 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

काय घडलं नेमकं?

नांदेड पोलीस दलातील कर्मचारी प्रशांत गजभारे यांचा 2022 मध्ये शारदा गजभारे यांच्याशी प्रेमविवाह झाला होता. या दाम्पत्याला दोन वर्षांची मुलगी आहे. संसार सुरू असताना दोघांमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू होते. दरम्यान, 5 जुलै रोजी फेसबुकवर पतीच्या कथित दुसऱ्या विवाहाचे फोटो पाहिल्यानंतर शारदा गजभारे यांना हा प्रकार समजला.

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यानंतर त्या आपल्या नातेवाईकांसह वसमत शहराजवळील ‘कृष्ण मंगल कार्यालयात’ पोहोचल्या. त्यांनी पतीला दुसरे लग्न का करत आहात, असा जाब विचारत विवाह थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी संतापलेल्या प्रशांत गजभारे यांनी पहिल्या पत्नीला कथितरित्या बेदम मारहाण केली. तसेच तिचा गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

शेकडो वऱ्हाडी पाहत राहिले

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये नवरदेवाच्या वेशातील पोलीस कर्मचारी महिलेला मारहाण करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, विवाह सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेल्या शेकडो वऱ्हाडी आणि नातेवाईकांनी हा प्रकार पाहिला, मात्र कोणीही हस्तक्षेप करून मारहाण थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही.

गुन्हा दाखल

या मारहाणीत शारदा गजभारे यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी वसमत शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलीस कर्मचारी प्रशांत गजभारे यांच्यासह अन्य 12 जणांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. पीडित महिलेने, “मला न्याय मिळावा आणि माझ्या दोन वर्षांच्या मुलीला तिच्या वडिलांचा आधार मिळावा,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वसमत, हिंगोली.

  • Que: पोलीस कर्मचाऱ्यावर कोणता आरोप आहे?

    Ans: पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह केल्याचा.

  • Que: या प्रकरणात किती जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे?

    Ans: 12 जणांविरुद्ध.

Web Title: Nanded crime police employee marries a second time while first wife is alive wife brutally beaten right inside the wedding venue

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Published On: Jul 09, 2026 | 10:03 AM

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