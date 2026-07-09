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जेवणात तोंडी लावण्यासाठी अस्सल गावरान पद्धतीने बनवा झणझणीत गवारचा ठेचा, गवार न आवडणारेसुद्धा खातील आवडीने

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:55 AM IST
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सारांश

जेवणात कायमच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही गवार ठेचा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होतो. जाणून घ्या गवार ठेचा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी अस्सल गावरान पद्धतीने बनवा झणझणीत गवारचा ठेचा, गवार न आवडणारेसुद्धा खातील आवडीने

जेवणात तोंडी लावण्यासाठी अस्सल गावरान पद्धतीने बनवा झणझणीत गवारचा ठेचा, गवार न आवडणारेसुद्धा खातील आवडीने

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना गवार खायला अजिबात आवडत नाही. गवार पाहिल्यानंतर मुलं लगेच नाक मुरडतात. मुलांना कायमच विकतचे चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. शाळेच्या डब्यापासून ते अगदी रात्रीच्या जेवणापर्यंत सगळ्याच वेळी चमचमीत आणि तिखट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. रोजच्या आहारात वेगवेगळ्या पालेभाज्या आणि फळांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा आरोग्य बिघडण्याची खूप जास्त शक्यता असते. भाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये गवार ठेचा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. गवारपासून बनवलेला झणझणीत ठेचा तोंडाची चव वाढवण्यास मदत करेल. गरमागरम भाकरी किंवा वाफाळत्या भातडाळीसोबत ठेचा अतिशय सुंदर लागतो. गवारपासून बनवलेला ठेचा भाजी न आवडणारे लोक सुद्धा अतिशय आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • गवार
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • भाजलेले शेंगदाणे
  • जिरं
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • कोथिंबीर
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कृती:

  • गवार ठेचा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भाजी पाण्याने व्यवस्थित धुवून घ्या. त्यानंतर स्वच्छ पुसून गवार बारीक करून ठेवा.
  • तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल घालून त्यात गवार भाजून घ्या. गवार पूर्ण मऊ होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर पुन्हा एकदा तव्यावर तेल घालून हिरव्या मिरच्या, लसूण, शेंगदाणे आणि चवीनुसार मीठ घाला.
  • मंद आचेवर सर्व साहित्य खरपूस भाजल्यानंतर ठेचाची चव चांगली लागेल. भाजलेले सर्व साहित्य थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • खलबत्यामध्ये भाजून घेतलेले सर्व साहित्य, कोथिंबीर आणि जिरं घालून कुटून घ्या.
  • तयार आहे अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवलेला गवार ठेचा. यावर तुम्ही लिंबाचा रस सुद्धा टाकू शकता.

Web Title: How to make gavar thecha at home simple food recipe traditional thecha recipe

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:55 AM

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