Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Is Guru Yuvraj Singh Upset Over Abhishek Sharmas Explosive Half Century Social Media Is In A Frenzy With This Post

IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

अभिषेकने या खेळीदरम्यान फक्त १४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तो भारतासाठी दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्यात यशस्वी झाला. आता यावर युवराज सिंगने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:36 AM
फोटो सौजन्य- सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य- सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Yuvraj Singh reacts to Abhishek Sharma’s innings : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना गुवाहाटी येथे खेळला गेला. मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सामना जिंकून मालिका एकतर्फी नावावर केली आहे. या सामन्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि सुर्यकुमार यादव यांनी कमालीची खेळी खेळली. अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा आपल्या तुफानी फलंदाजीने चाहत्यांची मने जिंकली. शर्माने फक्त २० चेंडूत नाबाद ६८ धावांची शानदार खेळी केली. 

दरम्यान, शर्माने ३४० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि ५ षटकार आणि ७ चौकार मारले. अभिषेकने या खेळीदरम्यान फक्त १४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तो भारतासाठी दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्यात यशस्वी झाला. आता यावर युवराज सिंगने प्रतिक्रिया दिली आहे.

IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?

अभिषेकच्या खेळीबद्दल युवराज सिंग काय म्हणाला?

भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा विक्रम युवराज सिंगच्या नावावर आहे. २००७ च्या टी-२० विश्वचषकात त्याने इंग्लंडविरुद्ध फक्त १२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. अभिषेक त्याचा गुरू युवराजचा विक्रम मोडण्यास फक्त दोन चेंडू कमी पडला. युवराजने सुरुवातीला यावर नाराजी व्यक्त केली, परंतु नंतर अभिषेकचे कौतुक केले. त्याच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. युवराजने लिहिले, “अजूनही १२ चेंडूत ५० धावा काढल्या नाहीत. तू हे करू शकतोस का? शाब्बास. पुढे चालू ठेव.”

सामन्यानंतरच्या सादरीकरणादरम्यान, अभिषेक शर्माला युवराजचा १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रम मोडण्यात अपयश आल्याबद्दल विचारण्यात आले. तो म्हणाला, “हे कोणालाही अशक्य वाटते, परंतु तुम्ही काहीही सांगू शकत नाही. कोणताही फलंदाज ते करू शकतो, कारण मालिकेत प्रत्येकजण चांगली कामगिरी करत आहे.”

अभिषेक म्हणाला, “पुढे गोष्टी रोमांचक असणार आहेत. माझ्या संघाला मी अशा प्रकारे फलंदाजी करण्याची अपेक्षा आहे. मी प्रत्येक वेळी ते करण्याचा प्रयत्न करतो. जरी ते नेहमीच सोपे नसले तरी ते सर्व मानसिकता आणि ड्रेसिंग रूममधील वातावरणावर अवलंबून असते.”

Web Title: Ind vs nz is guru yuvraj singh upset over abhishek sharmas explosive half century social media is in a frenzy with this post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?
1

IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?

भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!
2

भारतातील सर्वात जलद T20 अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला हार्दिक पंड्याचा विक्रम, इतिहास रचला!

SA20 Final : सनरायझर्स ईस्टर्न केपने प्रिटोरिया कॅपिटल्सला हरवून विजेतेपद केले नावावर, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने सामन्याला दिली कलाटणी
3

SA20 Final : सनरायझर्स ईस्टर्न केपने प्रिटोरिया कॅपिटल्सला हरवून विजेतेपद केले नावावर, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने सामन्याला दिली कलाटणी

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक
4

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

Jan 26, 2026 | 10:34 AM
आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

Jan 26, 2026 | 10:26 AM
Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Padma Awards 2026: उदय कोटक आणि सत्यनारायण नुवाल यांच्यासह ‘या’ प्रमुख उद्योगपतींना केले सन्मानित

Jan 26, 2026 | 10:18 AM
India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

India EU Trade Deal : भारत-युरोपियन युनियन ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर; प्रजासत्ताक दिनी नवा अध्याय सुरु

Jan 26, 2026 | 10:11 AM
Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

Republic Day 2026: कर्तव्यपथावर भारताचा ‘रुद्रावतार’! 21 तोफांची सलामी, 29 फायटर जेट अन् जग पाहणार महासत्तेच्या शक्तीचे भव्य दर्शन

Jan 26, 2026 | 10:09 AM
Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद, म्हणाला ‘हा सन्मान..’

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद, म्हणाला ‘हा सन्मान..’

Jan 26, 2026 | 10:03 AM
Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग

Dark Circles Remedies: रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक सीरम, देसी उपाय करून घालवा डोळ्यांभोवती आलेले काळे डाग

Jan 26, 2026 | 10:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM