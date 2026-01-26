IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

Yuvraj Singh reacts to Abhishek Sharma’s innings : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना गुवाहाटी येथे खेळला गेला. मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सामना जिंकून मालिका एकतर्फी नावावर केली आहे. या सामन्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि सुर्यकुमार यादव यांनी कमालीची खेळी खेळली. अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा आपल्या तुफानी फलंदाजीने चाहत्यांची मने जिंकली. शर्माने फक्त २० चेंडूत नाबाद ६८ धावांची शानदार खेळी केली.
दरम्यान, शर्माने ३४० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि ५ षटकार आणि ७ चौकार मारले. अभिषेकने या खेळीदरम्यान फक्त १४ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तो भारतासाठी दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्यात यशस्वी झाला. आता यावर युवराज सिंगने प्रतिक्रिया दिली आहे.
IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?
भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा विक्रम युवराज सिंगच्या नावावर आहे. २००७ च्या टी-२० विश्वचषकात त्याने इंग्लंडविरुद्ध फक्त १२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. अभिषेक त्याचा गुरू युवराजचा विक्रम मोडण्यास फक्त दोन चेंडू कमी पडला. युवराजने सुरुवातीला यावर नाराजी व्यक्त केली, परंतु नंतर अभिषेकचे कौतुक केले. त्याच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. युवराजने लिहिले, “अजूनही १२ चेंडूत ५० धावा काढल्या नाहीत. तू हे करू शकतोस का? शाब्बास. पुढे चालू ठेव.”
सामन्यानंतरच्या सादरीकरणादरम्यान, अभिषेक शर्माला युवराजचा १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रम मोडण्यात अपयश आल्याबद्दल विचारण्यात आले. तो म्हणाला, “हे कोणालाही अशक्य वाटते, परंतु तुम्ही काहीही सांगू शकत नाही. कोणताही फलंदाज ते करू शकतो, कारण मालिकेत प्रत्येकजण चांगली कामगिरी करत आहे.”
Still can’t get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played – keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz pic.twitter.com/6MQe1p6sx4 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2026
अभिषेक म्हणाला, “पुढे गोष्टी रोमांचक असणार आहेत. माझ्या संघाला मी अशा प्रकारे फलंदाजी करण्याची अपेक्षा आहे. मी प्रत्येक वेळी ते करण्याचा प्रयत्न करतो. जरी ते नेहमीच सोपे नसले तरी ते सर्व मानसिकता आणि ड्रेसिंग रूममधील वातावरणावर अवलंबून असते.”