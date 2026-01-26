Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शिल्लक राहिलेल्या भाजीपासून पराठा बनवू शकता. हा पराठा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Jan 26, 2026
सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. बऱ्याचदा रात्रीच्या जेवणात शिल्लक राहिलेली भाजी एकत्र फेकून दिली जाते किंवा चपातीसोबत खाल्ली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शिल्लक राहिलेल्या भाजीपासून पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पराठा हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडतो. पराठा तुम्ही लोणचं, दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. वेगवेगळ्या भाज्यांचा वापर करून कायमच नवनवीन पदार्थ बनवले जातात. पण लहान मुलांना भाज्या खायला आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही मुलांना वेगवेगळ्या भाज्या आणि शिल्लक राहिलेली भाजीचा वापर करून पराठा बनवू शकता. वेगवेगळे मसाले, भाजी आणि गव्हाच्या पिठाचे कणिक वापरून तयार केलेला पराठा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया शिल्लक राहिलेल्या भाजीपासून पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’

साहित्य:

  • शिल्लक राहिलेली भाजी
  • गव्हाचं पीठ
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • गरम मसाला
  • चाट मसाला
  • मिक्स भाज्या
  • तेल
  • हळद
  • तेल
लहान मुलांना डब्यात द्या कुरकुरीत पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरमुऱ्यांचे लाडू, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • शिल्लक राहिलेल्या भाजीपासून पराठा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ताटात गव्हाचं पीठ, चवीनुसार मीठ आणि तेल टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा. कणिक मळून झाल्यानंतर काहीवेळ झाकण मारून बाजूला ठेवा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शिल्लक राहिलेली भाजी, मिक्स भाज्या आणि लाल तिखट, हळद, चाट मसाला आणि गरम मसाला टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या पिठाचा गोळा करून त्यात भाजीचे मिश्रण भरा.
  • त्यानंतर हलक्या हाताने पराठा लावून तव्यावर टाका. दोन्ही बाजूने पराठा व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर तूप किंवा तेल लावून कुरकुरीत भाजा.
  • तयार आहे भाज्यांपासून बनवलेला चमचमीत पराठा.

