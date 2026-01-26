Numerology: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात मिळतील नवीन संधी

आजचा 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. आज अंक 8 चा स्वामी ग्रह शनि आहे. शनिचा प्रभाव सर्व मूलांकांच्या लोकांवर राहील. चंद्राचा अंक 2 आहे. अंक 2 असलेल्या लोकांना समस्या येऊ शकतात आणि अंक 8 असलेल्या लोकांना हुशारीने गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो. मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. व्यवसायात वाढ होण्यासाठी नवीन योजना आखल्या जातील. अपेक्षित यश मिळेल. दरम्यान, कुटुंबामध्ये संयम बाळगावा लागेल. तुमच्या जोडीदारावरील तुमचे प्रेम अधिकच वाढेल.
मूलांक 2 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. यावेळी कुठेही पैसे गुंतवणे टाळा, कारण नुकसान होण्याची शक्यता आहे. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करु इच्छित असाल तर आज करणे टाळा. कुटुंबामध्ये मतभेद होण्याची शक्यता. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि काळजीपूर्वक विचार करून काहीही बोला.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. आज तुमच्या समस्या सुटतील. तुम्ही तुमचे पैसे आध्यात्मिक कार्यात गुंतवू शकता. व्यवसायात काहीतरी नवीन सुरू करण्यासाठी हा चांगला काळ असेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक सहलीची योजना देखील आखू शकता. तुमच्या जोडीदारासोबतही तुम्ही आनंददायी वेळ घालवाल.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. काही अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या कामात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. म्हणून, सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक बाबींमध्ये पैसे गुंतवणे टाळा. व्यावसायिकांनीही काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावेत, कारण घाईघाईने नुकसान होऊ शकते. तुम्ही तुमचे विचार तुमच्या जोडीदारासोबत शेअर करू शकता.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. विचारपूर्वक पैशांची गुंतवणूक करा. तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. व्यवसायात प्रगती करण्यासाठी तुम्ही नवीन पावले उचलू शकता. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. कौटुंबिक वातावरण सामान्य राहील, परंतु तुम्ही जास्त राग टाळावा.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक गोष्टींपासून दूर राहा, कारण यामुळे त्रास होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह घरी एक शुभ कार्यक्रम आयोजित करू शकता. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची सर्व नियोजित कामे पूर्ण होतील. तुम्ही तुमच्या कामासाठी नवीन योजना बनवू शकता, ज्या यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. वडिलांचा सल्ला घेऊन आर्थिक गुंतवणूक केल्यास आर्थिक फायदा होऊ शकतो. व्यवसायात नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. कौटुंबिक बाबींमध्ये संयम बाळगणे उचित आहे.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामात तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. नियोजित कामे बिघडू शकतात, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. आर्थिक गुंतवणूक करणे टाळा त्यामुळे नुकसान होऊ शकते. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे चांगले. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचे नाते सौहार्दपूर्ण असेल.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. कोणतेही काम सावधगिरीने करा, कारण दुखापत होण्याचा धोका आहे. प्रवास करताना किंवा गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंबातील सदस्यांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला शांती मिळेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राखणे आवश्यक आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)