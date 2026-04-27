Surya Nakshatra Parivartan: 28 एप्रिलला सूर्य करणार शत्रू नक्षत्रात संक्रमण, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मंगळवार, 28 एप्रिल रोजी सूर्य ग्रह शुक्र नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. सूर्य आणि शुक्र हे एकमेकांचे शत्रू आहेत. त्यामुळे, हा नक्षत्र बदल काही राशींसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय
  • सूर्य करणार शुक्राच्या भरणी नक्षत्रात प्रवेश
  • या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
 

 

मंगळवार, 28 एप्रिल रोजी सूर्य शुक्राच्या भरणी नक्षत्रात प्रवेश करेल. तो ११ मेपर्यंत शुक्राच्या नक्षत्रात राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र आणि सूर्य यांचे वैर आहे, त्यामुळे काही राशींसाठी शुक्राचे हे संक्रमण अत्यंत आव्हानात्मक ठरू शकते. या राशींना त्यांच्या करिअर आणि आर्थिक बाबतीत चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. मकर राशीच्या आणि इतर काही राशींना वाढलेला खर्च, करिअरमधील अस्थिरता आणि आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागू शकतो. सूर्याच्या नक्षत्र संक्रमणामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

वृषभ रास

सूर्याचे वृषभ राशीतील संक्रमण आव्हानात्मक असू शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमच्या कामात विलंब होऊ शकतो. या काळात पैसे गुंतवणे टाळावे, कारण आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सूर्य भरणी नक्षत्रात असताना तुम्ही कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळावे. तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनातही चढ-उतारांना सामोरे जावे लागू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील.

कन्या रास

बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील कन्या राशीच्या व्यक्ती नकारात्मकतेने भारावून जाऊ शकतात. काम करण्याऐवजी, तुम्ही स्वतःला चिंतेत बुडालेले पाहू शकता. काही व्यावसायिकांसाठी, इतर ठिकाणी होणाऱ्या अनपेक्षित बदल्यांमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो. तुम्ही योग्य बजेट राखल्यास ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. कन्या राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक असेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ सामान्य राहील.

मकर रास

सूर्याच्या बदलत्या स्थितीचा तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम होईल. तुमचा खर्च अचानक वाढू शकतो. कुटुंबातील सदस्याच्या आजारपणामुळेही तुम्हाला चिंता वाटू शकते. या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना नोकरी शोधण्यात अडचणी येऊ शकतात. जे नोकरी करत आहेत, त्यांना कामाच्या ठिकाणी प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

सूर्याच्या संक्रमणावेळी हे उपाय करा

सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा.

गहू, गूळ आणि हरभरा दान करा.

योग आणि ध्यानाचा सराव करणे फायदेशीर ठरू शकते.

आपल्या वडिलांची किंवा वडिलांसारख्या व्यक्तींची सेवा करा.

तांब्याच्या भांड्यातून पाणी प्या.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्य नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय

    Ans: सूर्य जेव्हा एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला नक्षत्र परिवर्तन म्हणतात. 28 एप्रिलला सूर्य शत्रू नक्षत्रात प्रवेश करणार असल्याने त्याचा प्रभाव काही राशींवर अधिक जाणवू शकतो.

  • Que: सूर्य शत्रू नक्षत्रात जाणे म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रात काही नक्षत्रे सूर्याशी अनुकूल नसतात. अशा नक्षत्रात सूर्य गेल्यास काही आव्हाने, ताण किंवा अडचणी वाढू शकतात.

  • Que: सूर्य नक्षत्र परिवर्तनामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: सूर्य नक्षत्र परिवर्तनामुळे वृषभ, कन्या आणि मकर राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: Apr 27, 2026 | 12:50 PM

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये 'अँबर विंग'ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, 'अशी' ओळखा लक्षणे

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

Honda City Facelift या आठवड्यात होणार लॉन्च, नव्या डिझाईनसह 'हे' नवीन फीचर्स असणार

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने 'लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स'मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; 'या' गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

