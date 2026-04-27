Mohini Ekadshi: एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करणे मानले जाते अत्यंत शुभ आणि फलदायी

एकादशी हा भगवान विष्णूंना समर्पित असलेला सर्वोच्च दिवस आहे. या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण फलदायी मानले जाते. एकादशीला विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने भगवान विष्णूंची विशेष कृपा प्राप्त होते आणि भक्ताच्या जीवनातील दुःख दूर होऊन सुख-समृद्धी येते. असे मानले जाते की, या पवित्र दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने व्यक्तीच्या पूर्वजन्मातील आणि वर्तमान जन्मातील पापांचे क्षालन (मुक्ती) होते. या पठणामुळे मन शांत होते, मानसिक ताण कमी होतो आणि आध्यात्मिक प्रगती साधण्यास मदत होते. मोहिनी एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करण्याचे फायदे जाणून घ्या
विष्णू सहस्त्रनामातील एक हजार नावे ही एक शक्तिशाली संरक्षक कवच मानली जातात, जी व्यक्तीला नकारात्मक ऊर्जा, वाईट नजर आणि संकटांपासून वाचवतात. अशी श्रद्धा आहे की, नियमपूर्वक एकादशीला विष्णू सहस्त्रनाम वाचल्याने अशक्यप्राय गोष्टी शक्य होतात आणि आर्थिक अडथळे दूर होतात.
हिंदू धर्मात एकादशी ही मन आणि इंद्रियांचे शुद्धीकरण करणारी तिथी आहे. या दिवशी अन्नसंयम ठेवून मनाला सात्त्विकतेकडे वळवले जाते. भगवान विष्णू हे सृष्टीचे पालनकर्ते असल्याने त्यांच्या स्मरणाने जीवनातील संतुलन, स्थैर्य आणि शांती प्राप्त होते. एकादशीचे व्रत केल्याने पापक्षय होतो आणि आत्मिक उन्नतीस मदत मिळते, असे धर्मग्रंथ सांगतात.
विष्णु सहस्त्रनाम म्हणजे भगवान विष्णूंच्या हजार नावांचा संग्रह. हे स्तोत्र महाभारतामधील भीष्म यांनी युधिष्ठिर यांना सांगितले आहे. प्रत्येक नामामध्ये एक अद्भुत ऊर्जा आणि दैवी शक्ती दडलेली आहे. या नामांचे जप केल्याने मन स्थिर होते, नकारात्मक विचार दूर होतात आणि आत्मविश्वास वाढतो.
एकादशीच्या दिवशी मन अधिक संवेदनशील आणि एकाग्र असते. अशा वेळी विष्णु सहस्त्रनाम पठण केल्यास त्याचा परिणाम अधिक प्रभावी होतो. हा दिवस आध्यात्मिक उर्जेचा शिखर मानला जातो, त्यामुळे केलेली साधना अनेक पटींनी फळ देते. उपवासामुळे शरीर हलके होते आणि मन ध्यानासाठी तयार होते, ज्यामुळे नामस्मरण अधिक खोलवर रुजते.
विष्णु सहस्त्रनाम पठणामुळे मनाला शांती मिळते, ताणतणाव कमी होतो आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते. नियमित जपामुळे एकाग्रता वाढते, निर्णयक्षमता सुधारते आणि जीवनात स्थैर्य येते. अनेक साधकांच्या अनुभवांनुसार, या स्तोत्रामुळे संकटांवर मात करण्याची शक्ती मिळते.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मनाची शांतता हरवते. अशा वेळी एकादशीच्या दिवशी विष्णु सहस्त्रनाम पठण करणे म्हणजे स्वतःला पुन्हा संतुलित करण्याची प्रक्रिया आहे. हे केवळ धार्मिक कृती नसून मानसिक आरोग्यासाठीही उपयुक्त आहे.
Ans: विष्णू सहस्त्रनाम हे भगवान विष्णूंच्या 1000 नावांचे स्तोत्र आहे. याचे पठण अत्यंत पुण्यदायी आणि फलदायी मानले जाते.
Ans: या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने विशेष पुण्य मिळते, मन शुद्ध होते आणि जीवनातील अडचणी दूर होण्यास मदत होते.
Ans: सकाळी स्नानानंतर, संध्याकाळी शांत वातावरणात, एकादशीच्या दिवशी विशेष महत्त्व