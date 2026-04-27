Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Mohini Ekadshi 2026 Reciting Vishnu Sahasranama On Ekadashi Is Auspicious And Beneficial

Mohini Ekadshi: एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करणे मानले जाते अत्यंत शुभ आणि फलदायी

एकादशीच्या दिवशी अनेक धार्मिक व्रत वैकल्ये, उपवास करण्याची पद्धती आहे. यादिवशी भगवान विष्णूची, पांडुरंगाची पूजा अर्चा केली जाते. यानिमित्ताने विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम् पठण केले जाते. ते का केले जाते, जाणून घ्या

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मोहिनी एकादशी कधी आहे
  • एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण
  • एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करण्याचे फायदे
 

 

 

एकादशी हा भगवान विष्णूंना समर्पित असलेला सर्वोच्च दिवस आहे. या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण फलदायी मानले जाते. एकादशीला विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने भगवान विष्णूंची विशेष कृपा प्राप्त होते आणि भक्ताच्या जीवनातील दुःख दूर होऊन सुख-समृद्धी येते. असे मानले जाते की, या पवित्र दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने व्यक्तीच्या पूर्वजन्मातील आणि वर्तमान जन्मातील पापांचे क्षालन (मुक्ती) होते. या पठणामुळे मन शांत होते, मानसिक ताण कमी होतो आणि आध्यात्मिक प्रगती साधण्यास मदत होते. मोहिनी एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करण्याचे फायदे जाणून घ्या

संरक्षण आणि सकारात्मक ऊर्जा

विष्णू सहस्त्रनामातील एक हजार नावे ही एक शक्तिशाली संरक्षक कवच मानली जातात, जी व्यक्तीला नकारात्मक ऊर्जा, वाईट नजर आणि संकटांपासून वाचवतात. अशी श्रद्धा आहे की, नियमपूर्वक एकादशीला विष्णू सहस्त्रनाम वाचल्याने अशक्यप्राय गोष्टी शक्य होतात आणि आर्थिक अडथळे दूर होतात.

एकादशीचे आध्यात्मिक महत्त्व

हिंदू धर्मात एकादशी ही मन आणि इंद्रियांचे शुद्धीकरण करणारी तिथी आहे. या दिवशी अन्नसंयम ठेवून मनाला सात्त्विकतेकडे वळवले जाते. भगवान विष्णू हे सृष्टीचे पालनकर्ते असल्याने त्यांच्या स्मरणाने जीवनातील संतुलन, स्थैर्य आणि शांती प्राप्त होते. एकादशीचे व्रत केल्याने पापक्षय होतो आणि आत्मिक उन्नतीस मदत मिळते, असे धर्मग्रंथ सांगतात.

स्तोत्र आणि मंत्र यामध्ये काय आहे फरक, पठणाचा कसा होतो फायदा, जाणून घ्या

विष्णु सहस्त्रनामाचे सामर्थ्य

विष्णु सहस्त्रनाम म्हणजे भगवान विष्णूंच्या हजार नावांचा संग्रह. हे स्तोत्र महाभारतामधील भीष्म यांनी युधिष्ठिर यांना सांगितले आहे. प्रत्येक नामामध्ये एक अद्भुत ऊर्जा आणि दैवी शक्ती दडलेली आहे. या नामांचे जप केल्याने मन स्थिर होते, नकारात्मक विचार दूर होतात आणि आत्मविश्वास वाढतो.

एकादशी आणि सहस्त्रनाम यांचा संबंध

एकादशीच्या दिवशी मन अधिक संवेदनशील आणि एकाग्र असते. अशा वेळी विष्णु सहस्त्रनाम पठण केल्यास त्याचा परिणाम अधिक प्रभावी होतो. हा दिवस आध्यात्मिक उर्जेचा शिखर मानला जातो, त्यामुळे केलेली साधना अनेक पटींनी फळ देते. उपवासामुळे शरीर हलके होते आणि मन ध्यानासाठी तयार होते, ज्यामुळे नामस्मरण अधिक खोलवर रुजते.

मानसिक आणि आध्यात्मिक लाभ

विष्णु सहस्त्रनाम पठणामुळे मनाला शांती मिळते, ताणतणाव कमी होतो आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते. नियमित जपामुळे एकाग्रता वाढते, निर्णयक्षमता सुधारते आणि जीवनात स्थैर्य येते. अनेक साधकांच्या अनुभवांनुसार, या स्तोत्रामुळे संकटांवर मात करण्याची शक्ती मिळते.

Mohini Ekadashi: मोहिनी एकादशीला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या पूजेचे नियम

जीवनातील व्यावहारिक परिणाम

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात मनाची शांतता हरवते. अशा वेळी एकादशीच्या दिवशी विष्णु सहस्त्रनाम पठण करणे म्हणजे स्वतःला पुन्हा संतुलित करण्याची प्रक्रिया आहे. हे केवळ धार्मिक कृती नसून मानसिक आरोग्यासाठीही उपयुक्त आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विष्णू सहस्त्रनाम म्हणजे काय

    Ans: विष्णू सहस्त्रनाम हे भगवान विष्णूंच्या 1000 नावांचे स्तोत्र आहे. याचे पठण अत्यंत पुण्यदायी आणि फलदायी मानले जाते.

  • Que: मोहिनी एकादशीला विष्णू सहस्त्रनाम का म्हणावे?

    Ans: या दिवशी विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण केल्याने विशेष पुण्य मिळते, मन शुद्ध होते आणि जीवनातील अडचणी दूर होण्यास मदत होते.

  • Que: विष्णू सहस्त्रनाम कधी म्हणावे?

    Ans: सकाळी स्नानानंतर, संध्याकाळी शांत वातावरणात, एकादशीच्या दिवशी विशेष महत्त्व

Web Title: Mohini ekadshi 2026 reciting vishnu sahasranama on ekadashi is auspicious and beneficial

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
2

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
4

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM