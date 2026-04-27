  • Mumbai Accident Horrific Crash Two Wheeler Strikes Pedestrians On Marine Drive Three Dead In The Collision

Mumbai Accident: भीषण अपघात! मरीन ड्राईव्हवर दुचाकीने उडवले पादचारी; दुचाकीच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू

मुंबईतील मरीन ड्राईव्हवर पहाटे दुचाकीने पादचाऱ्याला धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. यात ज्येष्ठ नागरिकासह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. ओव्हरस्पीडिंगमुळे अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:44 AM
crime
  • दुचाकीच्या धडकेत तिघांचा मृत्यू
  • पहाटे 5:45 वाजता मरीन ड्राईव्हवर घटना
  • ओव्हरस्पीडिंगचा संशय, पोलिसांचा तपास सुरू
मुंबई: मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह परिसरातून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. सिग्नल क्रॉस करत असलेल्या एका पादचाऱ्यास दुचाकीस्वराने उडवल्याने झालेल्या या अपघातामध्ये एकूण तीन जणांनाच मृत्यू झाला. पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मृतांमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचा, एका तरुणाचा आणि एका तरुणीचा समावेश आहे. पहाटेच्या वेळी एन. एस रोड उत्तर वाहिनी पारशी गेट समोर रस्ते मोकळे असताना हा भीषण अपघात घडला. या घटनेने पोलीस अधिक तपास करत आहे.

काय घडलं नेमकं?

हा अपघात पहाटे ५ वाजून ४५ मिनिटांच्या सुमारास झाला. मारिन ड्राइव्ह रोडवरील ही धडक इतकी जोरदार होती की त्याचा आवाज परिसरात दूरवर ऐकू आला. अपघातात वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने धाव घेऊन मदतकार्य सुरु केले, मात्र तोपर्यंत तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

पोलीस तपास सुरु

घटनेनंतर तात्काळ रुग्णवाहिका बोलावण्यात आली होती, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. वाहनांचे झालेले नुकसान पाहता, हा अपघात ओव्हर स्पिडिंगमुळे झाला असावा असा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून रस्त्यावरील वाहतूक काही वेळासाठी विस्कळीत झाली होती. पोलीस सध्या मृतांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जवळच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे मरीन ड्राइव्ह परिसरात सकाळी फिरायला येणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

वसई येथे एक दुर्दैवी अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. भंगाराने भरलेल्या ट्रकने एका पादचाऱ्याला चिरडल्याचे समोर आले आहे. यात पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. भरधाव ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक पायी जाणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावरून गेला, आणि हा अपघात घडला. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव बिंदर रामनारायण प्रजापती (वय 55) असे आहे. ही घटना रविवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास वजन काट्यासमोर घडली. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात.

  • Que: किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला.

  • Que: अपघाताचे कारण काय असू शकते?

    Ans: ओव्हरस्पीडिंगमुळे अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 11:44 AM

