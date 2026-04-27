प्रतिक्षा संपली! स्वस्त POCO स्मार्टफोन्सच्या विक्रीला सुरुवात, केवळ इतक्या किंमतीत दमदार फीचर्स आणि तगडी बॅटरी

POCO C81X and POCO C81: कंपनीने बजेट प्राईज सेगमेंटमध्ये अलीकडेच दोन पावरफुल स्मार्टफोन्स लाँच केले होते. या स्मार्टफोन्सची विक्री आता सुरु झाली आहे. स्मार्टफोनची किंमत अतिशय कमी ठेवली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:10 PM
  • POCO C81 आणि POCO C81X हे दोन्ही स्मार्टफोन 120Hz डिस्प्ले आणि मोठ्या बॅटरीसह बजेट रेंजमध्ये लाँच झाले आहेत.
  • या स्मार्टफोन्सची सुरुवातीची किंमत ₹9,999 पासून असून ते Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
  • दोन्ही डिव्हाइसमध्ये 13MP कॅमेरा, Unisoc T7250 प्रोसेसर आणि Android 15/16 आधारित HyperOS सपोर्ट देण्यात आला आहे.
अलीकडेच टेक कंपनी पोकोने भारतात दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले होते. यामध्ये POCO C81X आणि POCO C81 यांचा समावेश आहे. हार्डवेयर अपग्रेड, उत्तम डिझाईन आणि कमी किंमत अशा वैशिष्ट्यांनी हे दोन्ही स्मार्टफोन्स सुसज्ज आहेत. कंपनीने काही दिवसांपूर्वीच लाँच केलेल्या या दोन्ही स्मार्टफोन्सची विक्री आता सुरु झाली आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर ग्राहक हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकणार आहेत. जर तुम्ही 10 हजार रुपयांच्या एक उत्तम स्मार्टफोन शोधत असाल तर पोकोने लाँच केलेले नवीन स्मार्टफोन तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरणार आहेत.

कंपनीने हार्डवेयर अपग्रेडवर अधिक फोकस करत दोन्ही नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. यामध्ये मोठी बॅटरी, हाय-रिफ्रेश-रेट वाला डिस्प्ले आणि शाओमीच्या हायपरओएस 3 चे इंटीग्रेशन पाहायला मिळणार आहे. या स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफेकशन्स आणि इतर माहिती आता जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – X) 

पोको सी 81 आणि पोको सी 81 एक्स ची किंमत

पोको सी 81 एक्स स्मार्टफोनचे 3GB + 64GB व्हेरिअंट 9,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. पोको सी 81 स्मार्टफोनचे 4GB + 64GB व्हेरिअंट 10,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर स्मार्टफोन्सची विक्री सुरु झाली आहे.

पोको सी 81 आणि पोको सी 81 एक्स चे स्पेसिफिकेशन आणि फीचर्स

पोको सी 81 सीरीज अंतर्गत लाँच करण्यात आलेल्या या डिव्हाईसमध्ये HD+ LCD पॅनल देण्यात आला आहे. सी 81 एक्स मध्ये 6.88-इंच डिस्प्ले आहे तर सी 81 मध्ये थोडा मोठा 6.9-इंच डिस्प्ले देण्यात आला आहे. दोन्ही डिव्हाईस 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 4G-लिमिटेड युनिसॉक T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये यूएफएस 2.2 स्टोरेज आणि एलपीडीडीआर4एक्स रॅम दिली आहे.

कॅमेरा

पोकोच्या दोन्ही डिव्हाईसमध्ये 13MP चा प्रायमरी रियर कॅमेरा दिला आहे. ज्यासोबत LED फ्लॅश देखील आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 8MP चा कॅमेरा दिला आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग

पोको सी 81 एक्समध्ये 5,200mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. तर पोको सी 81 मध्ये थोडी मोठी 6,300mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. दोन्ही डिव्हाईस 15W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात.याशिवाय यामध्ये 7.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील आहे.

पोको सी 81 हा हायपरओएस 3 सह अँड्रॉइड 16 वर चालतो, तर सी 81 एक्स हा अँड्रॉइड 15 वर चालतो आणि त्याला फक्त दोन ओएस अपग्रेड आणि चार वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील. पोको सी 81 सनसेट गोल्ड, स्काय ब्लू आणि एलिट ब्लॅक या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. पोको सी 81 एक्स आईस ब्लू आणि क्रिस्टल ब्लॅक या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. दोन्ही डिव्हाइसमध्ये 3.5mm हेडफोन जॅक, पॉवर बटणामध्येच असलेला साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि 2TB पर्यंत स्टोरेज मिळते.

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा 'I' टाकण्यामागे अर्थ काय? 'या' कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

Ganga Expressway : 'या' एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

