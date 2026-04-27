Shivlilamrut Granth: शिवलीलामृत ग्रंथाच्या अकराव्या अध्यायाचे पारायण करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व

शिवलीलामृताच्या ग्रंथाचे पठण करण्यास सांगितले जाते. अनेकांना संपूर्ण ग्रंथाचे पठण करणे शक्य नसते. अशावेळी शिवलीलामृतच्या अकराव्या अध्यायाचे पठण केल्याने संपूर्ण अध्यायाचे पुण्य मिळते. हे पठण कसे करावे, जाणून घ्या

Updated On: Apr 27, 2026 | 11:30 AM
  • शिवलीलामृत ग्रंथाच्या अकराव्या अध्यायाचे पारायण का करावे
  • शिवलीलामृत ग्रंथाच्या अकराव्या अध्यायाचे पारायण करण्याचे धार्मिक महत्त्व
  • शिवलीलामृत ग्रंथाच्या अकराव्या अध्यायाचे पारायणाचे फायदे
 

 

अकराव्या अध्यायाचे महत्त्व

अकरावा अध्याय हा शिवभक्तांसाठी अत्यंत चमत्कारी आणि कृपादायक मानला जातो. या अध्यायात मुख्यत्वे: करून संकट निवारण होते. दुःख दूर करण्याची शक्ती देतो. मनःशांती आणि आत्मिक समाधान प्राप्त होते. तसेच शिवकृपेची अनुभूती येते. यांचे वर्णन आहे.

मराठी भक्तिसाहित्यात शिवलीलामृत हा ग्रंथ अत्यंत पूजनीय आणि प्रभावी मानला जातो. भगवान शिव यांच्या महिमेचे, लीलांचे आणि तत्त्वज्ञानाचे सुलभ, रसाळ आणि भावपूर्ण वर्णन या ग्रंथात आढळते. विशेषतः अकरावा अध्याय (११ वा अध्याय) हा भक्तांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. याचे नित्य अथवा सोमवारी, श्रावणी सोमवारी किंवा महाशिवरात्रीच्या दिवशी भक्तीभावाने पठण केले जाते. यामुळे इच्छीत फलप्राप्ती सुद्धा होते, अशी श्रद्धा आहे.

शिवलीलामृत ग्रंथ कोणी लिहिला?

श्रीधर स्वामी यांनी शिवलीलामृत ग्रंथाची रचना केली. ते मराठी संतकवी परंपरेतील एक महत्त्वाचे नाव मानले जाते. त्यांनी अत्यंत सोप्या आणि भावपूर्ण भाषेत शिवतत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवले. त्यांच्या लेखनाची वैशिष्ट्ये आहेत की, ओवीबद्ध आणि गेय शैली सर्वसामान्यांना समजेल अशी भाषा असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस ही सहज त्याचे पठण करू शकतो. भक्ती, तत्त्वज्ञान आणि कथा यांचा सुंदर संगम यामध्ये आहे.

शिवलीलामृत ग्रंथात किती अध्याय आहेत?

शिवलीलामृत ग्रंथामध्ये एकूण १४ अध्याय आहेत. प्रत्येक अध्यायात शिवमहिमा, विविध कथा, भक्तांचे अनुभव आणि धर्मशास्त्रीय संदेश दिलेले आहेत. प्रत्येक अध्यायाचे वेगळे महत्त्व आहे, परंतु ११वा अध्याय विशेष फलदायी मानला जातो. त्याचे पठण केल्यास संपूर्ण अध्याय वाचल्याचे पुण्य मिळते.

पारायण का करावे?

संकटातून मुक्ती:

जीवनातील अडचणी, अडथळे, आर्थिक किंवा मानसिक संकटे दूर करण्यासाठी ११वा अध्याय प्रभावी मानला जातो.

मनःशांती मिळवण्यासाठी

नित्य पारायण केल्यास मन स्थिर होते, ताण कमी होतो आणि सकारात्मकता वाढते.

इच्छापूर्ती

श्रद्धेने आणि नियमाने पारायण केल्यास मनोकामना पूर्ण होतात, असा भक्तांचा अनुभव आहे.

आध्यात्मिक उन्नती

शिवतत्त्वाचे चिंतन केल्याने आत्मिक प्रगती होते आणि भक्ती अधिक दृढ होते.

पारायण कसे करावे

सकाळी स्नान करून स्वच्छ मनाने बसावे

भगवान शिवाची पूजा करून दीप लावावा

११वा अध्याय श्रद्धेने वाचावा किंवा ऐकावा

“ॐ नमः शिवाय” जप करावा

शिवलीलामृत हा केवळ एक ग्रंथ नसून तो भक्ती, श्रद्धा आणि आत्मज्ञानाचा मार्गदर्शक आहे. त्यातील अकरावा अध्याय हा जीवनातील संकटे दूर करून शिवकृपा मिळवण्याचा एक प्रभावी मार्ग मानला जातो.

श्रद्धा, नियम आणि भक्तिभावाने केलेले पारायण निश्चितच जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवते. हीच या ग्रंथाची खरी ताकद आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलिलामृत म्हणजे काय

    Ans: शिवलीलामृत हा मराठी भक्तिसाहित्यातील एक अत्यंत पूजनीय ग्रंथ आहे, ज्यात Shiva यांच्या लीलांचे, महिमेचे आणि तत्त्वज्ञानाचे सुंदर वर्णन आहे.

  • Que: अकराव्या अध्यायाचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: अकरावा अध्याय हा अत्यंत फलदायी आणि कृपादायक मानला जातो. त्याच्या पठणाने संकट निवारण, मनःशांती आणि इच्छापूर्ती होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: अकराव्या अध्यायाचे पारायण का करावे?

    Ans: जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी, मानसिक शांतता मिळवण्यासाठी, सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्यासाठी, शिवकृपा प्राप्त करण्यासाठी

Published On: Apr 27, 2026 | 11:30 AM

