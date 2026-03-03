ग्रहणानंतर पैसाच पैसा; कोणाला नोकरी तर कोणाला गडगंज संपत्ती, ‘या’ 3 राशींंचं उजळणार नशीब

Chandra Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार असं म्हटलं जातं की. त्या त्या ग्राहचा स्वामी आणि जन्मपत्रिकेतील ग्रहस्थिती यांवर भाग्याचे काही संकेत अवलंबून असतात. आज वर्षातलं पहिलं ग्रहण आहे. असं म्हणतात की ग्रहणाचा काळ हा अशुभ मानला जातो. मात्र ग्रहणानंतर अनेक शुभ शकुन काही राशींना होणाार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं आहे. अशा चार राशी आहेत ज्या ग्रहणानंतर मालामाल होणार आहेत. कोणत्या आहेेत या राशी चला तर मग जाणून घेऊयात.
पंचांगानुसार, ग्रहणसमाप्तीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ मार्चला चंद्राचं गोचर कन्या राशीत होणार आहे. यामुळे काही राशींना हे गोचर फलदायी ठरणार आहेे.
वृषभ
कन्या राशीत होणाऱ्या चंद्राच्या गोचरामुळे वृषभ राशीच्या मंडळींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होताना दिसतील. वृषभ राशीचा राशी स्वामी शुक्र असल्याने यांना जन्मत: प्रेम, मान-सन्मान मिळणारच असतो. मात्र आता चंद्राचं हे गोचर या मंडळींना दुधात साखर म्हणावं तसं लाभणार आहे. याा मंडळीना ग्रहणानंतर अचानक धनलाभ होईल. कर्जमुक्त होण्याची शक्यता आहे. या काळात गुंतवणूक केली तर भविष्यात याला फायदा होईल. प्रेमसंबंध घट्ट होतील आणि प्रवासाचे योग येतील.
मिथुन
बुध राशीस्वामी असल्याने या मंडळींची बौद्धिक क्षमता इतरांच्या तुलनेत जास्त असते. चंद्राचा कन्या राशीतील प्रवेश मिथुनच्या मंडळींंना अनुकूल असणार आहे. या गोचर काळात तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतील. स्पर्धा परीक्षेची तयार करणाऱ्यांनाही मेहनतीचं फळ मिळेल. अविवाहितांच्या लग्नाचे योग प्रबळ आहेत.
कन्या
कन्या राशीतच चंद्राचा प्रवेश होणार असल्याने याचं शुभ फळ या राशीच्या मंडळींना देखील मोठ्या प्रमाणात मिळेल. या काळात आर्थिक समस्या दूर होतील. अडकलेल्या समस्या मार्गी लागतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. आयुष्यात सुख-समृद्धी वाढेल. कुटुंब किंवा मित्र मैत्रिणींसोबत प्रवासाचा योग येईल. नोकरीत पदोन्नती मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थिती उत्तम राहील आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असेल. नव्या नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नवी संधी मिळेल.
