Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

पंचागानुसार देवगुरु बृहस्पती 2 जून रोजी गुरुदेेव कर्क राशीत उच्चीचे होणार आहेत. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे संपत्ती, करिअर, शिक्षण यांवर होताना दिसणार आहे. हा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळणार आहे ते मिथुन, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या मंडळींना. या राशीच्या जातकांना गुरुचं भ्रमण करिअर आणि आर्थिक उन्नती देणारं असणार आहे.
कर्क राशीत गुरु का खास?
कर्क ही चंद्राची रास असून भावनिक स्थैर्य, कुटुंब आणि सुखसोयींचं प्रतीक आहे. या राशीत गुरुचं स्थान उच्च मानलं जातं. त्यामुळे त्याचे शुभ परिणाम अधिक प्रभावीपणे दिसून येतात. आर्थिक वाढ, घर-वाहन खरेदी, कुटुंबातील आनंद आणि करिअरमध्ये संधी वाढण्याची शक्यता असते.
मिथुन रास
मिथुन राशीला हे भ्रमण सकारात्मक ठरू शकतंं, कारण गुरु तुमच्या राशीपासून 12 व्या घरात भ्रमण करेल.तुमच्या राशीच्या सातव्या आणि कर्म भावावरही गुरुची दृष्टी आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला प्रलंबित निधी आणि तुमच्या कारकिर्दीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.व्यवसायांना नवीन संपर्कांचा फायदा होऊ शकतो. विचारपूर्वक घेतलेल्या गुंतवणूक निर्णयांमुळे चांगले उत्पन्न मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत.
कर्क राशी
कर्क राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रहाचे भ्रमण शुभ फळ देणारं आहे. कारण गुरु तुमच्या राशीतून लग्न भावात जाईल.म्हणूनच, हा काळ तुमचा आत्मविश्वास वाढवू शकतो आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी संधी देऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेतून लाभ होण्याचे संकेत आहेत. कौटुंबिक जीवन देखील आनंद आणि शांतीने भरलेले असू शकते. या काळात विवाहित व्यक्तींना आनंदी वैवाहिक जीवन जगण्याची शक्यता आहे. अविवाहितांनाा लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात.
वृश्चिक राशी
गुरूचे भ्रमण तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. गुरु तुमच्या राशीतून भाग्यस्थानात भ्रमण करत आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांमध्ये नशीब मिळू शकते.दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. परदेश प्रवास किंवा परदेशांशी संबंधित कामात यश मिळू शकते. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि नवीन उपक्रमांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.आर्थिक बाबी स्थिर होतील आणि तुम्हाला जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळू शकेल. तथापि, कामात यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला या काळात कठोर परिश्रम करावे लागतील.
काय घ्यावी काळजी?
गुरु शुभ असला तरी या तीनही राशींनी अति आत्मविश्वास, चुकीची गुंतवणूक किंवा अवाजवी खर्च टाळावा. निर्णय घेताना संयम आवश्यक आहे.
आध्यात्मिक उपाय
दर गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करा.
विष्णू अथवा दत्तात्रेयाची उपासना करावी.
गरीबांना अन्नदान केल्याने आशीर्वा लाभतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)