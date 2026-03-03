Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Jupiter Will Bring Wealth Jupiter Will Transit In Cancer After 12 Years Gemini Cancer And Scorpio Will Have Bright Luck

Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Jupiter transit in Cancer 2026: पंचागानुसार यंदा तब्बल 12 वर्षांनी गुरुचं भ्रमण कर्क राशीतून होणार असल्याने हे भ्रमण तीन राशींना अत्यंत अनुकूल असणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी चला तर मग जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:45 PM
Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • गुरु करणार मालामाल;
  • 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण;
ज्योतिष शास्त्रानुसार गुरुला ज्ञानााचा कारक मानलंं जातं. हाच गुरु जेव्हा कोणत्याही राशीच्या लाभस्थानात उच्चीचा झाला की, खूप फायदा देता. पंचागानुसार यंदा तब्बल 12 वर्षांनी गुरुचं भ्रमण कर्क राशीतून होणार असल्याने हे भ्रमण तीन राशींना अत्यंत अनुकूल असणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी चला तर मग जाणून घेऊयात.

पंचागानुसार देवगुरु बृहस्पती 2 जून रोजी गुरुदेेव कर्क राशीत उच्चीचे होणार आहेत. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे संपत्ती, करिअर, शिक्षण यांवर होताना दिसणार आहे. हा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळणार आहे ते मिथुन, कर्क आणि वृश्चिक राशीच्या मंडळींना. या राशीच्या जातकांना गुरुचं भ्रमण करिअर आणि आर्थिक उन्नती देणारं असणार आहे.

कर्क राशीत गुरु का खास?

कर्क ही चंद्राची रास असून भावनिक स्थैर्य, कुटुंब आणि सुखसोयींचं प्रतीक आहे. या राशीत गुरुचं स्थान उच्च मानलं जातं. त्यामुळे त्याचे शुभ परिणाम अधिक प्रभावीपणे दिसून येतात. आर्थिक वाढ, घर-वाहन खरेदी, कुटुंबातील आनंद आणि करिअरमध्ये संधी वाढण्याची शक्यता असते.

मिथुन रास

मिथुन राशीला हे भ्रमण सकारात्मक ठरू शकतंं, कारण गुरु तुमच्या राशीपासून 12 व्या घरात भ्रमण करेल.तुमच्या राशीच्या सातव्या आणि कर्म भावावरही गुरुची दृष्टी आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला प्रलंबित निधी आणि तुमच्या कारकिर्दीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.व्यवसायांना नवीन संपर्कांचा फायदा होऊ शकतो. विचारपूर्वक घेतलेल्या गुंतवणूक निर्णयांमुळे चांगले उत्पन्न मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत.

March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

कर्क राशी
कर्क राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रहाचे भ्रमण शुभ फळ देणारं आहे. कारण गुरु तुमच्या राशीतून लग्न भावात जाईल.म्हणूनच, हा काळ तुमचा आत्मविश्वास वाढवू शकतो आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी संधी देऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पदोन्नती किंवा नवीन नोकरीची संधी मिळू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा स्थावर मालमत्तेतून लाभ होण्याचे संकेत आहेत. कौटुंबिक जीवन देखील आनंद आणि शांतीने भरलेले असू शकते. या काळात विवाहित व्यक्तींना आनंदी वैवाहिक जीवन जगण्याची शक्यता आहे. अविवाहितांनाा लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात.

वृश्चिक राशी
गुरूचे भ्रमण तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. गुरु तुमच्या राशीतून भाग्यस्थानात भ्रमण करत आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांमध्ये नशीब मिळू शकते.दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. परदेश प्रवास किंवा परदेशांशी संबंधित कामात यश मिळू शकते. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि नवीन उपक्रमांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.आर्थिक बाबी स्थिर होतील आणि तुम्हाला जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळू शकेल. तथापि, कामात यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला या काळात कठोर परिश्रम करावे लागतील.

काय घ्यावी काळजी?

गुरु शुभ असला तरी या तीनही राशींनी अति आत्मविश्वास, चुकीची गुंतवणूक किंवा अवाजवी खर्च टाळावा. निर्णय घेताना संयम आवश्यक आहे.

आध्यात्मिक उपाय

दर गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करा.

विष्णू अथवा दत्तात्रेयाची उपासना करावी.

गरीबांना अन्नदान केल्याने आशीर्वा लाभतील.

March Shubh Muhurat: मार्चमध्ये विवाह, गृहप्रवेश आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत, जाणून घ्या

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Web Title: Jupiter will bring wealth jupiter will transit in cancer after 12 years gemini cancer and scorpio will have bright luck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा
1

वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा

भस्मापासून बनलेलं देशातील एकमेव शिवपिंड; कित्येक शतकांचं रहस्यमय मंदिर आहे तरी कुठे ?
2

भस्मापासून बनलेलं देशातील एकमेव शिवपिंड; कित्येक शतकांचं रहस्यमय मंदिर आहे तरी कुठे ?

Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता
3

Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण
4

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मनोज जरांगे पाटलांचा धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला इशारा, म्हणाले; फक्त तू…

मनोज जरांगे पाटलांचा धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला इशारा, म्हणाले; फक्त तू…

Mar 03, 2026 | 12:45 PM
Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Mar 03, 2026 | 12:41 PM
Maharashtra Politics : “फक्त तू ये. धमक्या देऊ नको..”; मनोज जरांगे पाटलांचे धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला सडेतोड उत्तर

Maharashtra Politics : “फक्त तू ये. धमक्या देऊ नको..”; मनोज जरांगे पाटलांचे धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला सडेतोड उत्तर

Mar 03, 2026 | 12:41 PM
PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

Mar 03, 2026 | 12:36 PM
आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Mar 03, 2026 | 12:31 PM
हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

Mar 03, 2026 | 12:30 PM
IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

Mar 03, 2026 | 12:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM