Zodiac Sign: 2026 चा पहिला महिना ठरणार लकी! या राशीच्या लोकांना होईल करिअर आणि आर्थिक लाभ

नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यामध्ये म्हणजे जानेवारीमध्ये अनेक राशी आणि नक्षत्रांची युती होणार आहे. शुक्र, बुध, सूर्य आणि मंगळ श्रवण नक्षत्रात एकत्र येणार आहे. जानेवारीमध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:44 AM
  • जानेवारी 2026 या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर
  • शुक्र ग्रह श्रावण नक्षत्रात करणार संक्रमण
  • 4 ग्रहांचे संक्रमण
 

पंचांगानुसार, 21 जानेवारी 2026 रोजी पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास धन आणि प्रेमाचा कर्ता शुक्र ग्रह श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. त्यानंतर 23 जानेवारी रोजी सकाळी 10.30 वाजता ग्रहांचा राजकुमार बुधदेखील श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध ग्रहाच्या संक्रमणानंतर दुसऱ्या दिवशी ग्रहांचा राजा सूर्य देखील सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास श्रवण नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. अखेर, 29 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ग्रहांचा सेनापती मंगळ ग्रह श्रावण नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार नक्षत्रातील हे संक्रमण खगोलीय घटना महत्त्वाच्या मानल्या जातात. सर्व राशींच्या जीवनाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर परिणाम होणार आहे. फक्त या राशीच्या लोकांना या काळामध्ये दीर्घकाळ फायदा होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

नवीन वर्षांची सुरुवात अनेक संकल्पांनी होत आहे. जे तुम्ही लवकरच पूर्ण कराल. काम करणाऱ्या व्यक्ती फायदेशीर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतील, ज्यामुळे दीर्घकालीन नफा मिळेल. विवाहित लोक काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर दिलेली वचने पूर्ण करण्यात यशस्वी होतील. तरुणांना मित्रांसोबत लांबच्या प्रवासाचा आनंद मिळेल. ध्येय साध्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. या काळात सामाजिक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित वाढ होतील. तुमच्यावरील प्रभाव वाढेल.

Astrology: 3 जानेवारीला तयार होणार पंचक योग, सूर्य आणि शनीच्या दुर्मिळ युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल प्रचंड संपत्ती

तूळ रास

या काळात विवाहित लोकांनी बोलण्यावर नियंत्रण ठेवून त्यांच्या नातेसंबंधात सुधारणा पाहतील. मजबूत आर्थिक परिस्थितीमुळे नोकरी करणाऱ्या लोकांचा मानसिक ताण कमी होईल. विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. मित्रांच्या मदतीने नोकरी करणाऱ्यांचे काम पुढे जाईल. शिवाय, या काळात बचत वाढण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. सामाजिक क्षेत्रात तुम्ही कार्यरत राहाल

Zodiac Sign: सिद्धि योगामुळे वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. दीर्घ संघर्षानंतर तरुणांना त्यांचे ध्येय साध्य होईल, तर नवीन संपर्क व्यावसायिकांच्या उदयास मदत करतील. विवाहित लोकांचे त्यांच्या जोडीदारासोबत किंवा कुटुंबातील सदस्यांशी कोणतेही मतभेद होणार नाहीत, उलट त्यांच्या नात्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल. जर मालमत्तेबाबत न्यायालयात काही खटला सुरू असेल तर त्या खटल्याचा निर्णय तुमच्या बाजूने येऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 2026 चा पहिला महिना कोणत्या राशींसाठी लकी ठरणार आहे?

    Ans: 2026 चा पहिला महिना विशेषतः मकर, कन्या आणि वृषभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ ठरण्याची शक्यता आहे. ग्रहस्थितीमुळे या राशींना करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठे लाभ मिळू शकतात.

  • Que: जानेवारी 2026 मध्ये कोणते ग्रहयोग तयार होत आहेत?

    Ans: जानेवारी 2026 मध्ये शुक्र, बुध, सूर्य आणि मंगळ हे ग्रह श्रवण नक्षत्रात गोचर करताना दिसतील. या योगामुळे बुद्धिमत्ता, धनलाभ, नेतृत्व आणि पराक्रम वाढेल.

  • Que: विद्यार्थ्यांसाठी हा महिना कसा राहील?

    Ans: विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढेल. स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा किंवा परदेशी शिक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना यश मिळू शकते.

Published On: Dec 26, 2025 | 09:44 AM

