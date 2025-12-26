Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astrology: 3 जानेवारीला तयार होणार पंचक योग, सूर्य आणि शनीच्या दुर्मिळ युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल प्रचंड संपत्ती

शनिवार, 3 जानेवारी रोजी सूर्य आणि शनि यांच्यामध्ये पंचांक योग तयार होणार आहे. हा योग ज्योतिषशास्त्रात महत्त्वाचा मानला जातो. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:09 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य शनि युती
  • पंचक योग तयार होणार
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात, ग्रहांचे विशेष युती आणि पैलू खूप महत्त्वाचे मानले जातात. पंचांगानुसार, मंगळवार, 3 जानेवारी रोजी सकाळी 7.38 वाजता सूर्य आणि शनि यांच्यामध्ये एक शुभ कोनीय युती स्थापित होईल, ज्याला पंचंक योग म्हणतात. जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून 72 अंशांच्या कोनामध्ये असतात त्यावेळी हा योग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह एकमेकांशी सकारात्मक उर्जेची देवाणघेवाण करतात, ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनात प्रगती, स्थिरता आणि मानसिक स्पष्टता असे परिणाम होतात. पंचक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

सूर्य-शनिची युती का खास आहे

सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि आदर यांचे प्रतीक आहे, तर शनि कृती, शिस्त आणि संयम यांचे प्रतीक आहे. जेव्हा हे दोन्ही ग्रह पंच योगाद्वारे एकत्रित होतात, तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता वाढते. सूर्य-शनिची ही युती ज्योतिषशास्त्रात शुभ मानली जाते. जी इतर सामान्य युतींपेक्षा कमी वेळा आढळते. ही युती व्यक्तीच्या प्रतिभा, निर्णय घेण्याची क्षमता आणि कर्माच्या परिणामांशी जोडलेली आहे.

Zodiac Sign: सिद्धि योगामुळे वृषभ आणि कुंभ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ३ जानेवारी रोजी तयार होणारा सूर्य-शनि पंचक योग हा 2026 मधील पहिला विशेष ज्योतिषीय योग आहे, हा योग काही राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर राहील. या काळात, या राशींना त्यांच्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्या भाग्यशाली राशी आहेत त्या जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी सूर्य-शनीची युती आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक असणार आहे. संपत्ती संचयित करण्याच्या संधी वाढू शकतात. नोकरीत स्थिरता राखली जाईल आणि उत्पन्न हळूहळू वाढू शकेल. जमीन, मालमत्ता किंवा वाहनांशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. नियोजित कृतींमुळे फायदा होईल. त्याचबरोबर आर्थिक सुरक्षितता चांगली राहील.

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा योग चांगला राहणार आहे. प्रगती आणि सन्मानाचा मार्ग मोकळा करू शकतो. सूर्याची सक्रिय उपस्थिती तुमच्या नेतृत्व क्षमतांना बळकटी देईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या योजनांना गती मिळेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना या काळात चांगला फायदा होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. मागील प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. कौटुंबिक जीवनात संतुलन राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी रवि-शनि पंचक योग अनुकूल असणार आहे. या काळात, तुमच्या कठोर परिश्रमाचे आणि संयमाचे पूर्ण फळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तुमच्या कारकिर्दीत स्थिरता वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळू शकेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतील. अडकलेला निधी परत मिळू शकेल. गुंतवणुकीचे निर्णय फायदेशीर ठरू शकतात. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंचक योग म्हणजे काय

    Ans: पंचक योग हा ज्योतिषशास्त्रातील एक विशेष योग मानला जातो. चंद्र विशिष्ट नक्षत्रांत असताना हा योग तयार होतो. काही कामांसाठी हा योग अशुभ, तर काही राशींसाठी अत्यंत लाभदायक मानला जातो.

  • Que: 3 जानेवारीला पंचक योग कसा तयार होणार आहे

    Ans: 3 जानेवारीला सूर्य आणि शनी यांची दुर्मिळ युती होणार असून, चंद्राच्या स्थितीमुळे पंचक योग निर्माण होईल. या ग्रहयोगाचा प्रभाव सर्व 12 राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येईल

  • Que: सूर्य आणि शनीची युती का महत्त्वाची मानली जाते

    Ans: सूर्य हा आत्मा, सत्ता आणि यशाचा कारक आहे, तर शनी कर्म, परिश्रम आणि न्यायाचा ग्रह मानला जातो. या दोघांची युती जीवनात मोठे बदल, धनलाभ किंवा जबाबदाऱ्या वाढवू शकते.

Dec 26, 2025 | 09:09 AM

