शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vastu Tips: सेकंड हँड वस्तू खरेदी करताय? घरात आणण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तूचे नियम

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

आजकाल बाजारात कमी दरात जुने कपडे मिळतात. काहींना ते कपडे जुने असतात हे माहीतच नसते किंमत कमी म्हणून असे कपडे अनेकजण विकत घेतात. काही लोक फर्निचर, जुने सामान, कपडे, दागिने, भांडी, शोभेच्या वस्तू अशा कितीतरी गोष्टी कमी दरात विकतात. जुन्या वस्तू खरेदी करताना काही वास्तुनियमांची जाण असणे आवश्यक आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सेकंड हँड वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी वास्तूचे हे नियम पाळा
  • कोणत्या वस्तूंची खरेदी करताना काळजी घ्यावी
  • वास्तूचे कोणते नियम लक्षात ठेवावे
 

आजच्या काळात कमी किमतीत चांगल्या दर्जाच्या वस्तू मिळाव्यात म्हणून अनेकजण सेकंड हँड वस्तू खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. जुने कपडे, फर्निचर, दागिने, भांडी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा सजावटीच्या वस्तू कमी दरात सहज उपलब्ध होतात. काही वेळा या वस्तूंची गुणवत्ता चांगली असल्यामुळे लोक त्यांची निवड करतात.  वास्तुशास्त्रानुसार अशा वस्तूंमध्ये पूर्वीच्या मालकाची ऊर्जा किंवा स्पंदने असू शकतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. त्यामुळे अशा वस्तू घरात आणताना काही गोष्टींची काळजी घेणे शुभ मानले जाते.

कोणत्या वस्तूंची खरेदी करताना काळजी घ्यावी

जुने फर्निचर

जुने फर्निचर जर एखाद्या व्यक्तीकडून खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला ते फर्निचर स्वच्छ करून घरी आणावे लागेल. आता फर्निचर स्वच्छ करणे म्हणजे ते पुसून घेणे नव्हे तर त्याच्यातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी फर्निचरला तुम्ही मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून किंवा पुसून घ्यावे.

Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम

या वस्तू सूर्यप्रकाशात काही वेळ ठेवा

कोणत्याही जुन्या वस्तू जर घरी आणल्या तर त्या आधी सूर्यप्रकाशात ठेवाव्यात. सूर्याची किरणे त्यावर पडणे चांगले मानले जाते. सूर्यकिरणांमध्ये शुद्धीकरणाची ऊर्जा असते. यामुळे नकारात्मकता शोधून घेतली जाते आणि वस्तूंमध्ये सकारात्मक ऊर्जा भरली जाते.

गंगाजल शिंपडण्याची परंपरा

हिंदू धर्मात गंगाजलला अत्यंत महत्व आहे. कोणत्याही धार्मिक किंवा शुभकार्यात गंगाजल वापरले जाते. गंगेत पाप धुतली जातात असे मानतात. त्यामुळे मानून स्वतःच्या शुद्धीसाठी किंवा पापमुक्तीसाठी गंगास्नान करतो. नकारात्मक शक्ती दूर करण्यास गंगाजल उपयुक्त मानले जाते. यामुळे जुन्या वस्तू घरी आणल्या तर त्यावर गंगाजल अवश्य शिंपडावे.

फाटलेले किंवा तुटलेले सामान टाळा

अतिशय खराब, तुटलेल्या किंवा फाटलेल्या वस्तू केवळ स्वस्त मिळत आहेत म्हणून खरेदी करू नयेत. वास्तुशास्त्रानुसार अशा वस्तू घरातील सकारात्मक वातावरणावर परिणाम करू शकतात, अशी मान्यता आहे.

Vastu Tips For kitchen: स्वयंपाकघरातील या वस्तू संपल्यास वाढू शकतात आर्थिक अडचणी, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम

हे लक्षात

वास्तुशास्त्रातील हे नियम धार्मिक श्रद्धा आणि पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहेत. त्यांना वैज्ञानिक आधार सर्वच बाबतीत उपलब्ध असेलच असे नाही. जुनी वस्तू खरेदी करताना तिची गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि उपयुक्तता यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे. श्रद्धा आणि व्यवहारिक विचार यांचा समतोल राखून निर्णय घेतल्यास तो अधिक योग्य ठरतो.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सेकंड हँड वस्तू घरात आणणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार, जुनी वस्तू घरात आणताना तिचे शुद्धीकरण करूनच वापरणे शुभ मानले जाते. मात्र हा धार्मिक श्रद्धेवर आधारित दृष्टिकोन आहे.

  • Que: जुने फर्निचर घरात आणण्यापूर्वी काय करावे?

    Ans: ते नीट स्वच्छ करावे. काही वास्तु मान्यतांनुसार मिठाच्या पाण्याने पुसून नंतर सूर्यप्रकाशात ठेवणे शुभ मानले जाते.

  • Que: सेकंड हँड कपडे वापरण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?

    Ans: कपडे प्रथम व्यवस्थित धुवावेत, वाळवावेत आणि शक्य असल्यास इस्त्री करूनच वापरावेत.

Web Title: These vastu rules before buying second hand items

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम
1

Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम

Vastu Tips For kitchen: स्वयंपाकघरातील या वस्तू संपल्यास वाढू शकतात आर्थिक अडचणी, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम
2

Vastu Tips For kitchen: स्वयंपाकघरातील या वस्तू संपल्यास वाढू शकतात आर्थिक अडचणी, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vastu Tips: सेकंड हँड वस्तू खरेदी करताय? घरात आणण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तूचे नियम

Vastu Tips: सेकंड हँड वस्तू खरेदी करताय? घरात आणण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तूचे नियम

Jul 10, 2026 | 02:40 PM
स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्ही होणार स्वस्त? सरकारच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना मिळणार दिलासा, जाणून घ्या सविस्तर

स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्ही होणार स्वस्त? सरकारच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना मिळणार दिलासा, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 10, 2026 | 02:39 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: शुक्रवारपर्यंत पम्पिंग सुरू कराच! कामातील दिरंगाईवर आयुक्त अमोल येडगे संतप्त; एजन्सीला फटकारले

Chhatrapati Sambhajinagar: शुक्रवारपर्यंत पम्पिंग सुरू कराच! कामातील दिरंगाईवर आयुक्त अमोल येडगे संतप्त; एजन्सीला फटकारले

Jul 10, 2026 | 02:23 PM
भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच असे घडले! टी20 मध्ये टीम इंडियाची मोठी नामुष्की; Shreyas Iyer च्या नावावर नकोसा विक्रम

भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच असे घडले! टी20 मध्ये टीम इंडियाची मोठी नामुष्की; Shreyas Iyer च्या नावावर नकोसा विक्रम

Jul 10, 2026 | 02:23 PM
Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

Marathi Serial : पहिल्या पावसात रंगणार केदार-तारिणीचा रोमँटिक क्षण, शिवानी सोनारने सांगितला शूटिंगचा खास किस्सा

Jul 10, 2026 | 02:22 PM
Uranium Price: सोन्यापेक्षा महाग असणारे युरेनियम ऑस्ट्रेलिया कोणत्या देशांना विकतो? नुकताच भारताशी झालाय मोठा करार

Uranium Price: सोन्यापेक्षा महाग असणारे युरेनियम ऑस्ट्रेलिया कोणत्या देशांना विकतो? नुकताच भारताशी झालाय मोठा करार

Jul 10, 2026 | 02:22 PM
1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?

1160 कोटींचा Ethanol घोटाळा; मध्य प्रदेशात कुपोषित मुलांचा 50 लाख क्विंटल तांदूळ गायब, नेमकं काय प्रकरण?

Jul 10, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा