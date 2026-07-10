भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच असे घडले! टी20 मध्ये टीम इंडियाची मोठी नामुष्की; Shreyas Iyer च्या नावावर नकोसा विक्रम

Shreyas iyer च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने गमावली मालिका, आता नंबर-1 रँकिंगही धोक्यात, कसे बदलले समीकरण
टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून श्रेयस अय्यरचा प्रवास खडतर राहिला आहे आणि आता त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अय्यर हा आपल्या नेतृत्वाखाली सलग पाच सामने गमावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी हा लाजिरवाणा विक्रम एम.एस. धोनीच्या नावावर होता, ज्याच्या कर्णधारपदाखाली २००९ ते २०१४-१५ दरम्यान टीम इंडियाला सलग चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने गमवावे लागले होते. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघाने आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी एक सामना रद्द झाला आहे आणि पाच सामने गमावले आहेत.यामध्ये इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पराभवाचा समावेश आहे.
श्रेयस अय्यर भारतीय टी-२० संघाचा १५वा कर्णधार आहे. अय्यरच्या आधी, महेंद्रसिंग धोनीच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघाने सलग चार टी-२० सामने गमावले होते. हा नकोसा विक्रम धोनीच्या कर्णधारपदाखाली २००९ आणि २०१४-१५ मध्ये नोंदवला गेला होता. भारतीय संघाला सलग पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय पराभवांकडे नेणारा अय्यर हा पहिला कर्णधार ठरला आहे. श्रेयसने भारतीय कर्णधार म्हणून विराट कोहलीच्या कर्णधारपदाखालील १२ सामन्यांमधील पाच पराभवांचा विक्रम मागे टाकला आहे.
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