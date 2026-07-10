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भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच असे घडले! टी20 मध्ये टीम इंडियाची मोठी नामुष्की; Shreyas Iyer च्या नावावर नकोसा विक्रम

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

Shreyas iyer unwanted record as captain after losing 5 matches: श्रेयस अय्यरने टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून संघाच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याऐवजी सातत्याने घसरण होत आहे. सलग पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने गमावणारा अय्यर हा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला आहे.

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विस्तार
  • भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच असे घडले
  • टीम इंडियाचा सलग पाचवा पराभव
  • श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम
बीसीसीआयने ( BCCI) सूर्यकुमार यादवच्या जागी श्रेयस अय्यरला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले. संघाच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती. मात्र, मैदानावर याच्या अगदी उलट चित्र दिसले, ज्यात अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आतापर्यंत खेळलेल्या ६ पैकी ५ सामने गमावले आहेत आणि सलग २ मालिकाही गमावल्या आहेत. जेव्हा भारतीय संघाने इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील चौथा सामना गमावला, तेव्हा अय्यरने कर्णधार म्हणून एक लाजिरवाणा विक्रमही नोंदवला, ज्यात तो सलग ५ टी-२० सामने गमावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला.

Shreyas iyer च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने गमावली मालिका, आता नंबर-1 रँकिंगही धोक्यात, कसे बदलले समीकरण

श्रेयस अय्यरच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून श्रेयस अय्यरचा प्रवास खडतर राहिला आहे आणि आता त्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. अय्यर हा आपल्या नेतृत्वाखाली सलग पाच सामने गमावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला आहे. यापूर्वी हा लाजिरवाणा विक्रम एम.एस. धोनीच्या नावावर होता, ज्याच्या कर्णधारपदाखाली २००९ ते २०१४-१५ दरम्यान टीम इंडियाला सलग चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने गमवावे लागले होते. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघाने आतापर्यंत सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी एक सामना रद्द झाला आहे आणि पाच सामने गमावले आहेत.यामध्ये इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पराभवाचा समावेश आहे.

श्रेयस अय्यर हा टी-२० संघाचा १५ वा कर्णधार

श्रेयस अय्यर भारतीय टी-२० संघाचा १५वा कर्णधार आहे. अय्यरच्या आधी, महेंद्रसिंग धोनीच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघाने सलग चार टी-२० सामने गमावले होते. हा नकोसा विक्रम धोनीच्या कर्णधारपदाखाली २००९ आणि २०१४-१५ मध्ये नोंदवला गेला होता. भारतीय संघाला सलग पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय पराभवांकडे नेणारा अय्यर हा पहिला कर्णधार ठरला आहे. श्रेयसने भारतीय कर्णधार म्हणून विराट कोहलीच्या कर्णधारपदाखालील १२ सामन्यांमधील पाच पराभवांचा विक्रम मागे टाकला आहे.

कर्णधारांची यादी

  • श्रेयस अय्यर- ६
  • विराट कोहली– 12
  • महेंद्रसिंग धोनी- 15
  • हार्दिक पंड्या- 16
  • रोहित शर्मा- 31
  • सूर्यकुमार यादव- 31

सात वर्षांत गमावल्या सलग दोन मालिका

इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका पराभवामुळे, भारतीय संघाने आता जवळपास सात वर्षांत सलग दोन मालिका गमावल्या आहेत. यापूर्वी, २०१९ मध्ये, टीम इंडियाने न्यूझीलंडविरुद्ध २-१ आणि त्यानंतर मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २-० ने सलग दोन टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावल्या होत्या. आता, आपली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील अंतिम सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

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Web Title: Shreyas iyer unwanted record first indian captain to lose 5 consecutive t20 matches vs ireland and england

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Published On: Jul 10, 2026 | 02:23 PM

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