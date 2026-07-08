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Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:10 AM IST
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सारांश

स्वयंपाकघरातील महत्त्वाच्या वस्तूंमध्ये पोळपाट-लाटण्याचा समावेश होतो. वास्तुशास्त्रानुसार या वस्तू उत्तम स्थितीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित वास्तूचे काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- istock

फोटो सौजन्य- istock

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विस्तार
  • पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित करू नका या चुका
  • सुख समृद्धीवर कसा होतो परिणाम
  • पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित वास्तुचे नियम
 

वास्तुशास्त्रानुसार, स्वयंपाकघर हे केवळ स्वयंपाक करण्याचे ठिकाण नसून, ते सकारात्मक ऊर्जेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. याचा थेट परिणाम कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर, भाग्यावर आणि आर्थिक सुस्थितीवर होतो. त्यामुळे, घरात सुख आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी स्वयंपाकघरातील प्रत्येक वस्तू योग्य दिशेत आणि योग्य जागी ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. स्वयंपाकघरातील सर्वात महत्त्वाच्या वस्तूंमध्ये लाटण्याला एक विशेष स्थान आहे. वास्तुशास्त्रानुसार, त्या योग्य आणि परिपूर्ण स्थितीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित वास्तूचे काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया

घरात आर्थिक समस्या वाढतात

वास्तूनुसार, स्वयंपाकघरात तुटलेले किंवा तडकलेले लाटणे ठेवल्याने किंवा वापरल्याने आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. असे मानले जाते की यामुळे देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद कमी होतो आणि घरात पैशाची कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे, अशी लाटणे त्वरित बदलणे उत्तम.

आरोग्यावर होतो नकारात्मक परिणाम

जर पोळपाट लाटणे तुटले आहे तरीही वापरले जात असेल, तर त्याचा घरातील आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. वास्तूशास्त्रानुसार, अशा परिस्थितीमुळे आजारपण किंवा शारीरिक समस्यांची शक्यता वाढते, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

Vastu Tips For kitchen: स्वयंपाकघरातील या वस्तू संपल्यास वाढू शकतात आर्थिक अडचणी, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम

ग्रह दोषांची संबंध

तुटलेले लाटणे किंवा पोळपाट वापरल्याने राहू, केतू आणि शनिशी संबंधित पीडा वाढू शकतात. याचा परिणाम व्यक्तीच्या करिअर आणि व्यवसायावर होऊ शकतो, जसे की कामाच्या ठिकाणी अडथळे किंवा नुकसान.

या गोष्टी ठेवा लक्षात

कर्कश आवाज येणे

पोळी लाटताना लाटण्यातून विचित्र किंवा कर्कश आवाज येत असेल, तर ते एक अशुभ चिन्ह मानले जाते. यावरून अनेकदा असे सूचित होते की लाटणे सदोष किंवा असंतुलित आहे, त्यामुळे ते बदलले पाहिजे.

स्वच्छता

बरेच लोक पोळपाट लाटण स्वच्छ न करता रात्रभर तशीच ठेवतात, पण वास्तूनुसार ही एक वाईट सवय आहे. वापरानंतर ती लगेच स्वच्छ केली पाहिजे.

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लाटण वेगळे ठेवणे मानले जाते शुभ

लाटणे कधीही उलटे ठेवू नये; ते नेहमी सरळच ठेवावे. लाटणे एकावर एक ठेवण्याऐवजी, ते वेगळे ठेवणे शुभ मानले जाते.

पोळपाट लाटणे खरेदी करण्यासाठी शुभ दिवस

नवीन पोळपाट लाटणे खरेदी करण्यासाठी बुधवार आणि गुरुवार हे शुभ दिवस मानले जातात, तर मंगळवार आणि शनिवारी ते खरेदी करणे टाळावे.

कोणती लाटणे वापरू नये

तसेच, लाकडी किंवा संगमरवरी लाटणे उत्तम मानली जातात, तर प्लास्टिकची लाटणी वापरणे टाळावे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार पोळपाट-लाटण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार पोळपाट-लाटणे हे अन्न, समृद्धी आणि अन्नपूर्णा देवीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे त्याचा आदराने वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो.

  • Que: पोळपाट-लाटणे वापरल्यानंतर कसे ठेवावे?

    Ans: वापरल्यानंतर ते स्वच्छ करून कोरड्या आणि निश्चित जागी ठेवावे. ओले किंवा अस्वच्छ ठेवणे टाळावे.

  • Que: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित वास्तु नियम पाळल्याने काय लाभ होतो?

    Ans: श्रद्धेनुसार, घरात सकारात्मक वातावरण, सुख-समृद्धी आणि मानसिक समाधान टिकून राहण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

Web Title: Vastu tips do not make these mistakes regarding polpat latane

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:10 AM

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