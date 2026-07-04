Vastu Tips For kitchen: स्वयंपाकघरातील या वस्तू संपल्यास वाढू शकतात आर्थिक अडचणी, काय आहेत वास्तुशास्त्राचे नियम

सनातन परंपरेनुसार, स्वयंपाकघर हे केवळ स्वयंपाक करण्याचे ठिकाण नसून घरातील सर्वात पवित्र भाग मानला जातो. स्वयंपाकघर हे देवी अन्नपूर्णाचे निवासस्थान मानले जाते, ज्याचा थेट संबंध संपत्तीची देवी असलेल्या लक्ष्मीशी आहे. वास्तुशास्त्र आणि हिंदू श्रद्धेनुसार, स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या काही विशिष्ट वस्तू घरात आनंद, समृद्धी आणि विपुलतेचे प्रतीक मानल्या जातात. अनेकदा असे दिसून येते की, लोक बाजारातून नवीन वस्तू तेव्हाच खरेदी करतात जेव्हा त्यातील भांडे पूर्णपणे रिकामे झालेले असते, परंतु वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरातील काही वस्तू कधीही पूर्णपणे संपू नयेत. या वस्तू संपल्यास घरात वास्तू दोष निर्माण होतो आणि देवी लक्ष्मी नाराज होते, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. घरातील कोणत्या वस्तू संपत येताच परत भराव्या ते जाणून घ्या
हिंदू धर्मात तांदूळ अत्यंत शुभ मानला जातो. धार्मिक विधींपासून ते प्रत्येक शुभ समारंभात तांदळाचा वापर केला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, स्वयंपाकघरात तांदळाचा पूर्ण अभाव असणे हे एक अशुभ चिन्ह मानले जाते. म्हणून, भांड्यात नेहमी थोडा तांदूळ ठेवा आणि तो संपण्यापूर्वी त्यात नवीन तांदूळ भरा. असे केल्याने घरात अन्न आणि संपत्तीचा सुरक्षित पुरवठा सुनिश्चित होतो.
पीठ हा घरातील सर्वात आवश्यक अन्नपदार्थांपैकी एक आहे. असे मानले जाते की पीठ पूर्णपणे संपू देणे हे देवी अन्नपूर्णेचा अपमान करण्यासारखे आहे. म्हणून, पीठ कमी होऊ लागल्यावरच घरात नवीन पीठ आणावे. असे मानले जाते की यामुळे कुटुंबाला कधीही अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत नाही आणि घरात आनंद व समृद्धी टिकून राहते.
मीठ केवळ अन्नाची चवच वाढवत नाही, तर वास्तुशास्त्रानुसार ते नकारात्मक ऊर्जा शुद्ध करणारे मानले जाते. स्वयंपाकघरातील मिठाचे भांडे पूर्णपणे रिकामे असणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे, ते वेळोवेळी पुन्हा भरावे. असे मानले जाते की यामुळे घरात सकारात्मक वातावरण टिकून राहते आणि आर्थिक अडचणी कमी होतात.
हळद हे शुभता, सुदैव आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. तिचा वापर विशेषतः पूजा, विवाहसोहळा आणि अनेक धार्मिक समारंभांमध्ये केला जातो. स्वयंपाकघरात हळद पूर्णपणे संपल्यास ते अशुभ मानले जाते.
डाळींना पोषण आणि अन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, स्वयंपाकघरात डाळींचा पूर्ण अभाव हे आर्थिक असंतुलन आणि अन्नटंचाईचे लक्षण मानले जाते. त्यामुळे, घरात नेहमी थोड्या प्रमाणात डाळी ठेवल्या पाहिजेत.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पारंपरिक मान्यतेनुसार तांदूळ, गहू, मीठ, हळद आणि तूप यांसारख्या आवश्यक वस्तू पूर्णपणे संपू देऊ नयेत.
Ans: वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, अशा वस्तू वारंवार पूर्णपणे संपणे हे आर्थिक अस्थिरतेचे प्रतीक मानले जाते. याला धार्मिक मान्यता असून याबाबत वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
Ans: हिंदू परंपरेत स्वयंपाकघर हे अन्नपूर्णा माता आणि माता लक्ष्मीचे स्थान मानले जाते. त्यामुळे ते स्वच्छ, व्यवस्थित आणि अन्नधान्याने भरलेले ठेवणे शुभ मानले जाते.