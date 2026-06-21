Trigrahi Yoga: त्रिग्रही योगाचा 22 जूनपासून होणार परिणाम; या राशींना सामोरे जावे लागेल आव्हानांना, जाणून घ्या उपाय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, २२ जून रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करेल, जिथे गुरू आणि शुक्र आधीपासूनच आहेत. या तीन ग्रहांच्या युतीमुळे त्रिग्रही योग तयार होईल, परंतु हे योग सर्वांसाठी शुभ मानले जात नाही. या काळात काही राशींच्या लोकांना आर्थिक दबाव, अनावश्यक खर्च, मानसिक ताण आणि निर्णय घेण्यामध्ये गोंधळाचा सामना करावा लागू शकतो. कामाच्या ठिकाणी होणारे वाद, योजनांना होणारा विलंब आणि नातेसंबंधांमधील वाढते मतभेद यांचीही अपेक्षा आहे. गुंतवणूक आणि भागीदारीशी संबंधित बाबींमध्ये विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. कोणत्या राशींना आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते आणि त्यावरील उपाय कोणते आहेत ते जाणून घेऊया
या ग्रहस्थितीमुळे मेष राशीच्या व्यक्तींच्या अडचणी वाढू शकतात. इच्छित नोकरी मिळण्यास विलंब होईल आणि विवाहविषयक बाबींमध्ये अडथळे येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रभावशाली लोकांचा पाठिंबा मिळणार नाही, ज्यामुळे अपूर्ण कामे रखडण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला वरिष्ठांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते, तसेच गुंतवणुकीत नुकसान होण्याचा आणि जुन्या योजना रखडण्याचा धोका आहे.
बुधाचे हे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी आव्हाने वाढवू शकते. गुरू, शुक्र आणि बुध यांचा त्रिकूट असूनही, गोंधळ आणि चुकीचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी बोलण्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे वाद वाढू शकतात. अपेक्षित व्यावसायिक नफा कदाचित मिळणार नाही, तसेच तुमच्या सन्मानाला आणि प्रतिष्ठेला धक्का लागू शकतो.
हे योग धनु राशीच्या व्यक्तींसाठी आव्हाने निर्माण करू शकतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. परदेशातील शिक्षणाच्या योजनांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. वैवाहिक जीवनातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. करिअर आणि व्यवसायातील संधी हातातून निसटू शकतात. प्रेमसंबंधांमध्ये गैरसमज आणि दुरावा वाढू शकतो.
बुधाच्या या संक्रमणामुळे मीन राशीच्या समस्या वाढू शकतात. फायदेशीर व्यावसायिक अपेक्षांवर पाणी फिरू शकते आणि भागीदारीतील मतभेदांमुळे नुकसान होऊ शकते. सासरच्या मंडळींकडून अपेक्षित असलेला पाठिंबा न मिळण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात, क्षुल्लक बाबींवरून तणाव, गैरसमज आणि वाद वाढू शकतात, ज्यामुळे नात्यातील सुसंवादाला बाधा येईल.
या चार राशींखाली जन्मलेल्या लोकांनी प्रत्येक बुधवारी गणपतीची पूजा करावी आणि त्यांना दुर्वा अर्पण कराव्यात. हिरवे कपडे किंवा हिरवे मूग दान करणे शुभ आहे. ‘ओम भूम बुधया नमः’ या मंत्राचा १०८ वेळा जप करा. कोणतीही गुंतवणूक किंवा मोठा निर्णय घेण्याची घाई टाळा. आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा आणि गरजू लोकांना मदत करा. यामुळे नकारात्मक प्रभाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या योगाचा प्रभाव सर्व 12 राशींवर पडेल. मात्र काही राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात अधिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
Ans: या योगाचा प्रभाव नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक व्यवहार, आरोग्य, वैवाहिक जीवन, शिक्षण, प्रवास आणि मानसिक स्वास्थ्यावर दिसू शकतो.
Ans: त्रिग्रही योगामुळे मेष, सिंह, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांना आव्हानांना सामोरे जावे लागेल