Vaidhriti Yog: तीन दिवसांत तयार होणार वैधृति योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

सूर्य आणि चंद्राच्या विशेष स्थितीमुळे वैधृति योग तयार होणार आहे. हा योग ज्योतिषशास्त्रामध्ये अशुभ मानला जातो. या योगामुळे काही राशीच्या लोकांवर नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. कोणत्या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, जाणून घ्या

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:21 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • वैधृति योग कधी तयार होत आहे
  • तीन दिवसांत तयार होणार योग
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

ज्योतिषशास्त्रात, वैधृती योग अत्यंत अशुभ मानला जातो, कारण हे संयोजन नकारात्मक शक्तींना बळकटी देते, ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनात गंभीर अडथळे निर्माण होतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा सूर्य आणि चंद्राच्या रेखांशांची बेरीज ३४६°४०’ आणि ३६०° दरम्यान असते तेव्हा हा योग तयार होतो. या योगाच्या प्रभावामुळे व्यक्तीला संघर्ष, पैशाचा अभाव, वैवाहिक आनंदाचा अभाव आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पंचांगानुसार, सूर्य आणि चंद्राच्या युतीमुळे तयार होणारा हा योग शनिवार 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 8.9 वाजता तयार होणार आहे. वैधृती योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

वैधृती योगाचा परिणाम मेष राशीच्या लोकांवर होताना दिसून येणार आहे. तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. छोट्या छोट्या गोष्टीही मोठ्या वाटू शकतात. कामाच्या ठिकाणी विरोधकांची हालचाल वाढू शकते. या काळात तुमच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत तुमचे मतभेद होऊ शकतात. तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक बाबतीत निष्काळजीपणामुळे नुकसान होऊ शकते. या काळात गुंतवणूक करणे टाळावे. कुटुंबातील तणाव वाढू शकतो. आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात.

Grah Ast: 22 दिवसांसाठी वरुण ग्रह होणार अस्त, या राशींच्या लोकांना मिळणार सुवर्णकाळाची संधी

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चढ उताराचा राहील. तुमचे मन अस्थिर असेल, निर्णय घेणे कठीण होईल. कामाच्या ठिकाणी कामाचा दबाव वाढू शकतो आणि वरिष्ठांशी तुमचे संबंध बिघडू शकतात. जुन्या प्रकरणामुळे वाद निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अडथळा येऊ शकतो. उधार घेतलेले पैसे अडकू शकतात. कुटुंबात गैरसमज वाढू शकतात. जोडीदारासोबत तणावाचे वातावरण राहू शकते. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पोट किंवा छातीच्या समस्या चिंतेचे कारण असू शकतात.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक राहील. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भागीदारीत वाद होण्याची शक्यता आहे. एखाद्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरू शकते. तुमची सामाजिक प्रतिमा प्रभावित होऊ शकते. कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील. मानसिक ताण वाढू शकतो. झोपेचा अभाव संभवतो. गाडी चालवताना विशेष काळजी घ्या. हा संयम आणि काळजीपूर्वक विचार करण्याची वेळ आहे.

Holashtak 2026: होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, वाढू शकतात अडचणी

या काळात कोणते उपाय करावे

वैधृती योगाचे अशुभ परिणाम कमी करण्यासाठी भगवान शिवाची भक्तीने पूजा करा आणि शिवलिंगाला पाणी अर्पण करा. रुद्राभिषेक करणे किंवा पाणी आणि दुधाने स्वतः अभिषेक करणे शुभ मानले जाते. यावेळी गरजूंना अन्न, कपडे किंवा पैसे दान करा. तसेच, दररोज किमान १०८ वेळा महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा. या उपायांमुळे मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वैधृति योग म्हणजे काय?

    Ans: वैधृति योग हा हिंदू पंचांगातील एक विशेष योग मानला जातो. सूर्य आणि चंद्र यांच्या विशिष्ट स्थितीमुळे हा योग तयार होतो. पारंपरिक मान्यतेनुसार हा योग काही वेळा अशुभ परिणाम देऊ शकतो.

  • Que: हा योग कसा तयार होतो?

    Ans: जेव्हा सूर्य आणि चंद्र ठराविक अंशांवर परस्पर विशिष्ट अंतरात येतात, तेव्हा वैधृति योग निर्माण होतो. हा योग पंचांगातील २७ योगांपैकी एक आहे.

  • Que: वैधृति योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: वैधृति योगामुळे मेष, कर्क आणि तूळ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Vaidhriti yog 2026 surya chandra ashubh sanyog people of this zodiac sign should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 11:21 AM

Topics:  

