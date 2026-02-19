Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

गुगलने भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, Pixel 10A लाँच केला आहे, ज्याची किंमत ₹49,999 आहे. आजपासून प्री-ऑर्डर खुल्या करण्यात आल्या आहेत. Pixel 10A साठी कोणत्या ऑफर्स आहेत, तपशील घ्या जाणून

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:06 AM
  • Google Pixel 10A भारतात लाँच
  • किती आहे किंमत 
  • Google Pixel 10A चे फिचर्स आणि तपशील घ्या जाणून
गुगलने भारतात 49,999 रुपये किंमत असलेला Pixel 10A स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या फोनद्वारे कंपनीचे उद्दिष्ट मध्यम श्रेणीतील वापरकर्त्यांपर्यंत त्यांचे प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैशिष्ट्ये पोहोचवणे आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना गुगलच्या AI तंत्रज्ञानाचा फायदा घेता येईल.  Google Pixel 10A ची विक्री 6 मार्च 2026 पासून सुरू होईल, परंतु प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू आहेत. गुगल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मितुल शाह यांनी सांगितले की, पिक्सेल १०ए हा कमी किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा एक शक्तिशाली पॅकेज आहे आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तो विशेषतः डिझाइन करण्यात आला आहे. कंपनीला आशा आहे की हा फोन भारतात पिक्सेल ब्रँडची उपस्थिती आणखी मजबूत करेल.

Pixel 10A मध्ये डिस्प्ले, बॅटरी आणि एआय वैशिष्ट्यांसह अनेक प्रमुख अपग्रेड्स आहेत. हा फोन दैनंदिन वापरासाठी आणि उच्च कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन केला आहे. यात 6.3-इंचाचा डिस्प्ले आहे ज्याची चमक 3000 निट्स पर्यंत आहे, म्हणजेच तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट आणि चमकदार दिसेल. गुगलचा दावा आहे की हा आतापर्यंतचा सर्वात तेजस्वी Pixel A सीरीज स्क्रीन आहे.

शक्तिशाली बॅटरी आणि जलद चार्जिंग

Pixel 10A मध्ये 5,100 mAh बॅटरी आहे जी एका चार्जवर 30 तासांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकते. हे 30 वॅट जलद चार्जिंग आणि वायरलेस चार्जिंगला देखील समर्थन देते, त्यामुळे वापरकर्त्यांना वारंवार चार्जिंगची काळजी करण्याची गरज नाही.

Pixel 10A भारतात लवकरच होणार लाँच; तारीखही आली समोर

AI कॅमेरा वैशिष्ट्ये

गुगलने या फोनमध्ये कॅमेरा कोच आणि ऑटो बेस्ट टेक सारखे अनेक नवीन AI कॅमेरा वैशिष्ट्ये जोडली आहेत. जर तुम्ही ग्रुप फोटो काढला तर फोन आपोआप प्रत्येकाचे चेहरे स्पष्टपणे दिसणारा सर्वोत्तम फोटो निवडेल. यामुळे खराब फोटोंची समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होईल.

मजबूतपणा आणि दीर्घ सॉफ्टवेअर समर्थन

Pixel 10A IP68 रेटेड आहे, ज्यामुळे तो पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक बनतो. गुगलने असेही आश्वासन दिले आहे की या फोनला सात वर्षांसाठी सॉफ्टवेअर आणि सुरक्षा अद्यतने मिळतील, जी या विभागातील एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे.

डिझाइन आणि रंग पर्याय

हा फोन चार रंगांमध्ये लाँच करण्यात आला आहे: लैव्हेंडर, ऑब्सिडियन, फॉग आणि बेरी. गुगलने डिझाइनला प्रीमियम टच देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे तो एका उच्च दर्जाच्या फ्लॅगशिप फोनसारखा वाटतो.

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

लाँच ऑफर्स आणि सोपे हप्ते

ग्राहकांना खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी गुगलने Pixel 10A वर अनेक ऑफर्स देखील दिल्या आहेत. एचडीएफसी बँकेच्या कार्डवर 3,000 रुपयांची सूट उपलब्ध असेल. जुना फोन एक्सचेंज केल्यावर अतिरिक्त 3,000 रुपयांचा बोनस दिला जाईल. ग्राहक 24 महिन्यांपर्यंत व्याजमुक्त ईएमआय पर्याय देखील निवडू शकतात. याव्यतिरिक्त, गुगल पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्राम ₹2,083 चा मासिक EMI देतो.

पिक्सेल अपग्रेड प्रोग्राम म्हणजे काय?

गुगलच्या अपग्रेड प्रोग्राम अंतर्गत, ग्राहक ९ महिन्यांचे हप्ते भरल्यानंतर त्यांचा जुना पिक्सेल फोन नवीन मॉडेलसाठी परत करू शकतात. यामुळे दरवर्षी नवीन पिक्सेल फोनवर स्विच करणे सोपे होईल आणि ग्राहकांना एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम खर्च करावी लागणार नाही.

Feb 19, 2026 | 11:06 AM

