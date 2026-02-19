AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

रस्त्यावरील वेग आता पोलिसांच्या नजरेतून नाही तर कृत्रिम बुद्धिमतेच्या देखरेखीतून लक्षात येईल. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले की वेगामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी पूर्णपण स्वयंचलित एआय-आधारित प्रणाली विकसित केली जात आहे. चलन जारी करण्यापासून ते संकलनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असेल.(फोटो सौजन्य – istock)
‘ही’ कामे करणार एआय वेगवान वाहनांची स्वयंचलित ओळख आता वेगात चालणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवणे, चलन जारी करणे आणि दंड वसूल करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया एआयद्वारे स्वयंचलितपणे हाताळली जाईल.चलन ते वसुली या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि ती मानवी हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त असेल.
जर एखाद्या वाहनचालकाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.आता पोलिसांचे काम केवळ या प्रणालीवर लक्ष ठेवण्याचे असेल.आयच्या वापरामुळे दैनंदिन जीवनातील सर्वच कामे अतिशय सहज आणि जलद गतीने होणार आहेत.
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, आयआयटी मद्रासने रस्ता सुरक्षेसाठी एक बहुआयामी रणनीती सादर केली. शाळांमध्ये १६ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना जीवन कौशल्य म्हणून ड्रायव्हिंग शिकवणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. सुरक्षित ड्रायव्हिंग, रस्त्यांची चिन्हे समजून घेणे आणि धोका ओळखणे शिकवण्यासाठी एआय-आधारित ड्रायव्हिंग सिम्युलेटर विकसित केले जात आहेत. मुलींना लक्षात घेऊन विशेष मॉड्यूल तयार केले जात आहेत.