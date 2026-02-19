Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Ai Will Speed Up The Speed Tracking System Everything From Challan To Recovery Will Be Automated

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

एआय वेगवान वाहनांची स्वयंचलित ओळख आता वेगात चालणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवणे, चलन जारी करणे आणि दंड वसूल करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया एआयद्वारे स्वयंचलितपणे हाताळली जाईल.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:10 AM
AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

Follow Us:
Follow Us:

रस्त्यावरील वेग आता पोलिसांच्या नजरेतून नाही तर कृत्रिम बुद्धिमतेच्या देखरेखीतून लक्षात येईल. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले की वेगामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी पूर्णपण स्वयंचलित एआय-आधारित प्रणाली विकसित केली जात आहे. चलन जारी करण्यापासून ते संकलनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असेल.(फोटो सौजन्य – istock)

केवळ 19,999 रुपयांत लाँच झाला Infinix चा हा स्मार्टफोन! 6500mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… असे आहेत फीचर्स

‘ही’ कामे करणार एआय वेगवान वाहनांची स्वयंचलित ओळख आता वेगात चालणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवणे, चलन जारी करणे आणि दंड वसूल करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया एआयद्वारे स्वयंचलितपणे हाताळली जाईल.चलन ते वसुली या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि ती मानवी हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त असेल.

वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई:

जर एखाद्या वाहनचालकाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.आता पोलिसांचे काम केवळ या प्रणालीवर लक्ष ठेवण्याचे असेल.आयच्या वापरामुळे दैनंदिन जीवनातील सर्वच कामे अतिशय सहज आणि जलद गतीने होणार आहेत.

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

शाळांमध्ये एआय सिम्युलेटरसह ड्रायव्हिंग:

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये, आयआयटी मद्रासने रस्ता सुरक्षेसाठी एक बहुआयामी रणनीती सादर केली. शाळांमध्ये १६ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना जीवन कौशल्य म्हणून ड्रायव्हिंग शिकवणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. सुरक्षित ड्रायव्हिंग, रस्त्यांची चिन्हे समजून घेणे आणि धोका ओळखणे शिकवण्यासाठी एआय-आधारित ड्रायव्हिंग सिम्युलेटर विकसित केले जात आहेत. मुलींना लक्षात घेऊन विशेष मॉड्यूल तयार केले जात आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Ai will speed up the speed tracking system everything from challan to recovery will be automated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 11:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल
1

Shivjayanti 2026: AI ची कमाल! Gemini Prompt ने तयार करा शिव जयंतीनिमित्त भन्नाट फोटो, सोशल मीडियावर व्हाल व्हायरल

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट
2

ग्लोबल साउथचा आवज बनणार भारत-ब्राझील; अध्यक्ष लुला एआय समिटसाठी दाखल, PM मोदींची घेणार भेट

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष
3

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…
4

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

Feb 19, 2026 | 11:10 AM
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Feb 19, 2026 | 11:06 AM
घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

Feb 19, 2026 | 10:57 AM
US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

Feb 19, 2026 | 10:49 AM
अबब! भल्यामोठ्या डोंगरावर चढवली चारचाकी, जणू मृत्यूलाच दिलं आव्हान… पाहून युजर्सही हैराण; Video Viral

अबब! भल्यामोठ्या डोंगरावर चढवली चारचाकी, जणू मृत्यूलाच दिलं आव्हान… पाहून युजर्सही हैराण; Video Viral

Feb 19, 2026 | 10:31 AM
Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

Feb 19, 2026 | 10:28 AM
‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

‘enough- enough- enough’ म्हणत जया बच्चनने पुन्हा पापाराझींना फटकारले; करण जोहरने दिला पाठिंबा, चाहत्यांनी केले कौतुक

Feb 19, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM