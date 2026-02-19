Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Sri Lanka vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : सुपर 8 साठी आधीच पात्र ठरलेले श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे १९ फेब्रुवारी रोजी टी२० विश्वचषक सामन्यात आमनेसामने येतील, ज्यांचे उद्दिष्ट ग्रुप बी मध्ये अव्वल स्थान मिळवणे आहे. सुपर 8 चे सामने हे 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. श्रीलंकेने स्थानिक परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेत ओमान आणि आयर्लंडचा पराभव केला आणि नंतर ऑस्ट्रेलियाला आठ विकेट्सने हरवून जेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून स्वतःला स्थापित केले.
दुसरीकडे, झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अनपेक्षित विजयामुळे आणि खराब हवामानामुळे सुपर 8 मध्ये पहिला स्थान मिळवला. आयर्लंडविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यांना एक गुण मिळाला. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या आगेकूच करण्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या. दासुन शनाकाच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका सुपर एटमध्ये पात्र ठरल्यानंतरही कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही.
गुरुवारी जेव्हा अफगाणिस्तान आणि कॅनडा त्यांच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने येतील, तेव्हा दोन्ही संघ विजयाने स्पर्धेचा शेवट करून आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतील. अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या संस्मरणीय दुहेरी सुपर ओव्हर सामन्यात अफगाणिस्तानने उत्कृष्ट कामगिरी करून चाहत्यांची मने जिंकली.
दशकानंतर वेस्ट इंडिजचा संघ टी-२० विश्वचषकात एक मजबूत संघ असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी स्पर्धेतील पहिले तीन सामने जिंकून सुपर आठमध्ये प्रवेश केला आहे. दरम्यान, त्यांचा पहिलाच टी-२० विश्वचषक खेळणाऱ्या इटलीने त्यांच्या तीनपैकी दोन सामने गमावले असूनही त्यांच्या कामगिरीने प्रभावित केले आहे.
गुरुवारी ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर दोन्ही संघ आमनेसामने येतील. वेस्ट इंडिजला सुपर एटमध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि सध्याच्या टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाला हरवणाऱ्या झिम्बाब्वेशी सामना करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना विजयाची मालिका सुरू ठेवायची असेल. इटलीवर विजय मिळवून त्यांना ग्रुप सी मधून टेबल टॉपर बनायचे असेल. इटली स्पर्धेत आपला दुसरा विजय नोंदवून मायदेशी परतण्याचा प्रयत्न करेल. इटलीने यापूर्वी नेपाळला हरवले होते. इंग्लंडविरुद्धचा शेवटचा सामना गमावला असला तरी, इटलीने आपल्या खेळाने सर्वांचे मन जिंकले होते.
