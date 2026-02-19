Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sri Lanka Vs Zimbabwe Sri Lanka Aim To Regain Top Spot Face Zimbabwe Today In Colombo

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अनपेक्षित विजयामुळे आणि खराब हवामानामुळे सुपर 8 मध्ये पहिला स्थान मिळवला. आयर्लंडविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यांना एक गुण मिळाला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:19 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Sri Lanka vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : सुपर 8 साठी आधीच पात्र ठरलेले श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे १९ फेब्रुवारी रोजी टी२० विश्वचषक सामन्यात आमनेसामने येतील, ज्यांचे उद्दिष्ट ग्रुप बी मध्ये अव्वल स्थान मिळवणे आहे. सुपर 8 चे सामने हे 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. श्रीलंकेने स्थानिक परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेत ओमान आणि आयर्लंडचा पराभव केला आणि नंतर ऑस्ट्रेलियाला आठ विकेट्सने हरवून जेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून स्वतःला स्थापित केले.

दुसरीकडे, झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अनपेक्षित विजयामुळे आणि खराब हवामानामुळे सुपर 8 मध्ये पहिला स्थान मिळवला. आयर्लंडविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्यांना एक गुण मिळाला. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या आगेकूच करण्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या. दासुन शनाकाच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका सुपर एटमध्ये पात्र ठरल्यानंतरही कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही.

गुरुवारी जेव्हा अफगाणिस्तान आणि कॅनडा त्यांच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने येतील, तेव्हा दोन्ही संघ विजयाने स्पर्धेचा शेवट करून आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतील. अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या संस्मरणीय दुहेरी सुपर ओव्हर सामन्यात अफगाणिस्तानने उत्कृष्ट कामगिरी करून चाहत्यांची मने जिंकली.

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

आज कोलंबोमध्ये श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात सामना होणार 

दशकानंतर वेस्ट इंडिजचा संघ टी-२० विश्वचषकात एक मजबूत संघ असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी स्पर्धेतील पहिले तीन सामने जिंकून सुपर आठमध्ये प्रवेश केला आहे. दरम्यान, त्यांचा पहिलाच टी-२० विश्वचषक खेळणाऱ्या इटलीने त्यांच्या तीनपैकी दोन सामने गमावले असूनही त्यांच्या कामगिरीने प्रभावित केले आहे.

गुरुवारी ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर दोन्ही संघ आमनेसामने येतील. वेस्ट इंडिजला सुपर एटमध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि सध्याच्या टी-२० विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाला हरवणाऱ्या झिम्बाब्वेशी सामना करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना विजयाची मालिका सुरू ठेवायची असेल. इटलीवर विजय मिळवून त्यांना ग्रुप सी मधून टेबल टॉपर बनायचे असेल. इटली स्पर्धेत आपला दुसरा विजय नोंदवून मायदेशी परतण्याचा प्रयत्न करेल. इटलीने यापूर्वी नेपाळला हरवले होते. इंग्लंडविरुद्धचा शेवटचा सामना गमावला असला तरी, इटलीने आपल्या खेळाने सर्वांचे मन जिंकले होते.

Web Title: Sri lanka vs zimbabwe sri lanka aim to regain top spot face zimbabwe today in colombo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 11:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार
1

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव
2

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral
3

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक
4

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Feb 19, 2026 | 11:19 AM
सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

Feb 19, 2026 | 11:13 AM
Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Feb 19, 2026 | 11:12 AM
RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

Feb 19, 2026 | 11:11 AM
AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

Feb 19, 2026 | 11:10 AM
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

Feb 19, 2026 | 11:06 AM
घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

घरातील वातावरणात सकारात्मक आणि आनंदी ठेवण्यासाठी गॅलरीमध्ये लावा ‘या’ फुलांची झाडे, मन राहील ताजेतवाने

Feb 19, 2026 | 10:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM