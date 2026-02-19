Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Delhi Crime: ‘बाबा मला वाचवा’… मुलाला वाचवायला धावलेल्या वडिलांची गोळ्या झाडून हत्या; दिल्लीतील घटना
काय घडलं नेमकं?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी संबंधित महिलेला जबरदस्तीने एका रिक्षामध्ये बसवले. त्यानंतर तिला खडी मशीन चौकाजवळील एका निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. तिथे त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. या वादामुळे संतप्त झालेल्या आरोपींनी महिलेला काठीने मारहाण केली. त्यांनतर एका आरोपीने तिला दगडाच्या खाणीत वरून ढकलून दिले. यात महिलेचा मृत्यू झाला असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सहा आरोपी निष्पन्न
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तात्काळ तपास सुरू केला. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील सहा आरोपींची ओळख पटवली. यापैकी दोन आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. पोलीस इतर चार आरोपींचा शोध घेत आहेत.
पूर्व नियोजित कट
आरोपींनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये आपली ओळख पटू नये यासाठी रिक्षेचे हूड बदलले होते असे तपासात समोर आले. यावरून आरोपींनी पूर्वनियोजित कट रचून हे कृत्य केल्याचा संशय बळावला आहे. पोलिसांनी या दिशेनेही तपास सुरू केला आहे.
तपास सुरु
पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून या घटनेमुळे शहरातील पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.नागरिकांकडून पोलिसांकडून कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत असून, पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
Ans: एकूण सहा आरोपी निष्पन्न, दोघे ताब्यात.
Ans: मारहाण करून महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलल्याचा आरोप.
Ans: उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू असून पोलीस सखोल तपास करत आहेत.