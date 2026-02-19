Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

पुणेतील भारती विद्यापीठ परिसरात एका महिलेला मारहाण करून दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या करण्यात आली. सहा आरोपी निष्पन्न झाले असून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. पूर्वनियोजित कटाचा संशय व्यक्त होत असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:12 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • महिलेला जबरदस्ती रिक्षात बसवून निर्जन ठिकाणी नेले
  • मारहाणीनंतर दगडाच्या खाणीत ढकलल्याचा आरोप
  • सहा आरोपींची ओळख; दोघे ताब्यात, इतर फरार
पुणे: पुण्यातील भारतीय विद्यापीठ परिसरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या एका महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून तिची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सहा आरोपी निष्पन्न केले असून यापैकी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

काय घडलं नेमकं?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी संबंधित महिलेला जबरदस्तीने एका रिक्षामध्ये बसवले. त्यानंतर तिला खडी मशीन चौकाजवळील एका निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. तिथे त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. या वादामुळे संतप्त झालेल्या आरोपींनी महिलेला काठीने मारहाण केली. त्यांनतर एका आरोपीने तिला दगडाच्या खाणीत वरून ढकलून दिले. यात महिलेचा मृत्यू झाला असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सहा आरोपी निष्पन्न

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने तात्काळ तपास सुरू केला. पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे या प्रकरणातील सहा आरोपींची ओळख पटवली. यापैकी दोन आरोपींना आतापर्यंत ताब्यात घेण्यात यश आले आहे. पोलीस इतर चार आरोपींचा शोध घेत आहेत.

पूर्व नियोजित कट

आरोपींनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये आपली ओळख पटू नये यासाठी रिक्षेचे हूड बदलले होते असे तपासात समोर आले. यावरून आरोपींनी पूर्वनियोजित कट रचून हे कृत्य केल्याचा संशय बळावला आहे. पोलिसांनी या दिशेनेही तपास सुरू केला आहे.

तपास सुरु

पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत असून या घटनेमुळे शहरातील पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.नागरिकांकडून पोलिसांकडून कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत असून, पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.

Published On: Feb 19, 2026 | 11:12 AM

