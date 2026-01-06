Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vastu Tips : ‘या’ ठिकाणी चुकूनही पैसे ठेवू नका अन्यथा…, वास्तू उपाय करतील अडचणींवर मात

वास्तुशास्त्र (वास्तु टिप्स) प्रत्येक दिशेचे विशेष महत्त्व स्पष्ट करते. असे मानले जाते की चुकीच्या दिशेने पैसे ठेवल्याने जीवनात आर्थिक समस्या उद्भवू शकतात.तुम्हीपण हीच चुक करत असाल तर वेळीच सावध व्हा.

Updated On: Jan 06, 2026 | 07:06 PM
जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत असाल तर, वास्तुशास्त्रानुसार पैसे चुकीच्या दिशेने ठेवल्याने असे होऊ शकते. वास्तुशास्त्रात म्हटले आहे की, घरात काही ठिकाणी पैसे ठेवल्याने पैशाची कमतरता भासू शकते आणि वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात. जर तुमची तिजोरी नेहमीच रिकामी असेल तर पैसे ठेवण्याची योग्य दिशा जाणून घेणं अधिक महत्त्वाचे आहे.

वास्तुशास्त्रानुसार, तिजोरी कधीही शौचालयासमोर किंवा जवळ किंवा ईशान्य दिशेकडे ठेवू नये. असे मानले जाते की ही चूक केल्याने धनाची देवी लक्ष्मी प्रसन्न होत नाही, परिणामी आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. म्हणून, तिजोरी ठेवण्यापूर्वी, वास्तुशास्त्राचे नियम जाणून घ्या.

तसेच, अंधारात किंवा घाणेरड्या जागी पैसे साठवणे टाळा. असे मानले जाते की या नियमाचे पालन न केल्याने नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे तिजोरीत पैसे जमा होत नाहीत.

कोणाच्या वाटेला धोका, तर कोणाच्या आयुष्याला नवं वळण, ‘या’ राशींचं नशीब पालटणार; पाहा राशीभविष्य

एक गोष्ट विशेषतः काळजी घ्यावी लागेल ती म्हणजे तिजोरी कधीही रिकामी ठेवू नका. त्यात नेहमी मौल्यवान वस्तू ठेवा. असे मानले जाते की रिकामी तिजोरी नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी येऊ शकतात.

पैसे ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती?

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात पैसे साठवण्यासाठी नैऋत्य दिशा शुभ मानली जाते. पर्यायी, तुम्ही ती उत्तर दिशेला देखील ठेवू शकता, जी भगवान कुबेराची दिशा मानली जाते. या नियमाचे पालन केल्याने सकारात्मक ऊर्जा येते आणि आर्थिक लाभाची शक्यता निर्माण होते.

या गोष्टी तिजोरीजवळ ठेवू नका

वास्तुशास्त्रानुसार, तिजोरीभोवती स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. झाडू, बूट, चप्पल किंवा तुटलेल्या वस्तू जवळ ठेवल्याने तिजोरी रिकामी होऊ शकते.

हे लक्षात ठेवा: तिजोरीमध्ये लाल कापडात पैसे गुंडाळून ठेवावेत. या पद्धतीमुळे देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि संपत्तीचा मार्ग मोकळा होतो.

 

महाराष्ट्राचा ‘असा’ देव काळाच्या ओघात झाला दुर्लक्षित , स्तब्ध करणारी दुर्मिळ प्रतिमा

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

