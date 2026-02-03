Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Vastu Tips Why Is Vastu Shanti Necessary When Buying A New House Or Office

Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

नवीन घर आणि ऑफिस म्हटलं की, वास्तूशांत करायला हवी, असं मोठ्या माणसांकडून सांगितलं जातं. पण याचं नेमकं कारण काय हे तुम्हाला माहित आहे का ?

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:30 PM
Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?
Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?
  • यामागचं नेमकं कारण काय ?
नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत केली जाते. या वास्तूशांतीकडे फक्त एक धार्मिक विधी किंवा पुर्वापार चालत आलेली परंपरा म्हणून पाहिलं जातं. नवीन घर आणि ऑफिस म्हटलं की, वास्तूशांत करायला हवी, असं मोठ्या माणसांकडून सांगितलं जातं. पण याचं नेमकं कारण काय हे तुम्हाला माहित आहे का ? वास्तूशांत का करावी याची धार्मिक आणि शास्त्राीय कारणं काय ते जाणून घेऊयात.

वास्तूशांत म्हणजे त्या वास्तूची करण्यात येणारी पूजा. तर ती करावी याचं उत्तर देखील शास्त्रात दिलेलं आहे. तर होतं असं की, जेव्हा आपण एखादी वास्तु उभारतो जसं की नवीन घर , व्यवसायासाठी नवीन ऑफिस असं काही उभारतो. त्यावेळी आपण त्या जमिनीवर अनेक घाव घातलेले असतात. तिथे असलेले अनेक छोट्या छोट्या प्राण्यांचा जसं की, मुंग्या , कीडे यांचा जीव जातो.

वास्तुच्या कामासाठी आपण लाकूड प्रामुख्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी वापरतो. त्यासाठी झाडांचं खोड कापलं जातं. वास्तूतज्ज्ञ आनंद पिंपळकर असं सांगतात की, आपल्या शास्त्रामध्ये भुतदयेला महत्व जास्त आहे. म्हणजेच प्राणीमात्रांवर दया करणं हीच शिकवण आपल्याला परंपरेतून मिळालेली आहे. नवीन वास्तु पूर्ण होताना तिथे वापरण्यात आलेल्या यंत्रांमुळे मूळ वास्तुपुरुषाच्या शरीराला त्रास होतो. जमिनीला आपण आईसमान मानतो. त्या जमिनीला देखील खूप घाव सोसावे लागलेले असतात. या सगळ्याचा दोष आपल्याला लागू नये, म्हणून वास्तुपुरुषाची आणि भूमातेची माफी मागितली जाते आणि चांगल्या कामासाठी त्यांचा आशीर्वाद मिळावा यासाठी ती पूजा केली जाते.

वास्तुशांत म्हणजेच काय तर ती वास्तु तयार होताना कळत नकळत झालेल्या ज्या चुका आहेत त्याचा दोष आपल्याला लागू नये. असं म्हटलं जातं की, वास्तुदोषामुळे पुढे कुटुंबातील लोकांना आजार होणं किंवा आयुष्यात अनेक अडथळे येणं अशा घटना होतात. त्यामुळे वास्तुशांत करणं महत्वाचं मानलं जातं.

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

याचबरोबर वैज्ञानिक कारण म्हणजे, मंत्रोच्चार, हवन आणि पूजेमुळे वातावरणात सकारात्मक कंपन तयार होतात. यामुळे घरात किंवा ऑफिसमध्ये शांतता, समाधान आणि प्रसन्नता टिकून राहते असे मानले जाते. वास्तूशांत पूजेत वास्तुपुरुष, पंचमहाभूत आणि देवतांचे पूजन केले जाते. यामुळे त्या जागेचे आध्यात्मिक संरक्षण मिळते अशी श्रद्धा आहे.घराच्या रचनेत नकळत झालेले वास्तूदोष वास्तूशांत पूजेमुळे कमी होतात, असा वास्तूशास्त्राचा विश्वास आहे. पूजा केल्यानंतर मनात समाधान आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. ही सकारात्मक मानसिकता कुटुंबातील नाती व कामातील यश यावरही चांगला परिणाम करते. सकारात्मक ऊर्जेमुळे मनशांती मिळते आणि मानसिक आरोग्य सुधारतं.

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

 

Web Title: Vastu tips why is vastu shanti necessary when buying a new house or office

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
1

Vijaya Ekadashi 2026: यंदा कधी आहे विजया एकादशी, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?
2

मृत्यू कधी होणार? चक्क विहीर सांगते सर्व काही, ‘या’ ठिकाणाचं गूढ तुम्हाला माहीत आहे का?

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व
3

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या
4

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

Feb 03, 2026 | 02:30 PM
WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

WPL मध्ये खेळणार CSK ची टीम? महिला क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्याबाबत CEO कासी विश्वनाथन यांनी केला मोठा खुलासा

Feb 03, 2026 | 02:29 PM
ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळतील प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

ठाण्यातील Wewora मध्ये मिळतील प्रीमियम लखनवी कलेक्शन! ड्रेस- कॉर्ड सेटचे आकर्षक पॅर्टन

Feb 03, 2026 | 02:25 PM
U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

U19 World Cup 2026 Semi Final : उपांत्य फेरीत भारताचा अफगाणिस्तानवर वरचष्मा, Vaibhav Suryavanshi च्या खेळीवर असणार नजर

Feb 03, 2026 | 02:13 PM
Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Accident News: राजापुरात भीषण अपघात; तरुणाचा मृत्यू

Feb 03, 2026 | 02:12 PM
Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

Lonavala Crime: ट्रेकिंगला जाते सांगून घरातून निघाली अन्… लोणावळ्यात तरुणीने ४०० फूट खोल दरीत मारली उडी

Feb 03, 2026 | 02:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM