Vastu Tips : नवीन घर किंवा ऑफिस घेतल्यावर वास्तूशांत का गरजेची आहे ?

वास्तूशांत म्हणजे त्या वास्तूची करण्यात येणारी पूजा. तर ती करावी याचं उत्तर देखील शास्त्रात दिलेलं आहे. तर होतं असं की, जेव्हा आपण एखादी वास्तु उभारतो जसं की नवीन घर , व्यवसायासाठी नवीन ऑफिस असं काही उभारतो. त्यावेळी आपण त्या जमिनीवर अनेक घाव घातलेले असतात. तिथे असलेले अनेक छोट्या छोट्या प्राण्यांचा जसं की, मुंग्या , कीडे यांचा जीव जातो.
वास्तुच्या कामासाठी आपण लाकूड प्रामुख्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी वापरतो. त्यासाठी झाडांचं खोड कापलं जातं. वास्तूतज्ज्ञ आनंद पिंपळकर असं सांगतात की, आपल्या शास्त्रामध्ये भुतदयेला महत्व जास्त आहे. म्हणजेच प्राणीमात्रांवर दया करणं हीच शिकवण आपल्याला परंपरेतून मिळालेली आहे. नवीन वास्तु पूर्ण होताना तिथे वापरण्यात आलेल्या यंत्रांमुळे मूळ वास्तुपुरुषाच्या शरीराला त्रास होतो. जमिनीला आपण आईसमान मानतो. त्या जमिनीला देखील खूप घाव सोसावे लागलेले असतात. या सगळ्याचा दोष आपल्याला लागू नये, म्हणून वास्तुपुरुषाची आणि भूमातेची माफी मागितली जाते आणि चांगल्या कामासाठी त्यांचा आशीर्वाद मिळावा यासाठी ती पूजा केली जाते.
वास्तुशांत म्हणजेच काय तर ती वास्तु तयार होताना कळत नकळत झालेल्या ज्या चुका आहेत त्याचा दोष आपल्याला लागू नये. असं म्हटलं जातं की, वास्तुदोषामुळे पुढे कुटुंबातील लोकांना आजार होणं किंवा आयुष्यात अनेक अडथळे येणं अशा घटना होतात. त्यामुळे वास्तुशांत करणं महत्वाचं मानलं जातं.
याचबरोबर वैज्ञानिक कारण म्हणजे, मंत्रोच्चार, हवन आणि पूजेमुळे वातावरणात सकारात्मक कंपन तयार होतात. यामुळे घरात किंवा ऑफिसमध्ये शांतता, समाधान आणि प्रसन्नता टिकून राहते असे मानले जाते. वास्तूशांत पूजेत वास्तुपुरुष, पंचमहाभूत आणि देवतांचे पूजन केले जाते. यामुळे त्या जागेचे आध्यात्मिक संरक्षण मिळते अशी श्रद्धा आहे.घराच्या रचनेत नकळत झालेले वास्तूदोष वास्तूशांत पूजेमुळे कमी होतात, असा वास्तूशास्त्राचा विश्वास आहे. पूजा केल्यानंतर मनात समाधान आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. ही सकारात्मक मानसिकता कुटुंबातील नाती व कामातील यश यावरही चांगला परिणाम करते. सकारात्मक ऊर्जेमुळे मनशांती मिळते आणि मानसिक आरोग्य सुधारतं.
