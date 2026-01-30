Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vastu Tips: घराचे पायापूजन करताना वास्तूचे पाळा हे नियम, अन्यथा उद्भवू शकतो वास्तू दोष

प्रत्येकाचे नवीन घर बांधण्याचे स्वप्न असते. हे स्वप्न निर्विघ्नपणे पूर्ण व्हावे यासाठी पायापूजन किंवा भूमिपूजन विधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. घराचे पायापूजन करताना वास्तूचे कोणते नियम पाळावे, जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 03:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • घराचे पायापूजन करण्यासाठी वास्तूचे नियम
  • वास्तुशास्त्राचे काय आहेत नियम
  • भूमिपूजन करण्याचे महत्त्व
हिंदू धर्मात नेहमीच देवी-देवतांची पूजा करण्याची आहे. घराचे पायापूजन किंवा भूमिपूजन विधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मान्यतेनुसार घरासाठी विटा, दगड इत्यादींनी घर बांधण्यास सुरुवात होते, त्या क्षणापासून वास्तुशास्त्राचे नियम लागू होतात. त्यामुळे अगदी घराची पायाभरणी करताना देखील काही वास्तू नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. वास्तुशास्त्रात काही नियम सांगण्यात आले आहेत, त्याचे पालन केल्यास घरात सुख-समृद्धी टिकून राहते आणि बांधकामात कोणतेही अडथळे येत नाहीत.

काय आहेत वास्तूचे नियम

दिशा

वास्तूशास्त्रानुसार घराची पायाभरणी आणि पूजन नेहमी ईशान्य कोपऱ्यातून सुरू करावे. कारण या दिशेला देवांचा वास असल्याचे मानले जाते. तसेच पाया खोदण्याचे काम सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर करू नये.

Chaturgrahi Rajyog 2026: कुंभ राशीमध्ये तयार होणार आहे चतुर्ग्रही योग, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायामध्ये होणार फायदा

मुहूर्त

पायापूजन कधीही कोणत्याही दिवशी करू नये. शास्त्रानुसार शुभ मुहूर्त, तिथी आणि नक्षत्रावरच भूमीचे पूजन करावे. श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष आणि माघ महिने घराच्या बांधकामासाठी अत्यंत शुभ मानले जातात. तसेच मंगळवार आणि शनिवार टाळून ज्योतिषांच्या सल्ल्याने मुहूर्त ठरवावा.

कलश पूजन

पायाच्या आत कलश बसवावा, त्या कलशात एक चांदीचा साप, चार लोखंडी खिळे, हळदीच्या पाच गाठी, तुळशीची पाने, सुपारीची पाने, मातीचे दिवे, फळे, नारळ, गूळ, चौकोनी दगड, मध, पंचरत्न आणि पंचधातू या वस्तू ठेवाव्यात. चांदीचा साप कलशात ठेवून पूजन केल्यास नैसर्गिक आपत्तींपासून घराचे रक्षण होते असे मानले जाते.

दान करणे

पायापूजनाचा विधी पूर्ण झाल्यानंतर ब्राह्मण आणि कामगारांना गोड पदार्थांचे दान करावे. तसेच गरीब किंवा गरजूंना अन्न किंवा वस्त्र दान करावे. शास्त्रानुसार,  केलेले दान वास्तूमधील दोषांचे निवारण करते.

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य कुंभ राशीत करणार प्रवेश, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

नवीन घराचे भूमिपूजन करण्याचे महत्त्व

देव-देवतांच्या आशीर्वादाने कोणताही नवीन नातेसंबंध किंवा प्रकल्प सुरू करणे शुभ असते. यामुळे सकारात्मकता येते. भूमिपूजनाचा विधी त्या जागेशी संबंधित कोणत्याही नकारात्मकतेला दूर करतो. शेती असो किंवा घर बांधणे, पृथ्वी देवीचे आशीर्वाद नेहमीच असतात. योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने केले तर जमिनीवरील काम कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण होते. जर जमीन शेतीसाठी वापरायची असेल तर देवीच्या आशीर्वादाने उत्पन्न वाढते आणि घरात राहणाऱ्या लोकांना आनंद आणि समृद्धी मिळते. नवीन घराच्या भूमिपूजन समारंभासोबतच, तुम्ही वास्तुपुरुषाचे आशीर्वाद देखील घ्याल. पाच तत्वे घराच्या कानाकोपऱ्यात शांती आणतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घराचे पायापूजन म्हणजे काय?

    Ans: घराचे पायापूजन म्हणजे नवीन घराच्या बांधकामापूर्वी भूमी व पाया यांची पूजा करणे. याला भूमिपूजन किंवा पायाभरणी पूजा असेही म्हणतात. या पूजेमुळे वास्तूमधील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.

  • Que: पायापूजन करताना कोणत्या गोष्टी वापरणे आवश्यक आहे?

    Ans: नारळ, कुंकू, हळद, तांदूळ, सुपारी, पंचामृत, गणपती व वास्तुदेवतेची पूजा साहित्य

  • Que: पायापूजनाचे आध्यात्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: पायापूजनाने वास्तुदेवतेचा आशीर्वाद मिळतो, घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते, नव्या आयुष्याची शुभ सुरुवात होते

Jan 30, 2026 | 03:45 PM

Jan 30, 2026 | 03:45 PM
